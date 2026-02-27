Huawei presenta innovaciones de vanguardia en Madrid, con especial atención a los relojes para correr

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 27 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Huawei presentó sus últimas innovaciones en el evento global de lanzamiento de productos "Now is Your Run" en Madrid (España), el 26 de febrero. El gigante tecnológico marcó su regreso a los relojes profesionales para correr tras un paréntesis de cinco años con el debut del nuevo HUAWEI WATCH GT Runner 2. El evento también presentó el HUAWEI WATCH Ultimate 2, el HUAWEI Mate 80 Pro, el HUAWEI MatePad Mini, los HUAWEI FreeBuds Pro 5 y la serie HUAWEI Band 11. El bicampeón olímpico de maratón, Eliud Kipchoge, fue presentado como embajador global del HUAWEI WATCH GT Runner. "Correr significa mucho más que correr rápido", declaró Kipchoge. "Creo que correr es la actividad más hermosa en todos los sentidos. Junto con Huawei, podemos llegar a millones de corredores en todo el mundo y, con suerte, impactar en sus vidas de una manera hermosa y positiva".

HUAWEI WATCH GT Runner 2: Cinco años de acumulación, redefiniendo los relojes profesionales para correr

El HUAWEI WATCH GT Runner 2 está equipado con una nueva arquitectura de antena flotante 3D, diseñada para ofrecer una precisión de posicionamiento inigualable. Equipado por primera vez con un algoritmo de posicionamiento inteligente, calcula la trayectoria y la distancia del corredor incluso durante interrupciones de la señal, garantizando un posicionamiento ininterrumpido. El nuevo modo maratón inteligente ofrece una gestión integral de la carrera, actuando como un entrenador personal en tu muñeca durante todo el recorrido. El HUAWEI WATCH GT Runner 2 no solo ayuda a los atletas profesionales a mejorar su rendimiento, sino que también ofrece una experiencia de carrera inteligente y profesional a los corredores aficionados. Eliud Kipchoge compartió su experiencia de cocreación de productos con Huawei en el evento y declaró: "Me apasiona compartir mis opiniones y perspectivas para mejorar la experiencia del smartwatch no solo para los atletas de élite, sino también para los corredores de todo el mundo".

HUAWEI WATCH Ultimate 2 y HUAWEI Band 11: Fitness de vanguardia

En este evento, Huawei presentó una gama de nuevos dispositivos portátiles diseñados para ofrecer experiencias de fitness más profesionales y personalizadas. El HUAWEI WATCH Ultimate 2 debutó en un llamativo color "verde", manteniendo sus capacidades de primer nivel para buceo y aventuras al aire libre, a la vez que incorpora funciones mejoradas diseñadas específicamente para el campo de prácticas de golf y el juego en campo. Esto ofrece una experiencia deportiva de alta gama más precisa e inteligente. Por otro lado, la serie HUAWEI Band 11 combina un diseño elegante con una funcionalidad práctica, con una pantalla más grande y nítida que garantiza una excelente visibilidad incluso bajo la luz solar intensa. Integrando monitorización de salud, seguimiento de actividad y prácticas funciones en un dispositivo compacto, se convierte en un compañero fiable para las necesidades diarias de fitness de los usuarios.

HUAWEI Mate 80 Pro: Un buque insignia de vanguardia que marca un nuevo hito en la experiencia móvil

Huawei regresa por todo lo alto al mercado global con su serie Mate, demostrando la destreza tecnológica de la compañía. El HUAWEI Mate 80 Pro, que representa la innovación de vanguardia de Huawei, cuenta con una cámara True-to-Color mejorada que garantiza una precisión de color uniforme en diversas condiciones de iluminación y temperaturas de color mixtas. Su nuevo diseño de doble anillo espacial, que combina la elegancia clásica con la estética moderna, fue ampliamente aclamado por los asistentes. Con un rendimiento mejorado, cristal Kunlun de segunda generación y capacidades avanzadas de inteligencia artificial, Huawei continúa ofreciendo tecnología y experiencias de vanguardia, llevando la experiencia con smartphones a nuevas alturas.

Tecnología innovadora presentada para una inteligencia superior

Huawei presenta su primera tableta mini, la HUAWEI MatePad Mini. Con un cuerpo compacto de 8.8 pulgadas, más delgado y ligero que las tabletas tradicionales, cabe fácilmente en bolsillos o bolsos. Ya sea para leer documentos, ver tus programas favoritos o para trabajar creativamente en viajes de negocios, este dispositivo está listo siempre que lo necesites. Es el compañero digital ideal para profesionales, lectores apasionados, oficinistas e investigadores académicos. La compañía también presentó los auriculares HUAWEI FreeBuds Pro 5, los primeros auriculares inalámbricos de la industria con cancelación de ruido por IA de doble motor. Junto con un sistema acústico de doble unidad, ofrecen una reducción de ruido excepcional a la vez que conservan los detalles vocales e instrumentales, ofreciendo a los usuarios una experiencia de escucha inmersiva en vivo.

El año pasado, Huawei presentó su propuesta de marca "Now is Yours", con el objetivo de establecer conexiones genuinas y cercanas con los consumidores globales a través de un enfoque de comunicación más inclusivo y juvenil. En el evento de lanzamiento "Now is Your Run", Huawei se asoció con Eliud Kipchoge para promover el running como deporte y promover un estilo de vida saludable. De cara al futuro, Huawei seguirá promoviendo la salud y el fitness mediante la innovación tecnológica, utilizando productos de calidad y una comunicación sincera para que más personas disfruten de una vida más saludable y dinámica a través de la tecnología.

