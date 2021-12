JinkoSolar firmó un acuerdo de suministro de módulos de 360MW con Tadiran Solar en Israel

-JinkoSolar firmó un acuerdo de suministro de módulos de 360MW centrado en Tiger Neo con Tadiran Solar en Israel

SHANGHAI, 9 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- JinkoSolar Holding Co. Ltd. ("JinkoSolar" o la "Compañía") (NYSE: JKS), uno de los mayores y más innovadores fabricantes de módulos solares del mundo, ha anunciado hoy la firma de un acuerdo de suministro de módulos solares de 360 MW con Tadiran Solar Ltd., uno de los principales distribuidores del mercado comercial de Israel, para el suministro de los últimos paneles solares TOPCon de tipo N denominados Tiger Neo desde 2022 hasta 2023. Los productos de tipo N de Jinkosolar, líderes en el sector, se incorporarán a los sistemas avanzados de energía solar de Tadiran Solar para clientes comerciales, gubernamentales y residenciales de nueva construcción en Israel.

"Este acuerdo marca un hito en la estrategia de crecimiento de Jinkosolar a medida que lideramos la actualización tecnológica al siguiente nivel en todos los aspectos y seguimos ampliando nuestra base de clientes de generación distribuida", dijo Anita Li, Directora General de ACPC. "Tadiran Solar es un líder del mercado muy respetado en Israel y estamos encantados de poder unir nuestros paneles solares de alta eficiencia con sus innovadores diseños de sistemas solares y ofertas de productos."

El contrato se refiere a la última serie de módulos de ultraeficacia Tiger Neo N de JinkoSolar, que se comercializarán y distribuirán ampliamente en Israel en 2022, para satisfacer las necesidades de todos los escenarios de aplicación para diferentes sectores. El coeficiente de temperatura optimizado funcionará perfectamente para el entorno local de Israel. Con el segmento de distribución de paneles JinkoSolar, Tadiran Solar Ltd pretende convertirse en una de las empresas líderes de Israel en el suministro de una solución solar completa e integral, al tiempo que amplía su cuota de mercado local para impulsar el desarrollo de las energías renovables en Israel.

Según Eliran Twitto, consejero delegado de Tadiran Solar Ltd: "Gracias a los módulos de alta calidad fabricados por JinkoSolar, Tadiran Solar ha logrado los pedidos de 200MW en 2021, lo que también es un hito para Tadiran Solar como un logro significativo en su esfuerzo. Como parte del plan estratégico de la compañía para expandir su actividad, Tadiran Solar agradece la confianza de JinkoSolar en la distribución exitosa de los productos y soluciones de JinkoSolar en el mercado de Israel y se compromete a ofrecer la mejor calidad de servicio post-venta a los clientes. El contrato de distribución de 360MW para 2022-2023 impulsará el crecimiento futuro y esperamos que conduzca a una mayor cooperación estratégica."