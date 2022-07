LIMACORPORATE Y ORTHOFIX MEDICAL ANUNCIAN UNA ASOCIACIÓN (1)

LIMACORPORATE Y ORTHOFIX MEDICAL ANUNCIAN UNA ASOCIACIÓN PARA OFRECER UNA SOLUCIÓN A LOS PACIENTES CON LUXACIÓN DE CADERA ALTA PARA EL MERCADO ESTADOUNIDENSE

VILLANOVA, Italia, 13 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- Limacorporate S.p.A., una empresa global de ortopedia centrada en la innovación digital y el hardware adaptado al paciente, y Orthofix Medical Inc, una empresa global de dispositivos médicos centrada en la columna vertebral y la ortopedia, han anunciado hoy un acuerdo de licencia para el mercado estadounidense con el fin de proporcionar una solución novedosa para los pacientes con la difícil enfermedad de la luxación alta crónica de la cadera.

La asociación combina la tecnología única de alargamiento de extremidades del sistema patentado de clavos intramedulares Fitbone™ de Orthofix con el dispositivo de fijación pélvica impreso en 3D, propiedad de LimaCorporate, específico para cada paciente. Una vez implantados quirúrgicamente, los dispositivos trabajan juntos con el objetivo de permitir a los cirujanos distraer el fémur a una posición anatómicamente correcta, corrigiendo así la discrepancia en la longitud de las piernas, reduciendo la tensión en la columna vertebral y permitiendo un reemplazo total de cadera a continuación.

"Estamos encantados de asociarnos con LimaCorporate para reunir nuestras tecnologías complementarias y satisfacer las necesidades no cubiertas hasta ahora de los pacientes que requieren una solución de prótesis de cadera compleja personalizada y única", dijo Kimberley Elting, presidenta de Orthofix Orthopedics. "Esta solución será la única que se ofrezca en Estados Unidos para determinados pacientes con displasia de cadera o anomalías de la cadera que provoquen una discrepancia en la longitud de las piernas, y refleja la fuerza y la versatilidad de la plataforma Fitbone."

"Esta nueva solución para tratar la luxación crónica de cadera alta no está actualmente autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y sólo está disponible a través de una Exención de Uso Compasivo de la FDA", añadió Elting.

Emmanuel Bonhomme, consejero delegado de LimaCorporate, declaró: "Esta asociación es una oportunidad importante para explorar nuevos segmentos y apoyar a más cirujanos estadounidenses y a sus pacientes. Además, la colaboración con el ProMade Point of Care Center (PoC Center), que se inauguró el año pasado, aportará un valor añadido en términos de experiencia y conocimientos combinados con nuestras tecnologías líderes en el mercado de las prótesis a medida."

El servicio de prótesis personalizadas impresas en 3D de LimaCorporate, que incorpora el diseño y la fabricación en su exclusivo PoC Center, se encuentra en el campus principal del Hospital for Special Surgery (HSS) en la ciudad de Nueva York.

"Este nuevo método de tratamiento ha mostrado resultados convincentes que demuestran la mejora de los resultados de los pacientes en esta cohorte difícil, y me complace ver que este procedimiento se pone ahora a disposición de los cirujanos en Estados Unidos", dijo el profesor Rainer Baumgart, M.D., el cirujano-inventor del sistema de alargamiento de extremidades Fitbone.

Acerca del sistema de alargamiento intramedular Fitbone

El sistema Fitbone consta del clavo intramedular implantado, un receptor implantado subcutáneamente y un conjunto de control externo que permite al paciente o a su cuidador gestionar la fase de distracción en casa. El sistema está diseñado para proporcionar un alargamiento preciso y controlado de la extremidad, con más de 3.500 casos realizados en 15 países desde su desarrollo. Con una planificación preoperatoria adecuada, permite lograr la alineación ósea axial y torsional de forma intraoperatoria, como parte del procedimiento de alargamiento de la extremidad.

El sistema de alargamiento intramedular Fitbone está disponible gracias a la autorización 510(k) de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. y en los países europeos con la aprobación de la marca CE.

