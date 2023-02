IDB:17 empresas de Taiwán están cambiando el mundo con sus soluciones 5G, Open RAN y AIoT de vanguardia

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 28 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- En el Mobile World Congress Barcelona, Pabellón de Taiwán organizado por la Oficina de Desarrollo Industrial (IDB), el Ministerio de Asuntos Económicos presentó una variedad de soluciones que van desde equipos de red, software de sistema y servicio de integración para 4G, 5G tradicional Radio Access Network (RAN) y Open Infraestructura RAN desarrollada por empresas taiwanesas. En el Pabellón de Taiwán, estas empresas exhibirán el liderazgo y las capacidades tecnológicas de Taiwán del 27 de febrero al 2 de marzo.

Las novedades presentadas se centran en infraestructura para redes 5G y plataformas de conectividad para redes privadas, ofreciendo a los socios de la industria la mejor solución de red de extremo a extremo (E2E) para atender el despliegue comercial masivo en el mercado global de telecomunicaciones.

"Las infraestructuras críticas, como las redes públicas y privadas para diferentes verticales, son de gran importancia para la sociedad y subrayan la esencia de las capacidades tecnológicas de Taiwán", dijo Ian Lee, director de ITRI.

Algunas de las empresas más destacadas que presentan sus soluciones y productos en el Pabellón de Taiwán son Alpha Networks Inc., Atalayan Inc., Compal Electronics Inc., Edgecore Networks Corp., Groundhog Technologies Inc., NEXCOM International Co., Ltd., Pegatron Corporation, Quanta Computer Inc., Synergy Design Technology Limited, Tailyn Technologies, INC., ThroughTek Co., Ltd., Ufi Space Co. Ltd., Wave-In Communication Inc., WHA YU Industrial Co., Ltd., Wiwynn Corporation y YTTEK corporación de tecnología

Acerca de Industrial Technology Research Institute (ITRI)

ITRI es una organización de I+D líder en el mundo centrada en tecnología aplicada y servicios técnicos. Fundada en 1973, ITRI ha desempeñado un papel fundamental en la transformación de la economía de Taiwán de una industria intensiva en mano de obra a una industria de alta tecnología.

