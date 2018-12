El liporelleno y las células madre ampliadas son una alternativa valiosa a los implantes de mama

Publicado 19/12/2018 9:01:04 CET

La expansión de las células madre autólogas derivadas adiposas (ADSCs) evita la reabsorción, y permite mantener los resultados conseguidos tras un injerto de grasa

Se presentan en Las Vegas los resultados de seguimiento de 4 años de la aproximación

de modelado de cuerpo Liposkill Plus del Bioscience Institute

La disponibilidad sencilla de los donantes de tejidos, ausencia de cicatrices y tiempos de recuperación cortos: son varias las ventajas que han hecho del liporelleno una técnica prometedora para el aumento de pechos, corrección de asimetrías y reconstrucción, pero la reabsorción de grasas puede limitar de forma severa los resultados. En la actualidad, una aproximación basada en la inyección de células madre derivadas adiposas (ADSCs) permite mantener el volumen de senos conseguido tras el injerto de grasa. Las primeras evidencias de las ventajas de las ADSCs se conocieron en la 16 reunión anual IFATS organizadas por la International Federation for Adipose Therapeutics and Science en Las Vegas (Estados Unidos), donde el Bioscience Institute presentó los resultados de un seguimiento de 4 años de pacientes sujetos a un implante ADSCs autólogo ampliado para el aumento de pechos.

El análisis MRI de volumen de senos se llevó a cabo bajo la supervisión médica del director médico del Bioscience Institute, Roberto Viel, antes y 4 años después del tratamiento ADSCs, revelando que la inyección adecuada mantiene el 100% del volumen conseguido con el injerto de grasa. Cuando aumenta el BMI del paciente, también aumenta el volumen total de mama, llegando entre un 109% y un 135% del total del volumen de mama alcanzado con una inyección de grasa, lo que demuestra que el injerto de grasa se comporta como grasa en otras partes del cuerpo.

Estos resultados han sido posibles gracias a Liposkill Plus, una aproximación de modelado de cuerpo que se basa en la expansión de las ADSCs autólogas que se van a inyectar en la mama del paciente para conseguir un doble objetivo estético: mejorar el volumen de la mama sin implantes de mama, y finalmente eliminar la grasa de los depósitos no deseados (por ejemplo, abdomen, ajustes). La expansión ADSCs es fundamental para conseguir resultados duraderos, lo que permite conseguir una dosis adecuada mínima de células para su inyección (100-150 mil células/ml de grasa para un volumen de entre 400 hasta 800 ml). "La expansión de las células es la única tecnología disponible para conseguir la media correcta entre las células y la grasa", explicó Giuseppe Mucci, consejero delegado del Bioscience Institute. "Los resultados son totalmente naturales desde el punto de vista estético y al tacto, y es posible remodelar otras partes del cuerpo también, como los glúteos. Además, algunos ADSC se pueden crio-preservar, lo que permite otros usos de cara al futuro, como tratamientos contra el envejecimiento de la piel. Con características así, Liposkill Plus representa una alternativa valiosa frente a la cirugía tradicional de aumento de mama".

