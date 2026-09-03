(Información remitida por la empresa firmante)

-MAISON & OBJET PARIS 2026: Gurunavi presentará demostraciones en vivo de "Magewappa" de más de 1.000 años de antigüedad, con 40 productos de madera japoneses que impulsan la descarbonización y los criterios ESG, en París

Yoshimasa Shibata, uno de los únicos 16 artesanos tradicionales certificados de Odate Magewappa en Japón, realizará demostraciones en vivo de doblado preciso con agua caliente y costura de corteza de cerezo silvestre en París.

TOKIO, 3 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Gurunavi, Inc. anunció la inauguración de su pabellón especial, "JAPAN WOOD x CRAFTSMANSHIP*", en MAISON & OBJET PARIS 2026, que se celebrará del jueves 10 al lunes 14 de septiembre de 2026 en París (Francia).

*Gestionado por Gurunavi, Inc. como parte de un proyecto para la promoción de productos de madera japoneses, subvencionado por la Agencia Forestal de Japón.

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La artesanía tradicional japonesa "Odate Magewappa", con más de 1.000 años de historia: demostraciones en vivo a cargo de uno de los únicos 16 maestros artesanos con certificación nacional en Japón.

El principal atractivo del pabellón son las demostraciones en vivo de "Odate Magewappa", una artesanía tradicional reconocida a nivel nacional originaria de la ciudad de Odate, en la prefectura de Akita. Sus raíces se remontan a más de 1.000 años, como lo demuestran los hallazgos arqueológicos del siglo X de vasijas de madera curvada conservadas en ceniza volcánica. Desde su establecimiento como industria hace aproximadamente 400 años, se ha transmitido de generación en generación como una técnica artesanal de alto nivel. Yoshimasa Shibata, uno de los únicos 16 artesanos con certificación nacional en Odate Magewappa, viajará a París para mostrar su maestría artesanal en persona.

En el pabellón, Shibata realizará demostraciones de "Mage-kakou" (proceso de doblado), en el que la madera de cedro natural, ablandada en agua caliente a más de 80 °C, se dobla instantáneamente guiándose únicamente por la intuición del artesano en la punta de los dedos; y de "Kaba-toji" (costura con corteza), en la que las uniones se rematan con corteza de cerezo silvestre como si fueran cosidas. Esta muestra interactiva ofrece una oportunidad muy valiosa para presenciar de primera mano la maestría artesanal que resalta la belleza natural y la funcionalidad de los materiales para crear productos duraderos, diseñados para ser apreciados y conservados a lo largo del tiempo.

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En armonía con los estilos de vida europeos contemporáneos: Más de 40 sofisticados productos japoneses de madera reunidos en París

La exposición presenta más de 40 piezas cuidadosamente seleccionadas, incluyendo Odate Magewappa, muebles, decoración y vajilla, que combinan la avanzada ebanistería japonesa con el diseño moderno. Aprovechando el atractivo natural de la madera, como su rica fragancia, regulación térmica, absorción de humedad y propiedades antibacterianas, la muestra ofrece propuestas innovadoras para espacios de vida europeos contemporáneos y sostenibles.

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Abordando el cambio climático: El uso circular de los recursos forestales en Japón

Aproximadamente el 70 % del territorio japonés está cubierto de bosques, de los cuales cerca del 40 % corresponde a plantaciones forestales. Si bien las plantaciones forestales representan solo alrededor del 8 % de la superficie forestal mundial, Japón cuenta con una de las mayores proporciones a nivel global. Este logro es el resultado directo del compromiso tradicional de Japón con el uso circular de los recursos forestales mediante el ciclo sostenible de plantación de nuevos árboles tras la tala.

Los productos de madera son materiales extraordinariamente ecológicos; absorben dióxido de carbono durante su fase de crecimiento, emiten bajas emisiones de dióxido de carbono durante su fabricación y continúan almacenando carbono internamente a lo largo de su vida útil como productos terminados. Por lo tanto, estos productos de madera sostenibles contribuyen significativamente a lograr cero emisiones netas y a impulsar los objetivos ESG corporativos.

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Descripción general de la exposición

Nombre del evento: MAISON & OBJET PARIS 2026Fechas: Jueves, 10 de septiembre - Lunes, 14 de septiembre de 2026Lugar: Paris Nord VillepinteLocalización del Stand: Hall 6 -- Stand N120 - P119Pabellón: JAPAN WOOD x CRAFTSMANSHIPPágina oficial del expositor:https://www.maison-objet.com/en/paris/exhibitors/japan-wood-x-craftsmanship-decor-design

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