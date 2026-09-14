Lexar y Leica presentan "Threads of Time: A Journey Through Silk and Lens" en Leica Gallery Amsterdam (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

La exposición sigue al fotógrafo Jing Huang, galardonado con el premio Leica, mientras documenta al joven artista y custodio de la tradición Suzhou kesi, Hao Naiqiang (Jingwei), explorando cómo la fotografía y el almacenamiento preservan la artesanía, la presencia y los recuerdos que no se pueden recrear.

AMSTERDAM, 14 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Este septiembre, Lexar y Leica presentan Threads of Time: A Journey Through Silk and Lens en la Leica Gallery Amsterdam, una exposición fotográfica que documenta a Suzhou kesi, una artesanía tradicional china de tejido de seda conocida por su proceso artesanal altamente detallado.

El proyecto sigue a Jing Huang, fotógrafo galardonado con el premio Leica, mientras documenta el proceso de trabajo de Hao Naiqiang (conocido como Jingwei), un joven artista del kesi y custodio de la artesanía Suzhou kesi. A través de la lente de Huang, la exposición captura a las personas, las herramientas, las texturas, los gestos y la disciplina silenciosa que hay detrás del kesi, presentándolo no solo como un objeto patrimonial, sino como un proceso vivo moldeado por las manos, el tiempo y la paciencia.

Una artesanía viva moldeada por el tiempo

Suzhou kesi es una de las formas más intrincadas del tejido tradicional chino de seda. A diferencia de los textiles estampados o bordados, el kesi se crea mediante un lento proceso de tejido a mano en el que el artesano trabaja hilo a hilo para formar delicados patrones, colores y texturas. Cada pieza requiere paciencia, precisión y un profundo conocimiento del material.

Para Jingwei, el kesi no es solo una técnica, sino una forma de preservar la memoria cultural a través de la práctica diaria. El arte reside no solo en la obra de seda terminada, sino también en los movimientos repetitivos de las manos, las herramientas, las decisiones y la concentración que se dan antes de que la pieza final esté completa.

"Lo que más me conmueve del kesi es su sobriedad", dijo Jingwei, artista de kesi. "No es un gesto libre. Se crea dentro del orden de la urdimbre y la trama, construido lentamente a través del tiempo, la paciencia y la experiencia de la mano".

A través de Threads of Time, el kesi se presenta como un arte donde el tiempo se hace visible: en la tensión de los hilos de seda, el ritmo de las manos, la relación entre el artesano y el material, y la silenciosa disciplina incrustada en cada detalle tejido.

La fotografía como forma de ver

Para documentar la práctica de Jingwei, Lexar y Leica invitaron a Jing Huang, un fotógrafo cuyo lenguaje visual está profundamente influenciado por la pintura, en particular la pintura china con tinta y las composiciones de pequeño formato. En lugar de abordar el kesi como un simple documental, Huang busca la quietud, la contención, el equilibrio y el espacio negativo dentro de la técnica.

Su fotografía no se centra tanto en explicar un objeto patrimonial, sino en dar forma a una experiencia visual. A través de su lente, las herramientas, los hilos, las manos y los detalles del estudio se integran en un estudio más amplio de la forma, la textura y el tiempo.

"Para mí, la fotografía no se trata solo de registrar el tiempo. A veces se trata de olvidar el tiempo. Lo que perdura en una imagen no es simplemente cuándo o dónde se tomó, sino si transmite una sensación de belleza que se puede sentir más allá de ese momento" dijo Jing Huang.

En una época en la que las imágenes se generan instantáneamente, este tipo de práctica fotográfica adquiere un significado renovado. No se trata solo de producir una imagen, sino de estar presente con una persona real, un oficio real y un momento real. A través de las fotografías de Huang, el Suzhou kesi no se imagina ni se recrea. Se observa, se experimenta y se conserva como parte de un registro visual.

Un diálogo entre la mirada del fotógrafo y la mano del artesano

Presentada en la Leica Gallery Amsterdam, la exposición reúne la artesanía tradicional, la fotografía contemporánea y la cuestión de cómo la memoria visual viaja a través de las culturas.

"Lo que da sentido a este proyecto es el diálogo entre la mirada del fotógrafo y la mano del artesano", afirmó Linda Warmerdam, directora y comisaria de la Leica Gallery Amsterdam. "A través de la fotografía, el público puede descubrir Suzhou kesi no solo como un objeto patrimonial, sino como un proceso vivo moldeado por el tiempo, la paciencia y la presencia humana".

Al situar el kesi en el contexto de una galería fotográfica, Threads of Time invita al público a mirar más allá de la obra final y a adentrarse en el proceso que la sustenta: los movimientos, los materiales y los momentos que a menudo resultan invisibles una vez terminada la obra.

Por qué Lexar forma parte de esta historia

El papel de Lexar en el proyecto parte de una idea sencilla: antes de que una fotografía se convierta en una copia para exposición, un fotograma de película, una imagen de prensa o un archivo cultural, existe primero como un archivo original que necesita ser preservado con seguridad.

Como marca de confianza para fotógrafos, videógrafos y creadores, Lexar lleva mucho tiempo apoyando el flujo de trabajo creativo, desde la captura hasta el archivo. En Threads of Time, este papel se integra en una historia más amplia sobre la memoria. Leica ayuda a capturar lo que realmente se ve. Lexar ayuda a preservar el registro original que hay detrás.

"Antes de que una imagen se convierta en una copia para exposición, un fotograma de una película o un archivo cultural, primero existe como un archivo original que necesita ser protegido", afirmó Grace Su, girectora general de Lexar en Europa. "A través de este proyecto, Lexar y Leica exploran cómo la artesanía, la fotografía y el almacenamiento fiable pueden trabajar juntos para preservar momentos irrepetibles".

Para Lexar, este proyecto no se trata de definir el significado del patrimonio, sino de volver al propósito fundamental de la marca: ayudar a las personas a preservar momentos, creaciones y recuerdos que, de otro modo, solo existirían una vez.

Por qué es importante para los consumidores

La historia del kesi puede comenzar con una artesanía tradicional, pero su significado trasciende la herencia cultural. No todos crean una obra de arte cultural, pero todos tenemos momentos que no queremos perder: un recuerdo familiar, un proyecto creativo, un viaje, un hito o una obra única.

En una era donde las imágenes se generan más rápido que nunca, el valor de un momento real capturado cobra mayor importancia. Una imagen generada puede parecer similar, pero no puede reemplazar la experiencia de estar allí. No puede reemplazar a la persona, el momento, la emoción ni el recuerdo que hay detrás de la imagen.

Aquí es donde el papel de la fotografía y el almacenamiento cobra sentido. La fotografía da testimonio de lo que realmente se vio. El almacenamiento protege el registro original, permitiendo que las personas regresen a él.

En este sentido, Threads of Time no es solo una exposición sobre el tejido de seda. Es también una reflexión sobre lo que la fotografía y el almacenamiento aún pueden hacer de manera excepcional: preservar la presencia, conservar la memoria y otorgar a los momentos reales un futuro más allá del instante mismo.

Información de la Exposición

Exposición: Threads of Time: A Journey Through Silk and LensPresentada por: Lexar LeicaLocalización: Leica Gallery AmsterdamFecha de apertura: 11 de septiembre de 2026Fotógrafo destacado: Jing HuangArtista de kesi destacado: Hao Naiqiang (Jingwei) Artesanía destacada: Suzhou kesi, artesanía tradicional china de tejido de seda

Los visitantes tienen acceso a material visual de la exposición, información sobre el proceso de fotografía de Jing Huang y oportunidades para conectar con el equipo del proyecto, incluidos Lexar, Leica y el artista de kesi Jingwei.

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