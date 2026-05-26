Hyland refuerza su liderazgo en productos a medida que la IA con agentes eleva el nivel de exigencia (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Hyland refuerza su liderazgo en productos a medida que la IA con agentes eleva el nivel de exigencia para las industrias reguladas

El nuevo liderazgo vertical impulsa a Hyland a automatizar las tareas críticas y complejas que las industrias reguladas nunca han podido abordar.

CLEVELAND, 26 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Hyland, líder mundial en gestión de contenido empresarial (ECM) y pionera en la empresa basada en agentes y contenido, anunció hoy la ampliación de su equipo directivo de producto con seis nombramientos en sectores verticales e intersectoriales. Esta iniciativa refuerza la inversión de Hyland en los sectores regulados y con alto contenido en la industria a los que ha prestado servicio durante más de 30 años, en un contexto en el que dichos sectores aceleran su transición hacia operaciones inteligentes y autónomas.

Durante tres décadas, Hyland ha ayudado a organizaciones altamente reguladas a gestionar, gobernar y operacionalizar su contenido más crítico. A medida que el trabajo evoluciona de flujos de trabajo estáticos a operaciones basadas en agentes, Hyland refuerza lo que siempre la ha diferenciado: una experiencia especializada diseñada específicamente para las exigencias regulatorias, operativas y de misión crítica de los sectores a los que sirve.

Hyland fue reconocida recientemente como líder en el 2026 Gartner Magic Quadrant™ para la Gestión documental. Hyland considera que este reconocimiento refleja su probada experiencia vertical en sectores altamente regulados como la sanidad, los servicios financieros, los seguros, la educación y el gobierno, y su capacidad para ofrecer soluciones específicas para cada sector, diseñadas para satisfacer las complejas necesidades regulatorias y operativas de estas organizaciones.

"En industrias altamente reguladas, el éxito de la IA no se basa en la experimentación, sino en la confianza, el cumplimiento normativo y los resultados medibles", afirmó Michael Campbell, director de producto de Hyland. "Nuestro liderazgo ampliado en el sector de productos refleja nuestra convicción de que el futuro de la empresa basada en agentes se construirá sobre el contexto específico de cada industria, las bases de contenido nativo de la IA y el rigor operativo del que dependen nuestros clientes. Ahí es donde Hyland siempre ha invertido y donde seguiremos invirtiendo".

Diseñado para industrias reguladas y con gran cantidad de contenido

Industrias como la sanidad, los servicios financieros, los seguros, la educación y el gobierno se basan en documentos, registros y contenido que deben ser precisos, seguros, auditables y estar disponibles en el momento adecuado. Estos entornos exigen más que plataformas genéricas; requieren soluciones diseñadas específicamente para regulaciones complejas, flujos de trabajo propios de la industria y resultados reales.

La estrategia de liderazgo de producto de Hyland refleja la realidad de las industrias altamente reguladas y con gran cantidad de contenido, priorizando los requisitos específicos del sector, alineados con las normativas, el cumplimiento y los requisitos operativos; aplicaciones orientadas al dominio, diseñadas en función de cómo se realiza el trabajo en la práctica; y bases de contenido gobernadas y nativas de IA que permiten operaciones seguras y escalables con agentes. A medida que los clientes avanzan hacia el trabajo autónomo con intervención humana, Hyland continúa adaptándose a sus necesidades, ofreciendo inteligencia de contenido confiable y personalizada para sus industrias, no casos de uso abstractos.

Impulsando el liderazgo de producto con una profunda experiencia en el sector

Para fortalecer aún más esta estrategia, Hyland ha ampliado su equipo de liderazgo de producto con líderes experimentados que aportan un profundo conocimiento del sector y experiencia en la ejecución orientada al cliente:

• Vinitha Ramnathan – Atención sanitariaEstrategia líder de productos sanitarios centrada en soluciones clínicas, de gestión del ciclo de ingresos y de experiencia del paciente que equilibran la innovación con el cumplimiento normativo y la calidad asistencial.

• Robert Seres – GobiernoImpulsar soluciones para el sector público diseñadas para la transparencia, la seguridad, la gestión de registros y los servicios digitales centrados en el ciudadano a gran escala.

• Namit Saksena –Servicios financierosImpulsar la innovación en los servicios financieros en los mercados bancarios y de capitales con soluciones diseñadas para la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo y la resiliencia operativa.

• Kathy Hrach – SegurosOrientar la estrategia de productos de seguros centrada en la transformación de reclamaciones, pólizas y suscripción, combinando la automatización con el rigor regulatorio.

• Rebecca Whitworth – EducaciónEstrategia de producto líder en la industria educativa, centrada en capacitar a las instituciones para modernizar los procesos de gestión de estudiantes, administración e información, al tiempo que se satisfacen las demandas operativas y regulatorias en constante evolución.

• Megan Caraballo – Soluciones intersectorialesAcelerar las capacidades intersectoriales que amplían las fortalezas de la plataforma de Hyland en el procesamiento de facturas, la gestión de archivos de empleados y la gestión de contratos, lo que permite a los clientes escalar la innovación con coherencia y confianza.

Este equipo directivo, en conjunto, aporta décadas de experiencia trabajando codo con codo con los clientes en los entornos más exigentes del mundo, garantizando que las soluciones de Hyland evolucionen con propósito e impacto.

Impulsando el futuro

A medida que las empresas entran en la era de los agentes —donde los sistemas de IA actúan con mayor autonomía y responsabilidad— Hyland se basa en sus tres décadas de experiencia en sectores regulados para ayudar a los clientes a avanzar con mayor rapidez, innovar de forma segura y aprovechar el valor de la IA con confianza. Este liderazgo ampliado en productos marca el siguiente paso en la evolución de Hyland: aprovechar tres décadas de experiencia en sectores regulados para ayudar a los clientes a avanzar con mayor rapidez, innovar de forma segura y aprovechar el valor de la IA con confianza.

Para obtener más información sobre la plataforma y las soluciones de Hyland, visite Hyland.com.

Acerca de Gartner y el Cuadrante MágicoGartner, Cuadrante Mágico para la Gestión Documental, Tim Nelms; Jed Cawthorne; Rachel O'Farrell; Marko Sillanpaa; Stephen Emmott, publicado el 28 de abril de 2026, IDGOO828488. Gartner no respalda a ninguna empresa, proveedor, producto o servicio que aparezca en sus publicaciones, ni aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otras designaciones. Las publicaciones de Gartner consisten en las opiniones de la organización de análisis de negocios y tecnología de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta publicación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. Gartner y Cuadrante Mágico son marcas comerciales de Gartner, Inc. y/o sus filiales.

Acerca de Hyland Hyland es pionera de Content Innovation Cloud™, ofreciendo inteligencia empresarial integral a organizaciones con soluciones que generan información valiosa y fomentan la automatización. Miles de organizaciones en todo el mundo, incluidas muchas de las Fortune 100, confían en las soluciones de Hyland, que sientan las bases para una empresa conectada y dinámica, donde los equipos aprovechan el poder de la IA para redefinir su funcionamiento e interacción con sus clientes. Para obtener más información sobre la plataforma y los servicios de Hyland, visite Hyland.com.

Contacto para medios:Jason Gerdonjason.gerdon@hyland.com

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