McFIT “El Original” lanza su franquicia internacional

McFIT “El Original” lanza el franquiciado internacional – una de las marcas del sector del fitness más reconocidas de Europa inicia una nueva era - RSG Group

Berlin / Alemania, 22.01.2026 (News Aktuell) – La marca McFIT, parte fundamental del panorama europeo del fitness desde 1997, inicia un nuevo capítulo en su desarrollo empresarial: por primera vez, su exitoso concepto de gimnasios se ofrecerá como franquicia internacional. De este modo, McFIT allana el camino para un crecimiento global en mercados en los que aún no dispone de presencia propia.

McFIT opera hasta ahora en Europa (Alemania, Austria e Italia) 230 gimnasios propios, habiendo sido estos alquilados, construidos y gestionados íntegramente por la empresa. Esta estructura se mantendrá sin cambios en los mercados actuales. Paralelamente, McFIT apuesta ahora por una estrategia de crecimiento internacional que complementa el exitoso modelo de franquicias de Gold’s Gym, parte de RSG Group desde 2020. Actualmente, Gold’s Gym cuenta con 58 gimnasios propios y 507 franquicias en todo el mundo.

En los últimos años hemos demostrado que no solo entendemos los sistemas de franquicia, sino que también podemos escalarlos con éxito a nivel mundial, afirma Jörg Fockenberg, VP Strategy, Expansion & Franchise de RSG Group. Con la internacionalización de McFIT como concepto de franquicia, damos el siguiente paso y abrimos nuestra marca europea más fuerte a nuevos mercados en todo el mundo.

Con el fin de que los socios franquiciados puedan aprovechar el concepto McFIT a nivel mundial, la empresa ha elaborado un completo paquete de herramientas profesionales para franquicias. Estas se adaptan de forma flexible a las condiciones locales, garantizan una sólida gestión de marca y una imagen coherente, y proporcionan a los socios todas las herramientas necesarias para la puesta en marcha del gimnasio y una operación diaria eficiente. Todo ello se complementa con procesos y estructuras claramente definidos que acompañan a los franquiciados desde el primer contacto en adelante.

Nuestro objetivo es crear un sistema de franquicias que ofrezca a los socios máxima orientación, seguridad y eficiencia, aprovechando al mismo tiempo la potencia de la marca McFIT, explica el Dr. Jobst Müller-Trimbusch, co-CEO del RSG Group. Queremos capacitar a emprendedores de todo el mundo para continuar la historia de éxito de McFIT en sus países.

La franquicia McFIT se dirige exclusivamente a países en los que la marca aún no está presente con gimnasios propios, lo que abre la puerta a numerosos nuevos mercados y públicos objetivo. Se buscan principalmente franquiciados principales.

Más información en: www.mcfit.com/franchise-en

Sobre RSG Group

Con más de 4,5 millones de socios, RSG Group es una de las empresas líderes mundiales en el sector del fitness. Fundada en 1996 por Rainer Schaller y aún en manos de la familia, el grupo emplea, junto con sus franquiciados, a 10.000 personas en más de 900 ubicaciones en más de 30 países. Su portafolio incluye marcas como McFIT, JOHN REED y Gold’s Gym. Más información: http://rsggroup.com/en/

RSG Group GmbH

Head Office

Saarbrücker Strae 38

10405 Berlin

Germany

T + 49 30 2100 35 0

F + 49 30 2100 35 115

presse@rsggroup.com

rsggroup.com