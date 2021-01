Josip Heit y el Grupo Gold Standard de la GSB presentan cargos criminales para proteger a G999

Josip Heit and GSB Gold Standard Group file criminal charges to protect G999

Hamburgo, 8 de enero de 2021 / News Aktuell.-

GSB Gold Standard Banking Corporation AG: "La difamación en el derecho penal alemán significa que alguien hace acusaciones difamatorias sobre una persona aunque sepa que las acusaciones son falsas, esto se castiga con pena de prisión de hasta cinco años o una multa."

"El riesgo de crédito es cuando uno, en contra de la verdad, alega o difunde un hecho que puede poner en peligro el crédito de otro o causar otros inconvenientes a su adquisición o avance.

"En este caso, hay que compensar a la parte perjudicada por el daño resultante, incluso si no se conoce la falsedad, pero se debe conocer. En la GmbHG alemana (ley de sociedades de responsabilidad limitada) no existe el cargo de presidente del consejo, llamado "Chairman of the Board" en inglés, esto es de conocimiento común.

Después de informes cuestionables de los medios de comunicación Josip Heit, presidente de la junta de la GSB Gold Standard Banking Corporation AG, se ha puesto al día no sólo un amplio equipo de abogados asignados, sino que también tiene cargos penales por calumnia y puesta en peligro de crédito, así como la lesión del secreto de la carta, con las fiscalías responsables colocadas.

Además de las demandas por daños y perjuicios se fabrican, con el fin de hacerlas valer no sólo contra los diferentes medios de comunicación y sus sociedades, sino también contra los compañeros de los medios de comunicación personalmente ante los tribunales.

El hecho de que algunos medios de comunicación tengan accionistas en los Estados Unidos de América (EE.UU.), o tengan su sede allí, facilita la reclamación de daños y perjuicios en los EE.UU.

Se sabe que estos procedimientos cuestan a la economía de los Estados Unidos 264.000 millones de dólares anuales, de los cuales 100.000 millones de dólares corresponden únicamente a las pequeñas y medianas empresas, por lo que los daños y perjuicios en los tribunales de los Estados Unidos son a menudo mucho más elevados que en los tribunales alemanes.

Por esta razón, Josip Heit ha encargado a un equipo de abogados estadounidenses que emprenda acciones contra los editores, los autores y las empresas, con el fin de reclamar daños y perjuicios.

El código de prensa establece las pautas para el trabajo periodístico. Desde el respeto a la dignidad humana hasta la presunción de inocencia. El respeto a la verdad, el respeto a la dignidad humana y la información veraz del público son los más altos mandamientos de la prensa.

Quien a sabiendas, como en el caso de una falsa afirmación de que una persona sería "Presidente del Consejo" - por lo tanto, presidente de una GmbH - difunde, mantiene la falsedad, porque como ya se ha dicho, la ley relativa a las sociedades de adhesión limitada (GmbHG) no prevé tal posición y la soberanía de interpretación no tiene absolutamente nada en los artículos editoriales perdidos, aparte del hecho de que tal cosa no es ética.

Quien no escuche atentamente las bandas sonoras, por ejemplo cuando una persona dice en inglés: "...Chairman of the Board AND......", no debe sorprenderse si no sólo se expone a posibles acusaciones penales, sino también a elevadas demandas por daños y perjuicios.

Si además se difunden artículos de prensa sin el acuerdo de una persona o una empresa, o se publican vídeos sin el acuerdo de una persona y una empresa, entonces no puede ser tarea de la prensa fabricar a partir de ellos "artículos editoriales difamatorios".

La investigación es una herramienta indispensable de la diligencia periodística. La información destinada a ser publicada, ya sea en palabras, imágenes o gráficos, debe ser comprobada en cuanto a su veracidad y reproducida con el cuidado que exigen las circunstancias.

Su significado no puede ser distorsionado o falsificado por la edición, los titulares o los pies de foto.

Los mensajes no confirmados, los rumores y las suposiciones deben hacerse como tales claramente reconocibles, así que al menos dice el códice de la prensa y uniformemente este códice de la prensa no puede ser interpretado también por medio de Winkeladvokaten, en el sentido de la interpretación soberanía, después de la discreción, bajo el lema de Pipi Longstocking: "¡Me hago el mundo Widdewidde como me plazca!"

Nota: "Pippi Calzaslargas es el personaje principal de una serie de libros infantiles suecos de tres volúmenes de Astrid Lindgren". En este contexto, es un hecho afirmar que Josip Heit nunca ha sido "Presidente del Bord", es decir, "Presidente del Consejo" de ninguna empresa que no sea GSB Gold Standard Banking Corporation AG y antes de G999, tampoco ha sido nunca un emisor de una "criptodivisa".

El "G999" es un sistema electrónico único, lector de tarjetas y aplicación que permite la telecomunicación y mensajería a través de cadenas de bloques, inspirado en el modelo deflacionario de economía de fichas.

La Ministra Federal de Justicia Christine Lambrecht dijo ayer, jueves 7 de enero de 2021, clara e inequívocamente: "Crearemos en Europa obligaciones vinculantes para que las plataformas de Internet eliminen la agitación y actúen consecuentemente contra las mentiras", esto apoya a Josip Heit y exige de la política, que por fin se proceda al fortalecimiento del castigo mediante la amenaza de altas penas de prisión, contra la difamación y la crítica difamatoria en Internet!

Hasta que la política ha decidido estas intensificaciones de castigo, Josip Heit y el estándar de oro GSB Banking Corporation AG, cada calumnia, crítica de difamación o interpretación cuestionable en el sentido de la interpretación de la soberanía, aquí entre otras cosas por los medios de comunicación, los blogs o las personas, por medio de abogados perseguirá implacablemente, por lo que dado el caso también la denuncia penal con denuncia penal se coloca. Si no se cierran los sitios web, el proveedor del dominio será demandado por daños y perjuicios en caso de falsas alegaciones.

Se examinará si las declaraciones de omisión, dadas por los "periodistas", se publicarán en el futuro, para que el público en general pueda leer lo que primero afirman los "periodistas" de manera descarada y luego se retira dócilmente!

