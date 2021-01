Medios mundiales líderes nombran a Eslovenia un destino que "se debe visitar" en 2021

Los influyentes medios de comunicación de viajes de todo el mundo han nombrado colectivamente a Eslovenia un destino líder para 2021 gracias a su dedicación al turismo auténtico y sostenible

LJUBLJANA, Eslovenia, 26 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- El principal centro de atención de RRPP y marketing de la Oficina de Turismo de Eslovenia en el turismo auténtico y sostenible ha llevado al país a ser incluido en las selecciones de muchos medios de comunicación mundiales de los principales destinos de viaje para visitar en 2021.

Los medios de comunicación de todo el mundo elogiaron las iniciativas de turismo sostenible de Eslovenia, en particular el Esquema Verde de Eslovenia, que ahora cuenta con más de 100 miembros. La popularidad de Eslovenia también demuestra que la sostenibilidad será clave para ganarse la confianza de los primeros viajeros extranjeros después de la pandemia mundial.

MSc. Maja Pak, director de la Oficina de Turismo de Eslovenia: "La exposición de Eslovenia como destino turístico orientado a la sostenibilidad en dichos medios de comunicación mundiales de alto perfil es un gran éxito y el resultado de muchos años de aceleración activa y sistemática del turismo sostenible y la cooperación con empresas de medios extranjeras influyentes.

Esta es una excelente exposición para Eslovenia, sobre todo porque contribuye al posicionamiento global adicional de Eslovenia como país líder en turismo sostenible, que será una de las principales ventajas en la recuperación del turismo después de la pandemia de COVID-19."

La semana pasada, Condé Nast Traveller, se convirtió en la última publicación en elogiar los esfuerzos de Eslovenia, colocándola en una lista de sus diez principales destinos sostenibles en el mundo para visitar en 2021.

Eslovenia fue elegida entre los diez destinos recomendados o, como se indica en el artículo, "ideas de escape de impacto positivo". Una imagen de la Isla de Bled aparece en el artículo, mientras que Eslovenia se presenta como un país de Europa Central con activos naturales excepcionales, paisaje pintoresco y numerosas atracciones.

Ljubljana se menciona como una capital acogedora y amigable para los caminantes, así como un destino atractivo para escapadas urbanas ecológicas. El artículo destaca el alto porcentaje del paisaje protegido de Eslovenia marcado por la vibrante diversidad de los picos Alpinos, los bosques antiguos, las mesetas de Karst, los viñedos de las llanuras de Panonia y las aguas termales hasta la Costa Adriática.

En las últimas semanas, los principales medios británicos, incluyendo The Financial Times, The Guardian y The Sun, han situado a Eslovenia dentro de sus destinos recomendados para 2021, mientras que la empresa americana Forbes nombró a Eslovenia como un destino en la lista de cosas por hacer para los amantes del vino. A finales de 2020 Eslovenia fue nombrada uno de los mejores destinos de vacaciones de Conde Nast Traveller para 2021 y Bled fue nombrada una de las diez mejores experiencias de viaje del mundo en la Ultimate Travel List anual de Lonely Planet.

CONTACTO: Aleksandra Lipej, press@slovenia.info, 26 Ene. (0) - 1 589 85 12