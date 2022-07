Lanzamiento de un nuevo producto de GDU para un sistema de inspección totalmente autónomo de drones

-GDU celebra el evento de lanzamiento de un nuevo producto para un sistema de inspección totalmente autónomo de drones

SHENZHEN, China, 25 de julio de 2022 /PRNewswire/-- Los escenarios de aplicación de los drones se han ido ampliando constantemente, pasando de ser inicialmente cortos y no continuos a ser diarios y continuos. Sin embargo, los drones siguen dependiendo de los pilotos de vuelo (para el control del vuelo, el mantenimiento y la recarga), lo que va en contra de la idea de que estos vuelos son totalmente "no tripulados". Las limitaciones cada vez más destacadas en cuanto a formación tecnológica, coste de personal y gestión se han convertido en los principales factores que restringen la expansión del sector. El 12 de julio de 2022, GDU-Tech Co., Ltd. celebró una conferencia de prensa de nuevos productos bajo el lema "Liderando la construcción de infraestructuras de espacio aéreo de baja altitud" y dio a conocer el dron cuadricóptero profesional S400 y la estación de acoplamiento automático K01, la plataforma de vuelo diseñada para todos los escenarios y para que la aplicación de todos los escenarios sea en gran medida no tripulada.

Inicio de la aplicación de la hoja de ruta "1 + N"

GDU anunció en el evento el inicio de la hoja de ruta "1 + N", en virtud de la cual la empresa desarrollará cargas útiles, software y sistemas que puedan resolver realmente los principales puntos conflictivos a los que se enfrenta cada industria que utiliza drones. Las soluciones se basarán en las necesidades reales a través de una plataforma general de drones (el S400 UAV y la estación de acoplamiento automático K01) que se encargará de todos los posibles escenarios de aplicación vertical (como la energía, el rescate de incendios, etc.), convirtiendo el dron en una herramienta que puede resolver problemas prácticos.

Seis ventajas clave del S400 UAV

El director de I+D de GDU, Xue Yuan, explicó las seis ventajas del S400:

en circunstancias de señal débil o nula, tecnología avanzada de red de relés que puede ampliar el alcance de la operación utilizando el dron S400 como relé de señal;

percepción por radar de ondas milimétricas para evitar obstáculos de forma omnidireccional;

resistencia de 63 minutos que facilita una mayor gama de operaciones;

cámara térmica infrarroja 1K ultra HD con una resolución de 1280*1024 píxeles

ultra HD con una resolución de 1280*1024 píxeles cámara de cuatros sensores con una potencia de cálculo de 21T que puede mejorar en gran medida la velocidad operativa y la precisión del reconocimiento de objetivos;

portabilidad que permite que la unidad se pliegue fácilmente en una mochila.

Dos aspectos destacados de K01 que hacen que la estación de acoplamiento y el dron sean realmente "no tripulados"

Los dos aspectos más destacados de la estación de acoplamiento automatizada K01 son el diseño integrado con el dron S400 y la cubierta de la escotilla rodante a prueba de nieve y lluvia helada, que amplía los escenarios de aplicación. Todo el equipo cumple el nivel de protección IP54, y es capaz de funcionar con normalidad desde -35°C hasta +35°C. Equipada con una estación meteorológica y cámaras internas y externas, la aplicación puede lograr una supervisión remota en tiempo real las 24 horas del día.