JustEat Takeaway.com y Adyen se asocian para emitir tarjetas para programas de gastos corporativos

ÁMSTERDAM, 19 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Adyen (AMS:ADYEN), la plataforma de pagos elegida por muchas de las empresas más importantes del mundo, ha anunciado hoy que Just Eat Takeaway.com, un mercado líder de entrega de comida online, implementará su solución de emisión de tarjetas en forma de Takeaway Pay Card. La solución de Adyen permite a Just Eat Takeaway.com emitir tarjetas prefinanciadas a los empleados para los gastos de comida.

Mientras que Takeaway Pay ha permitido a los clientes corporativos comprar en una amplia oferta de restaurantes online, los empleados pueden ahora utilizar la tarjeta Takeaway Pay fuera de línea para gastar su asignación de comidas para los desplazamientos, los viajes de negocios o los almuerzos de equipo habituales al aire libre, sin la molestia de presentar un informe de gastos. En la primera ronda de implementación, las tarjetas se extenderán a los empleados de Just Eat Takeaway.com en Europa. El producto también está disponible para los clientes corporativos de JustEat Takeaway.com en los Países Bajos, Alemania y Polonia, y próximamente en más países, y puede utilizarse en los establecimientos de comida y bebida que aceptan Maestro y Mastercard.

Adyen Issuing proporciona una solución de gestión de gastos que maneja el proceso de principio a fin en una única plataforma, permitiendo una mayor flexibilidad en el uso de la tarjeta y la confirmación de los pagos en tiempo real. Adyen puede proporcionar tarjetas virtuales y físicas a sus comerciantes, por lo que las empresas tienen más control y trazabilidad de los flujos de efectivo tanto a los proveedores como a los empleados.

"Gracias a Adyen Issuing, los empleados pueden comprar en cientos de miles de restaurantes y tiendas fuera de línea, sin necesidad de un informe de gastos. No importa si los empleados están en casa, de viaje o visitando restaurantes, Takeaway Pay es el beneficio que sirve a los empleados con los beneficios de comida más holísticos", explicó Imad Qutob, director de Soluciones Corporativas de Just Eat Takeaway.com.

"Estamos encantados de ver cómo se implementan más casos de uso de nuestra solución de emisión", destacó Kamran Zaki, responsable de operaciones de Adyen. "Nuestra solución de emisión no solo facilita a los empleados de Just Eat Takeaway.com y de sus clientes la compra y la cena, sino que sus equipos de RRHH también se benefician de la visión general instantánea y transparente del gasto de los empleados."

Acerca de AdyenAdyen (AMS: ADYEN) es la plataforma de pagos elegida por muchas de las principales empresas del mundo, proporcionando una moderna infraestructura de extremo a extremo que conecta directamente con Visa, Mastercard y los métodos de pago preferidos por los consumidores a nivel mundial. Adyen ofrece pagos sin fricción en los canales online, móvil y en tienda. Con oficinas en todo el mundo, Adyen da servicio a clientes como Facebook, Uber, Spotify, Microsoft, Casper, Bonobos y L'Oréal. La cooperación con Just Eat Takeaway.com, tal y como se describe en esta actualización de comerciantes, subraya el continuo crecimiento de Adyen con los comerciantes actuales y nuevos a lo largo de los años.

Acerca de Just Eat Takeaway.comJust Eat Takeaway.com (LSE: JET, AMS: TKWY, NASDAQ: GRUB) es un mercado global de entrega de comida a domicilio fuera de China. Con sede en Ámsterdam, la empresa se centra en conectar a consumidores y restaurantes a través de sus plataformas. Con más de 580.000 restaurantes conectados, Just Eat Takeaway.com ofrece a los consumidores una amplia variedad de alimentos. Just Eat Takeaway.com colabora principalmente con restaurantes de reparto. Además, Just Eat Takeaway.com ofrece sus propios servicios de entrega a restaurantes que no hacen entregas a domicilio.