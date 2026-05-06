(Información remitida por la empresa firmante)

- MDT presenta los sensores lineales TMR ultracompactos TMR2531 y TMR2539 para la estabilización óptica de imagen (OIS) de cámaras de smartphones en Sensors Converge 2026

- Los nuevos sensores TMR completan la cartera de MDT para el enfoque automático avanzado y la estabilización óptica de imagen de cámaras, gracias a una capacidad de producción anual de mil millones de unidades

SANTA CLARA, California y ZHANGJIAGANG, China, 6 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- En Sensors Converge 2026, MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), fabricante líder de sensores magnéticos especializado en tecnología de magnetorresistencia de túnel (TMR), anunció el inicio de la producción de su serie de sensores lineales TMR ultracompactos – TMR2531 y TMR2539 – desarrollados para aplicaciones de estabilización óptica de imagen (OIS) de alta precisión en teléfonos inteligentes.

Diseñados para satisfacer las exigencias de precisión de las cámaras de los smartphones de última generación, los TMR2531 y TMR2539 permiten la medición de desplazamiento a nivel micrométrico en módulos de motor de bobina móvil (VCM), lo que permite a los circuitos integrados controladores de VCM corregir con precisión la vibración de la cámara en tiempo real durante la captura de fotos y vídeos. Ambos modelos miden la amplitud del campo magnético perpendicular al eje Z mediante una configuración de puente de Wheatstone completo con cuatro elementos TMR de alta relación señal-ruido (SNR).

Las características principales de la serie TMR2531/TMR2539 incluyen:

Precisión de posicionamiento a nivel micrométrico para OIS

TMR2531: Rango lineal de 1.000 Gauss

TMR2539: Rango lineal extendido de 1.500 Gauss

Inmunidad a campos magnéticos en el plano: capacidad de blindaje de 3.000 Gauss para un funcionamiento estable en entornos VCM propensos a interferencias

Amplio rango de tensión de alimentación: de 1,0 V a 5,5 V

Encapsulado DFN4L ultracompacto: 0,8 0,5 0,25 mm para diseños VCM con espacio limitado

El auge de los teleobjetivos tipo periscopio ha llevado los requisitos de precisión de la estabilización óptica de imagen (OIS) a la escala micrométrica para controlar el posicionamiento del prisma en amplios rangos de movimiento. La tecnología de sensores TMR de MDT ofrece una relación señal/ruido (SNR) superior, amplios rangos de medición lineal y una sólida inmunidad a las interferencias magnéticas, lo que la convierte en una potente mejora para las soluciones avanzadas de enfoque automático (AF) y OIS de las cámaras en los smartphones de gama alta.

Los sensores TMR2531 y TMR2539 se unen a la serie de sensores AF TMR de MDT, TMR4101 y TMR301X, conformando una completa solución basada en TMR para AF y OIS de precisión micrométrica en smartphones. Su diseño, fabricación, empaquetado y prueba se realizan en la planta de fabricación de sensores TMR de MDT, integrada verticalmente y ubicada en Zhangjiagang, Suzhou, China, con una capacidad de producción anual de miles de millones de unidades para satisfacer la demanda del mercado global de electrónica de consumo.

En Sensors Converge 2026, MDT también presenta sus últimos controladores y teclados para juegos que incorporan los sensores TMR lineales y angulares de MDT, junto con el detector de campo magnético débil de picoTesla TMR8105, anunciado recientemente, la sonda de corriente TMR de banda ancha de 1,6 MHz HF2905 y soluciones de codificador rotatorio TMR para aplicaciones de robótica humanoide.

Acerca de MDTMultiDimension Technology se fundó en el año 2010 en Zhangjiagang, provincia de Jiangsu, China, con sucursales en Shenzhen, Chengdu y Ningbo (China), Singapur, Tokio (Japón) y San José (California, Estados Unidos). MDT ha desarrollado una cartera única de propiedad intelectual y cuenta con instalaciones de fabricación TMR de última generación propias que permiten la producción en volumen de sensores magnéticos TMR de alto rendimiento y bajo coste para satisfacer las necesidades de aplicación más exigentes. Liderada por su equipo directivo principal, compuesto por expertos de élite y veteranos en tecnología de sensores magnéticos y servicios de ingeniería, MDT se compromete a crear valor añadido para sus clientes y garantizar su éxito. Para obtener más información sobre MDT, visite http://www.multidimensiontech.com.

Contactos para mediosDepartamento de ventas de MDT, sales@dowayusa.com, sales@dowaytech.comTel: +1-650-275-2318 (US), +86-189-3612-1156 (China)

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