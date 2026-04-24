Loftie presenta Calm Café en Versatile, un santuario público de descanso durante la Bienal de Arte de Venecia

(Información remitida por la empresa firmante)

VENECIA, Italia, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Durante una de las semanas más vibrantes —y exigentes— del calendario artístico mundial, Calm Café llega como un contrapunto muy necesario. Presentado por Loftie en colaboración con Versatile y producido por Lover LLC, este evento de tres días (del 7 al 9 de mayo) se lleva a cabo durante la semana inaugural de la Bienal de Arte de Venecia 2026, transformando un histórico palacio veneciano cerca del Puente de Rialto en un espacio para el descanso, la concentración y la conexión en silencio.

Mientras miles de coleccionistas, curadores, artistas y periodistas llegan a la ciudad, Calm Café ofrece algo que suele faltar durante la semana de la Bienal: un espacio dedicado a la desconexión. Gratuito y abierto al público, invita a los visitantes a alejarse del flujo constante de exposiciones y eventos para recargar energías o trabajar en paz.

Ubicado en la nueva sede de Versatile en la Calle Seconda de la Fava, la experiencia se desarrolla en salas íntimas, una terraza con vistas al canal y un salón central. Durante los días de apertura de la Bienal, el salón se transforma en una sala de prensa donde los periodistas pueden descansar entre compromisos.

Los visitantes se mueven por el espacio a su propio ritmo, guiados por un menú cuidadosamente seleccionado de rituales relajantes diseñados para revitalizar los sentidos: desde ejercicios de respiración con un reloj de arena hasta sugerencias para escribir en un diario y kits sensoriales con antifaces, tapones para los oídos y elementos de conexión a tierra como lavanda o piedras reconfortantes. Cada ritual invita a la pausa y al presente.

La programación adicional incluye yoga matutino, sesiones de acuarela y baños de sonido en vivo. Todas las actividades son opcionales y favorecen el descanso, la creatividad y la regulación del sistema nervioso, mientras que el espacio permanece abierto durante todo el día para trabajar o reflexionar en silencio.

Cada visitante recibirá una tarjeta Loftie Focus, que amplía la experiencia más allá de la activación y fomenta momentos más conscientes y sin distracciones tecnológicas en la vida cotidiana.

Acerca de LoftieLoftie es una marca de bienestar del sueño que crea productos para ayudar a las personas a desconectarse del móvil, favoreciendo un mejor descanso y una vida más concentrada. Su gama incluye el reloj Loftie, la lámpara Loftie y el dispositivo Loftie+. Sus productos están disponibles online, en tiendas seleccionadas y en establecimientos asociados de hostelería en todo el mundo.

Acerca de VersatileVersatile es un espacio de trabajo colaborativo y un centro creativo con sede en Venecia, diseñado para autónomos y trabajadores remotos. Este espacio, al que se accede mediante membresía, ofrece estaciones de trabajo flexibles y una variedad de actividades impulsadas por la comunidad.

Acerca de Lover LLCLover LLC es un estudio creativo que produce experiencias impulsadas por la comunidad, dirigido por la productora Ella Fitch. Entre sus clientes se incluyen Frank Ocean, Spike Jonze, Björk, Google y The Guggenheim.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2963554...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/loftie-presenta-calm-cafe-en-versatile-un-santuario-publico-de-descanso-durante-la-bienal-de-arte-de-venecia-302750789.html