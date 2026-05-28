METZ presenta en España el nuevo televisor QD-MiniLED MNH7000Z con Google TV

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, España, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- METZ continúa ampliando su presencia en Europa con el lanzamiento del nuevo televisor QD-MiniLED MNH7000Z. El modelo combina tecnología Mini LED, Quantum Dot y Google TV para ofrecer una experiencia más inmersiva en cine, deportes y entretenimiento diario.

Disponible con una nueva versión de 60 pulgadas y otros tamaños adicionales, el MNH7000Z está pensado para consumidores que buscan en internet "TV QD-MiniLED España", "Google TV 60 pulgadas" o "smart TV premium para fútbol y streaming".

Tecnología QD-MiniLED para una imagen más avanzada

El sistema QD-MiniLED combina retroiluminación Mini LED con tecnología Quantum Dot para mejorar brillo, contraste y precisión de color. El local dimming optimiza las zonas oscuras y brillantes de la imagen, mientras que Quantum Dot ofrece colores más vivos y naturales.

En comparación con un televisor LED convencional, el resultado es una imagen con mayor profundidad y mejor rendimiento HDR. Además, los materiales del panel han sido diseñados sin metales pesados, ofreciendo un enfoque más responsable con el medio ambiente.

Rendimiento inteligente para fútbol, cine y gaming

El televisor incorpora el procesador METZ S AI Processor, capaz de ajustar automáticamente brillo, contraste y nitidez según el contenido. También es compatible con HDR10, HDR10+, Dolby Vision y MEMC, una tecnología especialmente útil para deportes y escenas rápidas.

Gracias a Google TV y Wi-Fi de doble banda, los usuarios pueden acceder fácilmente a plataformas de streaming, control por voz y servicios inteligentes. El sistema Dolby Atmos junto con Total Sonic proporciona una experiencia de sonido más envolvente para películas, videojuegos y partidos en directo.

Disponibilidad en España

El nuevo METZ MNH7000Z ya está disponible a través de Amazon y distribuidores seleccionados en España. Los usuarios interesados pueden consultar la página del producto en Amazon para conocer especificaciones, precios y disponibilidad.

FAQ

¿Qué es la tecnología QD-MiniLED?

QD-MiniLED combina Mini LED y Quantum Dot para ofrecer mejor contraste, más brillo y colores más precisos frente a un televisor LED tradicional.

¿Por qué un televisor de 60 pulgadas es ideal para ver fútbol?

Una pantalla de 60 pulgadas crea una experiencia más inmersiva y permite disfrutar mejor de los movimientos rápidos, los detalles del partido y el ambiente deportivo en casa.

Sobre METZ

Fundada en Alemania en 1938, METZ sigue desarrollando televisores orientados a la calidad de imagen, el diseño europeo y las nuevas necesidades del entretenimiento conectado.

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