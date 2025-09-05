(Información remitida por la empresa firmante)

- Más allá de la purificación: JIMMY presenta los purificadores de agua de ósmosis inversa de encimera de las series R9 y Matrix en IFA 2025

BERLIN, 5 de septiembre de 2025/PRNewswire/ -- La atención de JIMMY en IFA 2025 se centra en una variedad de purificadores de agua RO de encimera, series R9 y Matrix, que ofrecen soluciones de hidratación seguras, puras y cómodas para todo tipo de situaciones.

Los purificadores de ósmosis inversa de encimera JIMMY redefinen la hidratación a demanda: su instalación plug-and-play sin necesidad de tuberías proporciona agua fresca y saludable en cualquier lugar. Gracias a un sistema de purificación de 7 etapas con un filtro de ósmosis inversa de 0,0001 micras y esterilización UV, el sistema elimina el 99,9% de los contaminantes, incluyendo metales pesados, bacterias y PFAS. Esencialmente, la remineralización posterior a la filtración logra una textura de agua mineral prémium, evitando el uso de más de 3.500 botellas de plástico al año por unidad, contribuyendo así a una vida sostenible. Gracias a un sistema de calentamiento instantáneo, las series JIMMY R9 y Matrix establecen un nuevo estándar para el agua purificada directamente, con ajustes precisos de temperatura de 45°C a 98°C, que se adaptan dinámicamente a cualquier situación, desde la preparación de fórmula infantil hasta la preparación de café y té.

Si bien comparten innovaciones fundamentales, las series R9 y Matrix divergen estratégicamente entre modelos para abordar distintas necesidades de hidratación.

JIMMY R9 ofrece seguridad portátil con dos jarras Tritan desmontables, lo que permite un cómodo acceso a la hidratación en cualquier lugar.

JIMMY R9 Pro mejora el R9 básico agregando la funcionalidad de agua fría a 10 °C, ideal para refrescarse en ambientes cálidos.

La serie JIMMY Matrix encarna la innovación modular, integrando un sistema central de purificación de agua con agua fría, agua con gas, cubitos de hielo y capacidad para triturar hielo. Esto transforma la hidratación en una experiencia versátil e inteligente, donde la salud se une al placer. El sistema principal JIMMY Matrix funciona de forma independiente o se integra con un módulo de agua fría con gas o con un módulo de fabricación y trituración de hielo. Los diferentes módulos Matrix se ensamblan como bloques de construcción, permitiendo a los hogares diseñar un centro de hidratación personalizado donde el agua se transforma en entretenimiento con gas o vitalidad con hielo.

JIMMY R9 ya está disponible en Amazon DE/FR/ES , y próximamente se lanzarán las series R9 Pro y Matrix. Más allá de la purificación: la pureza despierta el arte de la hidratación y el placer sostenible.

Acerca de JIMMY

JIMMY, una marca de electrodomésticos impulsada por la tecnología de KingClean Electric Co., LTD, con 31 años de experiencia, está comprometida a brindar una vida saludable y cómoda para las familias de todo el mundo.

KingClean se ha centrado en la industria de la limpieza ambiental durante 31 años desde su fundación en el año 1994. La empresa cuenta con más de 800 ingenieros de I+D, registra alrededor de 200 nuevas patentes anuales y posee más de 2.200 patentes. Aprovechando la sólida capacidad de I+D y producción de KingClean, JIMMY se compromete a ser pionero en innovaciones que ofrecen una forma más limpia de mejorar la calidad de vida y el bienestar general.

