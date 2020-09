Maybelline New York lanza el programa Brave Together

- Maybelline New York lanza Brave Together, un programa a largo plazo para apoyar la ansiedad y la depresión en todo el mundo

NUEVA YORK, 25 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- En todo el mundo, las personas viven con ansiedad y depresión. La ansiedad afecta a más de 284 millones de personas. La depresión afecta a más de 264 millones.(1) La mitad de todas las condiciones de salud mental empieza a la edad de 14,(2) y con el Covid-19, estas cifras están subiendo. Como marca de cosmética internacional número uno, Maybelline New York tiene la oportunidad de ofrecer el apoyo adecuado para ayudar a abordar los obstáculos de una manera que las mujeres y adultos jóvenes dejen su sello. Estamos lanzando el programa mundial Maybelline Brave Together para ayudar a desestigmatizar la ansiedad y la depresión, ofrecer apoyo crítico personalizado y ayudar a todos, en todas partes, para asumir con valentía su mundo.

https://mma.prnewswire.com/media/1281519/Maybelline_Brave_To... [https://mma.prnewswire.com/media/1281519/Maybelline_Brave_To... ]

En los dos últimos años, Maybelline facilitó la investigación dirigida por expertos y dirigió grupos de enfoque para entender mejor el tema de la salud mental. Maybelline también ha estado trabajando con los socios no lucrativos CRISIS TEXT LINE, JED, Y NAMI para tener un impacto tangible en las personas que luchan contra la ansiedad y la depresión. En un mundo donde una de cada cinco personas se verán afectadas por la ansiedad y la depresión,(3) las mujeres se ven afectadas de forma desproporcionada.(4) Y la mayoría de las condiciones de salud mental son impertérritas o no se tratan.(5)

"Maybelline siempre ha creído en el poder de hacer que las cosas ocurran en tu vida. Y sabemos que la salud mental es crítica para sentirse preparado para hacer eso", dijo Trisha Ayyagari, presidente de marca global de Maybelline New York. "Queremos utilizar nuestra voz global para desestigmatizar la conversación sobre salud mental y hacer que el apoyo sea fácilmente accesible. Ahora, más que nunca, necesitamos estar ahí para quienes viven con ansiedad y depresión".

Asociándonos con organizaciones no lucrativas líderes, el programa Brave Together de Maybelline busca romper el estigma en torno a la ansiedad y la depresión, ofrecer apoyo y recursos de generación cruzada e impulsar una cultura que permita a los que están luchando con sus seres queridos saber que no están solos. El sitio online especialmente cuidado dará a personas de todo el mundo acceso a una comunidad online que incluirá inspiración e historias reales de personas sobre su propia trayectoria sanitaria mental, así como expertos en salud mental, consejos y recursos.

"Uno de los expertos clave del programa es la doctora Kathleen Pike, psicóloga líder y profesora de la Columbia University Irving Medical Center y la Columbia Mailman School of Public Health. La doctora Pike es asesora científica para el programa Brave Together y está liderando un estudio global, fundado por Maybelline, sobre las tasas y razones para la ansiedad y la depresión específicas de las mujeres de la generación Z. "Hay una necesidad acuciante por un programa como este ahora y estoy orgullosa de trabajar con Maybelline en el diseño de una comunidad para quienes buscan aprender, escuchar e inspirar conversaciones abiertas y valientes sobre el bienestar emocional".

Para conocer nuestra comunidad allí donde estén, Maybelline se ha asociado con la organización no lucrativa Crisis Text Line para ofrecer un mayor acceso a asesoramiento sobre crisis, confidencial, gratuito, 24/7 a través de mensajes de texto. Las personas que lo necesitan pueden enviar el texto TOGETHER al 741741 para conectar con un asesor de crisis.

En el espíritu de unión y cultivando una verdadera cultura global de apoyo a la ansiedad y la depresión, Maybelline se compromete a invertir 10 millones de dólares en los próximos cinco años en organizaciones de salud mental en todo el mundo que compartan nuestro objetivo de marcar una diferencia real. Únase a la conversación online en www.maybelline.com/bravetogether [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2928920-1&h=1283961928&u...] o en Instagram: @Maybelline y #BraveTogether.

(1) https://ourworldindata.org/mental- health#:~:text=Globally%20an%20estimated%20284%20million,experience%20anxiety%20disorders%20than%20men. (2) https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-... health#:~:text=Half%20of%20all%20mental%20health,%2D19%2Dyear%2Dolds. (3) https://www.who.int/news-room/detail/13-04-2016-investing-in... fourfold-return 4 https://www.who.int/mental_health/prevention/genderwomen/en/ 5 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-...

Contacto: Kristen Tully - KTully@maybelline.com[mailto:KTully@maybelline.com] Mollie Michelson - Mollie.Michelson@maybelline.com[mailto:Mollie.Michelson@maybelline.com]

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1281519/Maybelline_Brave_To... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2928920-1&h=3214177035&u...]