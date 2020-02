LipoTrue S.L. y Proya cooperan en el desarrollo de nuevos productos antiarrugas

BARCELONA, España, 28 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- El laboratorio biotecnológico internacional LipoTrue S.L. ha colaborado recientemente con la principal empresa de cosméticos china Proya Cosmetics Co., Ltd. (SHA: 603605) para desarrollar tecnologías básicas para los productos cosméticos funcionales de Proya de acuerdo con el acuerdo de cooperación técnica firmado entre ambas empresas en 2019. Como parte de la asociación, LipoTrue S.L. es responsable del suministro de ingredientes activos a Proya. Proya Deep Ocean Energy Wrinkless and Firming Essence (Esencia de rubí de Proya), el primer producto nuevo desarrollado conjuntamente por las dos empresas, apareció en el mercado de China a principios de 2020. Con el 20 % de la solución de ACETIL HEXAPÉPTIDO-8 producida por LipoTrue, el producto ha mostrado un extraordinario efecto antiarrugas.

Laboratorio biotecnológico de fama mundial LipoTrue

En noviembre de 2019, Proya formó una asociación estratégica con la conocida marca española de productos para el cuidado de la piel, SingulaDerm, con la cual ambas empresas establecerán una empresa conjunta para explorar las oportunidades en el mercado internacional de productos antienvejecimiento de alta gama. SingulaDerm ha estado trabajando en estrecha colaboración con LipoTrue, un laboratorio biotecnológico de fama internacional propiedad del fundador de SingulaDerm, el Dr. José María García Antón. Con más de 30 científicos de primera línea de la comunidad biotecnológica, cada uno de ellos con una media de al menos 10 años de experiencia en el campo, el laboratorio se ha centrado en la producción de ingredientes activos avanzados a través de plataformas tecnológicas de vanguardia, entre las que se incluyen los fabricantes de productos biológicos a partir de plantas naturales y polipéptidos biomiméticos, así como la investigación en biología marina y las grandes plataformas de análisis de big data. El botox Areginine de LipoTrue se ha utilizado en varios productos de SingulaDerm.

La cooperación del Dr. García Antón con Proya incluye colaboraciones más estrechas en el desarrollo de la biotecnología antienvejecimiento y la personalización de productos para el mercado chino, además de la plena responsabilidad de Proya en el funcionamiento y la gestión de la marca principal del doctor, SingulaDerm, en la Gran China y el sudeste asiático. La Esencia de rubí de Proya es el primer producto que se vende como resultado de su cooperación.

Acerca de Proya

En los últimos años, Proya, una importante empresa china de cosméticos que se ha comprometido a expandirse en el mercado interno desde su creación hace 16 años, se ha establecido como líder en varios segmentos, incluidos el cuidado de la piel y las mascarillas hidratantes, gracias a las innovaciones en los canales de venta y la comercialización. En especial, la empresa Bubble Spa Mask se ha convertido en modelo en la industria con ventas mensuales que superan los 100 millones de unidades. Desde su entrada en bolsa en 2017, la empresa ha reforzado aún más su competencia en materia de investigación y desarrollo, al tiempo que ha mejorado su competitividad mediante la inversión estratégica en el campo de las esencias, la crema de ojos, el blanqueamiento y el antienvejecimiento. En marzo de 2019, Proya abrió un laboratorio conjunto con el Centro de Estudio y Promoción de las Algas (CEVA) y el CODIF. Viendo la importancia de establecer una red mundial, una plataforma unificada, una base de usuarios más joven y un gran sistema de análisis de datos como núcleo de la estrategia propuesta por su director general Fang Yuyou, la empresa tiene previsto desarrollar nuevas marcas y ampliar su cartera en un mercado internacional más amplio.

Con el rápido crecimiento del mercado chino de cosméticos, se espera que las empresas chinas de cosméticos, con Proya como ejemplo representativo, amplíen continuamente sus límites geográficos y tecnológicos con el fin de prestar un mejor servicio a los consumidores de todo el mundo.

