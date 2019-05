Lanzamiento del "Programa de Incubación de Tecnología Móvil y en la Nube" de Microsoft en Zhaoqing

Publicado 30/05/2019 13:47:23 CET

El Unicorn Field de Zhaoqing se ha puesto en marcha oficialmente

GUANGZHOU y ZHAOQING, China, 30 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- La Cumbre de Innovación y Desarrollo de Ciencia y Tecnología de Zhaoqing de 2019, bajo el lema "Create the Future Intelligently with Science and Innovation as the Engine" ("Crear el futuro de forma inteligente con la ciencia e innovación como motor") se celebró con éxito en el Área Nueva de Zhaoqing el 22 de mayo, en la que se presentó oficialmente el "Programa de Incubación de Tecnología Móvil y en la Nube" de Microsoft, la Plataforma de Incubación de Aplicaciones Móviles y en la Nube de Zhaoqing. La plataforma de incubación, denominada "Unicorn Field", se construyó mediante una colaboración entre el Comité de Dirección del Área Nueva de Zhaoqing y Microsoft China, y está gestionada por Heungkong Cloud Science and Technology (Zhaoqing) Co., Ltd. Su objetivo consiste en crear un espacio de innovación masiva centrado en los datos masivos y la inteligencia artificial como principales áreas de incubación. Los primeros seis equipos incubados subieron al escenario para recibir el premio.

"El 'Programa de Incubación de Tecnología Móvil y en la Nube' de Microsoft, lanzado en Zhaoqing, no solo proporcionará servicios profesionales de incubación relevantes para excelentes proyectos de incubación, sino que también introducirá los recursos de mercado y el soporte técnico líderes de Microsoft en todo el mundo", declaró el director general de Estrategia de Microsoft Innovation Alliance, Dai Ziting.

Feng Jianlin, director general del Centro de Ciencia e Innovación del Grupo Heungkong y director ejecutivo de Unicorn Field, dijo que como marca independiente dentro de la sección de ciencia e innovación del sector del Grupo Heungkong, Unicorn Field (que depende del Centro Internacional de Innovación Tecnológica de Heungkong) parece estar destinado a convertirse en un líder integral en el desarrollo y la gestión de un ecosistema de ciencia e innovación en la ciudad. "Nuestro sistema único de habilitación piramidal es una plataforma de cultivo para acelerar el crecimiento de los negocios y facilitar la transformación de los sectores locales mediante la conexión de todas las fuerzas, elementos y recursos de la ciencia y la innovación".

El "Programa de Incubación de Tecnología Móvil y en la Nube" de Microsoft, la Plataforma de Incubación de Aplicaciones Móviles y en la Nube de Zhaoqing (Unicorn Field - Zhaoqing) comenzará a operar oficialmente, aprovechando las ventajas en términos de I+D por el mero hecho de estar ubicado en Zhaoqing, al tiempo que se integra correctamente en sectores emergentes de alta tecnología y estratégicos como la fabricación inteligente, la conservación de energía, la protección del medio ambiente y los vehículos eléctricos. La plataforma se centrará en la informática en la nube, el Internet de las Cosas (IoT), los datos masivos, la inteligencia artificial y el 5G, introducirá e incubará equipos y empresas de innovación y emprendimiento y les ofrecerá servicios profesionales como un espacio de arranque, instalaciones compartidas, servicios técnicos, servicios de consultoría, inversiones y financiación, orientación empresarial e intercambios de recursos.

Zhaoqing es una de las nueve ciudades del delta del río Pearl y una de las principales aglomeraciones urbanas en términos del desarrollo de la gran área de la bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao. Con una gran disponibilidad de espacio de oficinas y una ubicación geográfica que conecta la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao con la región suroeste de China, Zhaoqing también está muy bien conectada con Hong Kong. Con la construcción de la gran área de la bahía, los planes de la ciudad aprovechan al máximo las ventajas que ofrece para atraer recursos de alto nivel desde Hong Kong, acelerar la transformación industrial y desarrollar la economía, especialmente a través de la aplicación de soluciones científicas y tecnológicas. Zhaoqing planea construir la Zona Piloto de Cooperación Especial de la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao (Zhaoqing), que ya ha sido aprobada preliminarmente por las administraciones provinciales pertinentes de Guangdong. La directora ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, que asistió a la 21.ª reunión de la Conferencia Conjunta de Cooperación Hong Kong-Guangdong celebrada en Guangdong los días 16 y 17 de mayo, realizó una visita especial a Zhaoqing. El 19 de mayo, la Junta de Planificación Urbana de Hong Kong también realizó una visita de inspección a Zhaoqing, "con el fin de conocer a fondo la Zona Piloto de Cooperación Especial de la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao (Zhaoqing) y la planificación y construcción de la ciudad de Zhaoqing Hong Kong". La Universidad Politécnica de Hong Kong y la Universidad Abierta de Hong Kong planean establecer campus en Zhaoqing, según fuentes públicas.

