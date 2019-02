Mohawk Industries presenta los resultados del cuarto trimestre (5)

Publicado 12/02/2019 1:55:13 CET

Conciliación del resultado neto atribuible a Mohawk Industries, Inc. con el resultado neto ajustado atribuible a Mohawk Industries, Inc. y la rentabilidad ajustada diluida por acción atribuible a Mohawk Industries, Inc. (Cantidades en miles, excepto para la información por acción) Tres meses finalizados a Doce meses finalizados a 31 de diciembre de 2018 31 de diciembre de 2017 31 de diciembre de 2018 31 de diciembre de 2017 Resultado neto atribuible a Mohawk Industries, Inc. $229.339 240.378 861.704 971.638 Partidas de ajuste: Gastos de reestructuración, adquisiciones, integración y otros costes 20.412 15.435 78.449 49.144 Contabilización de compras y adquisiciones con variación de existencias 6.721 15.359 13.314 Gastos por intereses de adquisición 4.322 4.322 Liberación de activos por indemnizaciones 2.857 4.459 4.606 4.459 Impuestos sobre beneficios - reversión de posiciones fiscales inciertas (2.857) (4.459) (4.606) (4.459) Reforma de impuestos sobre beneficios, neto 810 810 Impuestos sobre beneficios (1) (73.282) (624) (37.817) (16.260) --- Resultado neto ajustado atribuible a Mohawk Industries, Inc. $187.512 255.999 922.017 1.018.646 --- Rentabilidad ajustada diluida por acción atribuible a Mohawk Industries, Inc. $2,53 3,42 12,33 13,61 --- Media ponderada de acciones ordinarias en circulación - diluidas 74.183 74.915 74.773 74.839 --- (1) Incluye un beneficio de 13,590 dólares para todo el ejercicio 2018 con el que finalizar la tasa de tránsito provisional de 2017. Conciliación de la deuda total con la deuda neta (Cantidades en miles) 31 de diciembre de 2018 Porción actual de la deuda a corto plazo y pagarés $ 1.742.373 Deuda a largo plazo, menos porción corriente 1.515.601 Menos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 119.050 Endeudamiento neto $ 3.138.924 --- Conciliación del resultado de explotación con el EBITDA ajustado (Cantidades en miles) Últimos doce Tres meses finalizados a meses finalizados a 31 de marzo de 2018 30 de junio de 2018 29 de septiembre de 2018 31 de diciembre de 2018 31 de diciembre de 2018 Ingresos de explotación 268.399 326.307 287.244 213.376 1.095.326 Otros (gastos) ingresos (3.998) (2.090) (706) (504) (7.298) Pérdida (ingresos) neta atribuible a intereses minoritarios (475) (959) (1.013) (704) (3.151) Depreciaciones y amortizaciones 122.654 127.048 132.972 139.092 521.765 --- EBITDA 386.580 450.306 418.497 351.260 1.606.642 Gastos de reestructuración, adquisiciones, integración y otros costes 22.104 16.042 19.890 20.412 78.449 Contabilización de compras y adquisiciones con variación de existencias 1.354 194 7.090 6.721 15.359 Liberación de activos por indemnizaciones 1.749 2.857 4.606 EBITDA ajustado 411.787 466.542 445.477 381.250 1.705.056 --- Deuda neta con EBITDA ajustado 1,8 --- Conciliación de las ventas netas con ventas netas a tipos de cambio constantes, sin incluir el volumen de adquisiciones (Cantidades en miles) Tres meses finalizados a Doce meses finalizados a 31 de diciembre de 2018 31 de diciembre de 2017 31 de diciembre de 2018 31 de diciembre de 2017 Ventas netas $ 2.448.618 2.369.097 9.983.634 9.491.290 Ajuste a ventas netas con tipos de cambio constantes 38.485 (85.273) --- Ventas netas con tipos de cambio constantes 2.487.103 2.369.097 9.898.361 9.491.290 Menos: impacto del volumen de adquisiciones (106.906) (228.585) Ventas netas con tipos de cambio constantes, sin incluir el volumen de adquisiciones $ 2.380.197 2.369.097 9.669.776 9.491.290 --- Conciliación de las ventas netas por segmento con las ventas netas por segmento a tipos de cambio constantes, sin incluir el volumen de adquisiciones (Cantidades en miles) Tres meses finalizados a Cerámica Internacional 31 de diciembre de 2018 31 de diciembre de 2017 Ventas netas $861.238 824.062 Ajuste a ventas netas por segmento a tipos de cambio constantes 17.359 --- Ventas netas por segmento a tipos de cambio constantes 878.597 824.062 Menos: impacto del volumen de adquisiciones (35.064) Ventas netas por segmento a tipos de cambio constantes sin incluir el volumen de adquisiciones $843.533 824.062 --- Conciliación de las ventas netas por segmento con las ventas netas por segmento a tipos de cambio constantes, sin incluir el volumen de adquisiciones (Cantidades en miles) Tres meses finalizados a Suelos Resto del Mundo 31 de diciembre de 2018 31 de diciembre de 2017 Ventas netas $613.700 545.865 Ajuste a ventas netas por segmento a tipos de cambio constantes 21.126 --- Ventas netas por segmento a tipos de cambio constantes 634.826 545.865 Menos: impacto del volumen de adquisiciones (71.842) Ventas netas por segmento a tipos de cambio constantes sin incluir el volumen de adquisiciones $562.984 545.865 --- Conciliación del beneficio bruto con el beneficio bruto ajustado (Cantidades en miles) Tres meses finalizados a 31 de diciembre de 2018 31 de diciembre de 2017 Beneficio bruto $646.390 753.624 Ajustes al beneficio bruto: Gastos de reestructuración, adquisiciones, integración y otros costes 10.345 11.339 Contabilización de compras y adquisiciones con variación de existencias 6.721 --- Beneficio bruto ajustado $663.456 764.963 --- Conciliación de gastos de venta, generales y administrativos con gastos de venta, generales y administrativos ajustados (Cantidades en miles) Tres meses finalizados a 31 de diciembre de 2018 31 de diciembre de 2017 Gastos de venta, generales y administrativos $433.014 410.158 Ajustes a gastos de venta, generales y administrativos: Gastos de reestructuración, adquisiciones, integración y otros costes (10.268) (3.892) Gastos de venta, generales y administrativos ajustados $422.746 406.266 --- Conciliación de los ingresos de explotación con los ingresos de explotación ajustados (Cantidades en miles) Tres meses finalizados a 31 de diciembre de 2018 31 de diciembre de 2017 Ingresos de explotación $213.376 343.466 Ajustes a los ingresos de explotación: Gastos de reestructuración, adquisiciones, integración y otros costes 20.613 15.231 Contabilización de compras y adquisiciones con variación de existencias 6.721 --- Ingresos de explotación ajustados $240.710 358.697 --- Conciliación de los ingresos de explotación por segmento con los ingresos de explotación por segmento ajustados (Cantidades en miles) Tres meses finalizados a Cerámica Internacional 31 de diciembre de 2018 31 de diciembre de 2017 --- Ingresos de explotación $76.005 113.440 Ajustes a los ingresos de explotación del segmento: Gastos de reestructuración, adquisiciones, integración y otros costes 4.162 1.834 Contabilización de compras y adquisiciones con variación de existencias 6.721 --- Ingresos de explotación del segmento ajustados $86.888 115.274 --- Conciliación de los ingresos de explotación por segmento con los ingresos de explotación por segmento ajustados (Cantidades en miles) Tres meses finalizados a Suelos Norteamérica 31 de diciembre de 2018 31 de diciembre de 2017 --- Ingresos de explotación $79.158 157.219 Ajustes a los ingresos de explotación del segmento: Gastos de reestructuración, adquisiciones, integración y otros costes 7.159 9.776 Ingresos de explotación del segmento ajustados $86.317 166.995 --- Conciliación de los ingresos de explotación por segmento con los ingresos de explotación por segmento ajustados (Cantidades en miles) Tres meses finalizados a Suelos Resto del Mundo 31 de diciembre de 2018 31 de diciembre de 2017 --- Ingresos de explotación $72.467 83.865 Ajustes a los ingresos de explotación del segmento: Gastos de reestructuración, adquisiciones, integración y otros costes 5.949 2.266 Ingresos de explotación del segmento ajustados $78.416 86.131 --- Conciliación de las pérdidas de explotación por segmento con las pérdidas de explotación por segmento ajustadas (Cantidades en miles) Tres meses finalizados a Compensaciones corporativas y entre segmentos 31 de diciembre de 2018 31 de diciembre de 2017 --- Pérdidas de explotación $(14.254) (11.058) Ajustes de las pérdidas de explotación por segmento: Gastos de reestructuración, adquisiciones, integración y otros costes 3.343 1.355 Pérdidas de explotación por segmento ajustadas $(10.911) (9.703) --- Conciliación del resultado incluidos los intereses minoritarios antes de los impuestos sobre beneficios con los resultados ajustado incluidos los intereses minoritarios antes de los impuestos (Cantidades en miles) Tres meses finalizados a 31 de diciembre de 2018 31 de diciembre de 2017 Resultado antes de impuestos sobre los beneficios $198.461 332.459 Intereses minoritarios (704) (488) Ajustes al resultado, incluidos los intereses minoritarios antes de impuestos sobre los beneficios: Gastos de reestructuración, adquisiciones, integración y otros costes 20.412 15.435 Contabilización de compras y adquisiciones con variación de existencias 6.721 Gastos por intereses de adquisición 4.322 Liberación de activos por indemnizaciones 2.857 4.459 Resultado ajustado, incluidos los intereses minoritarios antes de impuestos sobre los beneficios $232.069 351.865 --- Conciliación de los impuestos sobre beneficios con los impuestos sobre beneficios ajustados (Cantidades en miles) Tres meses finalizados a 31 de diciembre de 2018 31 de diciembre de 2017 Impuestos sobre beneficios $(31.582) 91.593 Impuestos sobre beneficios - reversión de posiciones fiscales inciertas 2.857 4.459 Reforma de impuestos sobre beneficios (810) Efecto impositivo de las partidas ajustadas 73.282 624 Impuestos sobre beneficios ajustados $44.557 95.866 --- Tipo de los impuestos sobre los beneficios 19,2% 27,2% --- La empresa complementa sus estados financieros consolidados condensados, que han sido elaborados y presentados conforme a los PCGA de Estados Unidos, con algunas magnitudes financieras que no se ajustan a los PCGA. Tal y como se estipula en las normas de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, las tablas anteriores presentan una conciliación de las magnitudes financieras no ajustadas a los PCGA de la empresa con las magnitudes más directamente comparables de los PCGA de los Estados Unidos. Cada una de las magnitudes expuestas anteriormente que no se ajuste a los PCGA también debería ser considerada con la magnitud comparable de los PCGA de Estados Unidos y podría ser diferente a magnitudes de denominación similar presentadas por otras empresas. La empresa considera que estas magnitudes no ajustadas a los PCGA, cuando se concilian con las magnitudes correspondientes de los PCGA de Estados Unidos, ayudan a sus inversionistas de la siguiente forma: las magnitudes de ingresos no ajustadas a los PCGA ayudan a identificar las tendencias de crecimiento y las comparaciones de los ingresos con periodos precedentes y futuros, y las magnitudes de rentabilidad no ajustadas a los PCGA contribuyen a comprender las tendencias de rentabilidad a largo plazo del negocio de la empresa y las comparaciones de sus beneficios con periodos precedentes y futuros. La empresa excluye algunas partidas de sus magnitudes de ingresos no ajustadas a los PCGA, porque dichas partidas pueden variar considerablemente entre periodos y pueden esconder tendencias comerciales subyacentes. Las partidas excluidas de las magnitudes de ingresos no ajustadas a los PCGA de la empresa incluyen: transacciones y conversión de divisas y el impacto de las adquisiciones. La empresa excluye algunas partidas de sus magnitudes de rentabilidad no ajustadas a los PCGA, porque dichas partidas podrían no ser indicadoras del rendimiento operativo principal de la empresa o no estar relacionadas con él. Las partidas excluidas de las magnitudes de rentabilidad de la empresa no ajustadas a los PCGA incluyen: gastos de reestructuración, adquisiciones, integración y otros costes, contabilización de compras y adquisiciones con variación de existencias, liberación de activos por indemnizaciones y reversión de posiciones fiscales inciertas.

