Karyopharm y Menarini Group reciben opinión positiva del CHMP para NEXPOVIO® (selinexor) (1)

-Karyopharm y Menarini Group reciben opinión positiva del CHMP para NEXPOVIO® (selinexor) para el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple refractario

-- La decisión de la Comisión Europea se anticipa en unos 60 días --

NEWTON, Mass. y FLORENCIA, Italia, 21 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Karyopharm Therapeutics Inc. (Nasdaq: KPTI), una compañía farmacéutica en fase comercial pionera en nuevas terapias contra el cáncer, y Menarini Group ("Menarini"), compañía farmacéutica privada líder a nivel internacional, han anunciado hoy que el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha adoptado una opinión positiva recomendando la aprobación de NEXPOVIO® (selinexor), un inhibidor oral de la exportina 1 (XPO1), el primero de su clase, en combinación con bortezomib (Velcade®) una vez a la semana y dosis bajas de dexametasona (SVd) para el tratamiento de adultos con mieloma múltiple que hayan recibido de una a tres líneas de tratamiento previas.

El dictamen positivo del CHMP es una recomendación científica para la autorización de comercialización y uno de los últimos pasos antes de que la Comisión Europea (CE) tome una decisión sobre la solicitud de NEXPOVIO de Karyopharm. La decisión de la CE se espera en un plazo aproximado de 60 días tras la recomendación del CHMP. En diciembre de 2021, Karyopharm y Menarini Group firmaron un acuerdo de licencia exclusiva para comercializar NEXPOVIO® (selinexor) en Europa.

"A pesar de los avances terapéuticos, el mieloma múltiple sigue siendo una enfermedad incurable y difícil de tratar", dijo Richard Paulson, presidente y consejero delegado de Karyopharm. "El dictamen positivo del CHMP de hoy nos acerca un poco más a nuestro objetivo de poner NEXPOVIO a disposición de los pacientes de todo el mundo que puedan beneficiarse de su novedoso mecanismo de acción. Estamos encantados de contar con Menarini como socio en este esfuerzo dada su experiencia en la comercialización, así como su fuerte herencia y huella en Europa."

"Estamos encantados con la recomendación del CHMP a favor de NEXPOVIO y con lo que representa para los pacientes con mieloma múltiple que necesitan opciones de tratamiento nuevas e innovadoras", dijo Elcin Barker Ergun, consejero delegado de Menarini. "A la espera de una posible autorización de comercialización por parte de la CE, trabajaremos estrechamente con las autoridades competentes para garantizar que este importante tratamiento pueda estar a disposición de los pacientes en Europa."

La solicitud de Karyopharm está respaldada por los datos del estudio de fase 3 BOSTON, que evaluó el régimen de triplete SVd en pacientes con mieloma múltiple en recaída o refractario y que se publicaron en The Lancet (Grosicki, et al.) en noviembre de 2020. Este dictamen del CHMP sigue a la aprobación de XPOVIO® (selinexor) por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos en diciembre de 2020 en la combinación SVd en pacientes con mieloma múltiple después de al menos una terapia previa.

Acerca del estudio central de Fase 3 BOSTON

El estudio de Fase 3 BOSTON ( Bo rtezomib, S elinexor y Dexame t has on e) fue un estudio multi-centro, aleatorio ( NCT03110562), que evaluó a 402 pacientes adultos con mieloma múltiple en recaída o refractario que habían recibido de una a tres líneas de tratamiento previas. El estudio se diseñó para comparar la eficacia, la seguridad y determinados parámetros de calidad de vida relacionados con la salud de SVd una vez a la semana frente a bortezomib y dexametasona (Vd) dos veces a la semana. El criterio de valoración principal del estudio fue la supervivencia sin progresión (SLP) y los criterios de valoración secundarios clave fueron la tasa de respuesta global (ORR) y la tasa de neuropatía periférica, entre otros. Además, el estudio BOSTON permitió que los pacientes del brazo de control de Vd pasaran al brazo de SVd tras una progresión objetiva (cuantitativa) de la enfermedad verificada por un Comité de Revisión Independiente (IRC). El estudio BOSTON se llevó a cabo en más de 150 centros clínicos de todo el mundo.

A pesar de que el estudio contaba con una elevada proporción de pacientes con citogenética de alto riesgo (~50%) en comparación con otros estudios basados en Velcade® en mieloma previamente tratado, la mediana de la SLP en el brazo SVd fue de 13,93 meses en comparación con 9,46 meses en el brazo Vd, lo que representa un aumento de 4,47 meses (47%) en la mediana de la SLP (cociente de riesgos (HR)=0,70; p=0,0075). El brazo SVd también demostró una ORR significativamente mayor en comparación con el brazo Vd (76,4% frente a 62,3%, p=0,0012). Los pacientes que habían recibido sólo una línea de tratamiento previa también demostraron una mayor ORR en el brazo SVd en comparación con el brazo Vd (80,8% frente a 65,7%, p=0,0082). Es importante destacar que el tratamiento con SVd en comparación con el tratamiento con Vd mostró un beneficio consistente en la SLP y una mayor ORR en varios subgrupos importantes.

Además, los siguientes resultados favorecieron la terapia SVd en comparación con la terapia Vd:

· La terapia SVd demostró una tasa significativamente mayor de respuestas profundas, definidas como ≥ respuesta parcial muy buena en comparación con la terapia Vd (44,6% frente a 32,4%), así como una mediana de duración de la respuesta más larga (20,3 meses frente a 12,9 meses). Además, el 16,9% de los pacientes del brazo SVd lograron una respuesta completa o una respuesta completa estricta en comparación con el 10,6% de los pacientes que recibieron la terapia Vd. Todas las respuestas fueron confirmadas por un IRC.

· Los datos a la fecha de corte del 15 de febrero de 2021 mostraron una tendencia hacia el beneficio de la supervivencia global (SG) asociada a la terapia SVd con menos muertes, numéricamente, reportadas en el brazo SVd (68 vs. 80). La mediana de la SG en el brazo de SVd fue de 36,7 meses, mientras que la mediana de la SG en el brazo de Vd fue de 32,8 meses.

· Las tasas de neuropatía periférica (NP) fueron significativamente menores en el brazo SVd en comparación con el Vd (32,3% frente a 47,1%; p=0,0010). Además, las tasas de NP de grado ≥2 también fueron significativamente menores en el brazo SVd en comparación con Vd (21,0% frente a 34,3%; p=0,0013).

Los eventos adversos (EA) más frecuentes (≥20%) fueron citopenias, junto con síntomas gastrointestinales y constitucionales, y coincidieron con los notificados anteriormente en otros estudios sobre selinexor. La mayoría de los EA fueron manejables con modificaciones de la dosis y/o cuidados de apoyo estándar. Los EA no hematológicos más frecuentes fueron la fatiga (59%), las náuseas (50%), la disminución del apetito (35%), la diarrea (32%), la neuropatía periférica (32%), la infección de las vías respiratorias superiores (29%), la disminución del peso (26%), las cataratas (22%) y los vómitos (21%), y fueron en su mayoría de grado 1 y 2. Los EA de grado 3 y 4 más frecuentes (≥10%) fueron trombocitopenia, linfopenia, hipofosfatemia, anemia, hiponatremia y neutropenia.

Acerca del mieloma múltiple en Europa

El mieloma múltiple es un cáncer incurable con una importante morbilidad y la segunda neoplasia hematológica más frecuente. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2020 se produjeron aproximadamente 51.000 nuevos casos y 32.000 muertes por mieloma múltiple en Europa1. Aunque el tratamiento del mieloma múltiple ha mejorado en los últimos 20 años, y la supervivencia global ha aumentado considerablemente, la enfermedad sigue siendo incurable, y casi todos los pacientes acabarán recayendo y desarrollando una enfermedad refractaria a todas las terapias antimieloma aprobadas. Por lo tanto, sigue existiendo una gran necesidad médica no cubierta de nuevas terapias, en particular de aquellas con mecanismos de acción novedosos.

Acerca de NEXPOVIO® (selinexor)

NEXPOVIO, que se comercializa como XPOVIO en los Estados Unidos, es el primer inhibidor oral de la exportina 1 (XPO1) de su clase. NEXPOVIO funciona uniéndose selectivamente a la proteína de exportación nuclear exportina 1 (XPO1, también llamada CRM1) e inhibiéndola. NEXPOVIO bloquea la exportación nuclear de proteínas supresoras de tumores, reguladoras del crecimiento y antiinflamatorias, lo que provoca la acumulación de estas proteínas en el núcleo y potencia su actividad anticancerígena en la célula. La retención nuclear forzada de estas proteínas puede contrarrestar una multitud de vías oncogénicas que, sin control, permiten que las células cancerosas con daños graves en el ADN sigan creciendo y dividiéndose de forma incontrolada. La Comisión Europea ha concedido a NEXPOVIO la autorización condicional de comercialización en combinación con dexametasona para el tratamiento del mieloma múltiple en pacientes adultos que hayan recibido al menos cuatro terapias previas y cuya enfermedad sea refractaria a al menos dos inhibidores del proteasoma, dos agentes inmunomoduladores y un anticuerpo monoclonal anti-CD38, y que hayan demostrado una progresión de la enfermedad en la última terapia.

Indicación terapéutica de NEXPOVIO en los Estados miembros de la UE, así como en Islandia, Liechtenstein, Noruega e Irlanda del Norte. NEXPOVIO también está aprobado en Reino Unido en virtud de una autorización de comercialización condicional.

NEXPOVIO está indicado en combinación con dexametasona para el tratamiento del mieloma múltiple en pacientes adultos que hayan recibido al menos cuatro terapias previas y cuya enfermedad sea refractaria a al menos dos inhibidores del proteasoma, dos agentes inmunomoduladores y un anticuerpo monoclonal anti-CD38, y que hayan demostrado una progresión de la enfermedad en la última terapia.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a selinexor.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

Tratamientos concomitantes recomendados

Se debe aconsejar a los pacientes que mantengan una ingesta adecuada de líquidos y calorías durante todo el tratamiento. Se debe considerar la hidratación intravenosa para los pacientes con riesgo de deshidratación.

Antes y durante el tratamiento con NEXPOVIO se debe administrar un tratamiento profiláctico concomitante con un antagonista de 5-HT3 y/u otros agentes contra las náuseas.

Hematología:

Se debe evaluar el recuento sanguíneo completo (CBC) de los pacientes al inicio, durante el tratamiento y según se indique clínicamente. Monitorear con mayor frecuencia durante los primeros dos meses de tratamiento.

Trombocitopenia:

En pacientes adultos que reciben selinexor se notificaron con frecuencia eventos trombocitopénicos (trombocitopenia y disminución del recuento de plaquetas), que pueden ser graves (Grado 3/4). Los pacientes deben ser vigilados para detectar signos y síntomas de hemorragia y ser evaluados rápidamente.

Neutropenia:

Se ha notificado neutropenia grave (grado 3/4) con selinexor.

Los pacientes con neutropenia deben ser vigilados para detectar signos de infección y ser evaluados rápidamente.

Toxicidad gastrointestinal:

Náuseas, vómitos, diarrea, que a veces pueden ser graves y pueden requerir el uso de medicamentos antieméticos y antidiarreicos.

Pérdida de peso y anorexia:

Los pacientes deben controlar su peso corporal, su estado nutricional y su volumen al inicio, durante el tratamiento y cuando esté clínicamente indicado. El control debe ser más frecuente durante los dos primeros meses de tratamiento.

Estado confusional y mareos:

Se debe instruir a los pacientes para que eviten situaciones en las que el mareo o el estado confusional puedan ser un problema y para que no tomen otros medicamentos que puedan causar mareo o estado confusional sin el adecuado asesoramiento médico. Se debe aconsejar a los pacientes que no conduzcan ni manejen maquinaria pesada hasta que los síntomas desaparezcan.

Hiponatremia:

Los pacientes deben controlar sus niveles de sodio al inicio, durante el tratamiento y cuando esté clínicamente indicado. El control debe ser más frecuente durante los dos primeros meses de tratamiento.

Síndrome de lisis tumoral (TLS):

Se han notificado casos de TLS en pacientes que reciben tratamiento con selinexor. Los pacientes con alto riesgo de padecerlo deben ser vigilados estrechamente. Tratar rápidamente el TLS de acuerdo con las directrices institucionales.

Fertilidad, embarazo y lactancia

Mujeres en edad fértil/contracepción en hombres y mujeres:

Se debe aconsejar a las mujeres en edad fértil y a los pacientes adultos de sexo masculino en edad reproductiva que utilicen medidas anticonceptivas eficaces o que se abstengan de mantener relaciones sexuales mientras estén en tratamiento con selinexor y durante al menos 1 semana después de la última dosis de selinexor.

Embarazo:

No hay datos del uso de selinexor en mujeres embarazadas. No se recomienda el uso de selinexor durante el embarazo y en mujeres en edad fértil que no utilicen métodos anticonceptivos.

Lactancia:

Se desconoce si selinexor o sus metabolitos se excretan en la leche humana. No se puede excluir un riesgo para los niños amamantados. Se debe interrumpir la lactancia durante el tratamiento con selinexor y durante 1 semana después de la última dosis.

Efectos no deseados

Resumen del perfil de seguridad

Las reacciones adversas más frecuentes (≥30%) de selinexor en combinación con dexametasona fueron náuseas, trombocitopenia, fatiga, anemia, disminución del apetito, disminución del peso, diarrea, vómitos, hiponatremia, neutropenia y leucopenia.

Las reacciones adversas graves notificadas con mayor frecuencia (≥3%) fueron neumonía, sepsis, trombocitopenia, lesión renal aguda y anemia.

Descripción de las reacciones adversas seleccionadas

Infecciones: La infección fue la toxicidad no hematológica más frecuente. La infección del tracto respiratorio superior y la neumonía fueron las infecciones más comúnmente reportadas, con un 25% de las infecciones reportadas siendo graves y las infecciones fatales ocurrieron en el 3% de los pacientes adultos tratados.

Población de edad avanzada

Los pacientes de 75 años o más tuvieron una mayor incidencia de interrupción debido a una reacción adversa, una mayor incidencia de reacciones adversas graves y una mayor incidencia de reacciones adversas mortales.

Notificación de sospechas de reacciones adversas

La notificación de las sospechas de reacciones adversas después de la autorización del medicamento es importante. Permite un seguimiento continuo del balance beneficio/riesgo del medicamento. Se pide a los profesionales sanitarios que notifiquen cualquier sospecha de reacción adversa a través del sistema nacional de notificación que figura en el Apéndice V.

Consulte el Resumen de las Características del Producto de NEXPOVIO y el Informe Público Europeo de Evaluación en https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h1537.htm

Acerca de Karyopharm Therapeutics

Karyopharm Therapeutics Inc. (Nasdaq: KPTI) es una empresa farmacéutica en fase comercial pionera en nuevas terapias contra el cáncer. Desde su fundación, Karyopharm ha sido el líder de la industria en la tecnología de compuestos orales inhibidores selectivos de la exportación nuclear (SINE), que se desarrolló para abordar un mecanismo fundamental de la oncogénesis: la desregulación de la exportación nuclear. El principal compuesto SINE de Karyopharm y primer inhibidor oral de la exportina 1 (XPO1), XPOVIO® (selinexor), está aprobado en Estados Unidos y comercializado por la empresa en tres indicaciones oncológicas y ha recibido aprobaciones regulatorias en varias indicaciones en un número creciente de territorios y países fuera de Estados Unidos, incluyendo Europa y Reino Unido (como NEXPOVIO®), China y Singapur. Karyopharm cuenta con una cartera de proyectos centrados en múltiples indicaciones oncológicas de gran necesidad no cubiertas, como el cáncer de endometrio, los síndromes mielodisplásicos y la mielofibrosis. Si desea más información sobre nuestro personal, nuestra ciencia y nuestra cartera de productos, visite www.karyopharm.com, y síganos en Twitter en @Karyopharm y LinkedIn.

Acerca de Menarini Group

Menarini Group es una empresa farmacéutica y de diagnóstico líder a nivel internacional, con una facturación de más de 4.000 millones de dólares y más de 17.000 empleados. Menarini se centra en áreas terapéuticas con grandes necesidades no cubiertas con productos para cardiología, oncología, neumología, gastroenterología, enfermedades infecciosas, diabetología, inflamación y analgesia. Contando con 18 plantas de producción y 9 centros de investigación y desarrollo, los productos de Menarini están disponibles en 140 países de todo el mundo.

Menarini tiene un profundo compromiso con el desarrollo de tratamientos para enfermedades oncológicas y hematológicas. Menarini desarrolla activamente Elzonris (comercializado en EE.UU. y Europa para BPDCN) para múltiples neoplasias hematológicas, como AML, CMML y mielofibrosis, y también elacestrant y felezenexor para la oncología. Además, la FDA concedió recientemente a MEN1703 la designación de medicamento huérfano para AML. Si desea más información, visite www.menarini.com.

Declaraciones Prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Dichas declaraciones prospectivas incluyen las relativas a la posible aprobación y lanzamiento comercial de NEXPOVIO en la Unión Europea [Europa]; la capacidad de selinexor para tratar a pacientes con mieloma múltiple; y las expectativas relacionadas con el futuro desarrollo clínico y las posibles presentaciones reglamentarias de selinexor. Dichas afirmaciones están sujetas a numerosos e importantes factores, riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales están fuera del control de Karyopharm, que pueden hacer que los acontecimientos o resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales de Karyopharm. Por ejemplo, no puede garantizarse que Karyopharm vaya a comercializar con éxito XPOVIO o que cualquiera de los fármacos candidatos de Karyopharm, incluidos selinexor y eltanexor, vaya a completar con éxito las fases de desarrollo clínico necesarias o que el desarrollo de cualquiera de los fármacos candidatos de Karyopharm vaya a continuar. Además, no se puede garantizar que cualquier evolución positiva en el desarrollo o la comercialización de la cartera de candidatos a fármacos de Karyopharm se traduzca en una revalorización del precio de las acciones. Las expectativas de la dirección y, por lo tanto, cualquier declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa, también podrían verse afectadas por los riesgos e incertidumbres relacionados con una serie de otros factores, incluyendo los siguientes: el riesgo de que la pandemia de COVID-19 pueda perturbar el negocio de Karyopharm de forma más grave de lo que actualmente prevé, incluyendo el impacto negativo en las ventas de XPOVIO, la interrupción o el retraso de los esfuerzos de investigación y desarrollo, el impacto en la capacidad de obtener un suministro suficiente para el desarrollo y la comercialización de selinexor u otros candidatos a productos, el retraso de los ensayos clínicos en curso o previstos, el impedimento de la ejecución de los planes de negocio, los hitos y los plazos reglamentarios previstos, o los inconvenientes para los pacientes; la adopción de XPOVIO en el mercado comercial, el calendario y los costes de la comercialización de XPOVIO o de cualquiera de los candidatos a fármacos de Karyopharm que reciban la aprobación reglamentaria; la capacidad de obtener y mantener la aprobación reglamentaria de XPOVIO o de cualquiera de los candidatos a fármacos de Karyopharm que reciban la aprobación reglamentaria; los resultados de los ensayos clínicos y los estudios preclínicos de Karyopharm, incluido el análisis posterior de los datos existentes y los nuevos datos recibidos de los estudios en curso y futuros; el contenido y el calendario de las decisiones tomadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. y otras autoridades reguladoras, los comités de revisión de investigaciones en los centros de ensayos clínicos y los organismos de revisión de publicaciones, incluso con respecto a la necesidad de realizar estudios clínicos adicionales; la capacidad de Karyopharm o de sus terceros colaboradores o sucesores en interés de cumplir plenamente sus respectivas obligaciones en virtud del acuerdo aplicable y las posibles implicaciones financieras futuras de dicho acuerdo; la capacidad de Karyopharm para inscribir a pacientes en sus ensayos clínicos; las necesidades y los gastos imprevistos de efectivo; el desarrollo o la aprobación reglamentaria de candidatos a fármacos por parte de los competidores de Karyopharm para productos o candidatos a productos que Karyopharm está comercializando o desarrollando en la actualidad; y la capacidad de Karyopharm para obtener, mantener y hacer valer la protección de patentes y otra propiedad intelectual para cualquiera de sus productos o candidatos a productos. Estos y otros riesgos se describen bajo el título "Factores de riesgo" en el Informe Trimestral de Karyopharm en el Formulario 10-Q para el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2022, que fue presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) el 5 de mayo de 2022, y en otras presentaciones que Karyopharm pueda hacer ante la SEC en el futuro. Cualquier declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa se refiere únicamente a la fecha del mismo, y, salvo que lo exija la ley, Karyopharm renuncia expresamente a cualquier obligación de actualizar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, de acontecimientos futuros o de otro tipo.

