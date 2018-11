Marriott International nombra a Liam Brown Presidente y Director Ejecutivo de Europa

Publicado 14/11/2018 16:38:58 CET

Este dublinés de nacimiento empezó su carrera en Marriott como Director General de hotel

BETHESDA, Maryland, 14 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ -- Marriott International, Inc. ha anunciado hoy que Liam Brown, Presidente de Marcas Selectas y Servicios de Franquicia y Propiedad en Norteamérica, asumirá la función de Presidente y Director Ejecutivo en Europa, una división de Marriott International que engloba a Reino Unido, Irlanda y Europa continental. Brown sustituirá a Amy McPherson, quien ya anunció la semana pasada que dejaría la empresa a principios de 2019.

«Liam es el candidato perfecto para encargarse de seguir con nuestra expansión por Europa», reconoce Arne Sorenson, Presidente y Consejero Delegado de Marriott International. «Liam cuenta con un excelente don de gentes que despliega con todo el mundo: socios, huéspedes, propietarios y franquiciados. Esta forma de llevar los negocios centrándose en las relaciones le funciona a las mil maravillas y le hace ganar adeptos dentro de la empresa y entre los propietarios. Es un ejecutivo redomado y su fantástica combinación de experiencia en propiedades, operaciones y funcionamiento en corporaciones de hostelería le servirá de gran ayuda en el desarrollo de esta importante función».

En la pasada década, Marriott ha pasado de ocupar la décima posición, en la distribución de número de habitaciones totales en Europa, a la segunda posición que ocupa en la actualidad, con más de 570 hoteles repartidos por 41 países y otras 206 propiedades en trámite en Europa. La firma posee 23 marcas representadas en territorio europeo, entre ellas: The Ritz-Carlton, St. Regis, The Luxury Collection, JW Marriott, W Hotels, Marriott, Le Méridien, Sheraton y AC Hotels by Marriott. Como parte de su nuevo cargo, Brown seguirá supervisando Design Hotels: la colección de hoteles de propiedad y administración privada y que forman parte de la cadena de marcas Marriott.

Este dublinés de nacimiento ya lleva 30 años afincado en Estados Unidos y ha ocupado su cargo actual desde 2013, que le ha llevado a supervisar todas las franquicias de Marriott en Norteamérica, encargándose de todas las marcas, además de ocuparse de Managed by Marriott, que administra una cartera de más de 425 hoteles de servicio de primera clase.

La cartera de establecimientos franquiciados Marriott en Norteamérica cuenta con nada menos que 4200 hoteles repartidos por Estados Unidos y Canadá. Para satisfacción de sus propietarios y directores de franquicia, durante el mandato de Brown, los establecimientos franquiciados y administrados por Marriott han funcionado a la perfección. Esto ha sido posible gracias a la política constante adoptada por la empresa de abaratar los costes, adoptar estrategias innovadoras para aumentar la rentabilidad y contratar a personal de primer orden con unos planes salariales competitivos. Bajo su dirección, el número de hoteles en su ámbito de acción ha pasado de los 3200 a más de 5000.

Desde que se incorporó a Marriott, en 1989, Brown ha ido ocupando una serie de cargos directivos como, por ejemplo, Vicepresidente Ejecutivo de Servicios Selectos y Desarrollo de Estancias Prolongadas, Vicepresidente sénior de las franquicias Fairfield Inn y Vicepresidente sénior de las franquicias Residence Inn. Brown empezó su carrera en Marriott y pasó los primeros diez años en la firma ocupando cargos de dirección general en hoteles de servicios completos, servicios de primera calidad y de estancias prolongadas integrados en la cartera de la cadena.

Brown cursó su licenciatura el Trinity College y también tiene un MBA cursado en Robert H. Smith School of Management en la Universidad de Maryland. Brown ha sido miembro de International Franchise Association desde 2009 y actualmente ejerce de presidente.

Brown y su mujer, Lillian, se trasladarán a la sede europea de Marriott en Londres el primer trimestre de 2019.

Acerca de Marriott International, Inc.Marriott International, Inc. tiene su sede en Bethesda, Maryland, Estados Unidos, e incluye una cartera de más de 6700 propiedades en 30 de las marcas hoteleras líderes de 129 países y territorios. Marriott opera y franquicia hoteles y otorga licencia a complejos vacacionales propios en todo el mundo. La empresa también ofrece premiados programas de fidelidad: Marriott Rewards®, que incluye The Ritz-Carlton Rewards® y Starwood Preferred Guest®. Para obtener más información, visite nuestra página web www.marriott.com [http://www.marriott.com/], y para consultar las noticias más recientes sobre la empresa, visite www.marriottnewscenter.com [http://www.marriottnewscenter.com/]. Además, conecte con nosotros en Facebook [https://www.facebook.com/marriottinternational/] y @MarriottIntl en Twitter [https://twitter.com/MarriottIntl] e Instagram [https://www.instagram.com/marriottintl/].

