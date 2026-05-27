Merck KGaA, Darmstadt, Alemania, selecciona Veeva Vault CRM a nivel mundial

(Información remitida por la empresa firmante)

El CRM basado en agentes, con profundas capacidades específicas para cada sector, proporciona una base comercial para el futuro

BARCELONA, España, 27 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) anunció hoy que Merck KGaA, con sede en Darmstadt, Alemania, se ha comprometido a nivel mundial con Veeva Vault CRM.

"Seguimos colaborando con Veeva como parte de nuestras iniciativas digitales en curso", declaró Michael Motz, director de informática de la división de salud de Merck KGaA. "Veeva Vault se integra en nuestro ecosistema más amplio basado en datos, lo que permite procesos consistentes y conectividad de datos entre las distintas funciones, a la vez que ofrece flexibilidad a medida que evoluciona nuestro modelo operativo".

"Merck KGaA, con sede en Darmstadt, Alemania, es una empresa líder en ciencia y tecnología dedicada a la investigación y el desarrollo de terapias para afecciones médicas complejas, con el objetivo de mejorar la vida de millones de pacientes", destacó Chris Moore, presidente de Veeva Europe. "Nos sentimos honrados de continuar nuestra estrecha colaboración con la división de salud de Merck KGaA, con sede en Darmstadt, Alemania, donde Vault CRM permite una orientación al cliente y una IA con capacidad de gestión integrada directamente en los flujos de trabajo".

Vault CRM forma parte del conjunto de aplicaciones Veeva Vault CRM, que proporciona la base para la ejecución comercial. Vault AI para CRM ofrece múltiples agentes de IA para impulsar la eficiencia y la eficacia comercial.

Acerca de Veeva SystemsVeeva ofrece la plataforma en la nube para el sector de las ciencias de la vida, con software, IA, datos y consultoría. Comprometida con la innovación, la excelencia de sus productos y el éxito de sus clientes, Veeva presta servicios a más de 1.500 clientes, desde las mayores empresas biofarmacéuticas del mundo hasta empresas biotecnológicas emergentes. Como corporación de beneficio público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluidos clientes, empleados, accionistas y los sectores a los que presta servicio. Para más información, visite veeva.com/eu.

Declaraciones prospectivas de VeevaEste comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre los productos y servicios de Veeva y los resultados o beneficios esperados derivados de su uso. Estas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los aquí expuestos y no tenemos obligación de actualizar dichas declaraciones. Existen numerosos riesgos que podrían afectar negativamente a nuestros resultados, incluidos los riesgos e incertidumbres descritos en nuestro informe 10-K correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 31 de enero de 2026, que puede consultar aquí (en las páginas 13 y 14 encontrará un resumen de los riesgos que podrían afectar a nuestro negocio), y en nuestros informes posteriores presentados ante la SEC, a los que puede acceder en sec.gov.

Contacto:

Meera Lakhani-PatelVeeva Systemsmeera.lakhani-patel@veeva.com

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