Mohawk Industries presenta los resultados del cuarto trimestre (4)

Publicado 12/02/2019 1:55:17 CET

MOHAWK INDUSTRIES, INC. Y FILIALES (No auditado) Información condensada del estado consolidado de operaciones Tres meses finalizados a Doce meses finalizados a (Cantidades en miles, excepto para la información por acción) 31 de diciembre de 2018 31 de diciembre de 2017 31 de diciembre de 2018 31 de diciembre de 2017 Ventas netas $ 2.448.618 2.369.097 9.983.634 9.491.290 Gastos de venta 1.802.228 1.615.473 7.145.564 6.494.876 --- Beneficio bruto 646.390 753.624 2.838.070 2.996.414 Gastos de venta, generales y administrativos 433.014 410.158 1.742.744 1.642.241 --- Ingresos de explotación 213.376 343.466 1.095.326 1.354.173 Gastos por intereses 14.411 7.257 38.827 31.111 Otros gastos de explotación, netos 504 3.750 7.298 5.205 --- Resultado antes de impuestos sobre los beneficios 198.461 332.459 1.049.201 1.317.857 Impuestos sobre beneficios (31.582) 91.593 184.346 343.165 --- Resultado neto incluidos intereses minoritarios 230.043 240.866 864.855 974.692 Ingresos netos atribuibles a intereses minoritarios 704 488 3.151 3.054 --- Resultado neto atribuible a Mohawk Industries, Inc. $229.339 240.378 861.704 971.638 --- Beneficios básicos por acción atribuibles a Mohawk Industries, Inc. Beneficios básicos por acción atribuibles a Mohawk Industries, Inc. $3,07 3,23 11,53 13,07 --- Media ponderada de acciones ordinarias en circulación - básicas 73.856 74.414 74.413 74.357 --- Beneficios diluidos por acción atribuibles a Mohawk Industries, Inc. Beneficios diluidos por acción atribuibles a Mohawk Industries, Inc. $3,05 3,21 11,47 12,98 --- Media ponderada de acciones ordinarias en circulación - diluidas 74.183 74.915 74.773 74.839 --- Otra información financiera (Cantidades en miles) Depreciaciones y amortizaciones $139.092 118.372 521.765 446.672 --- Costes de capital $151.161 251.368 794.110 905.998 --- Información condensada del balance consolidado (Cantidades en miles) 31 de diciembre de 2018 31 de diciembre de 2017 ACTIVOS Activos corrientes: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes $119.050 84.884 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 1.606.159 1.558.159 Existencias 2.287.615 1.948.663 Anticipos a proveedores y otros activos corrientes 496.472 481.261 --- Total activos corrientes 4.509.296 4.072.967 Inmovilizado material 4.699.902 4.270.790 Fondo de comercio 2.520.966 2.471.459 Inmovilizado intangible, neto 961.810 891.767 Activos por impuestos diferidos y otros activos no corrientes 407.149 387.870 --- Total activos $ 13.099.123 12.094.853 --- PATRIMONIO NETO Y PASIVO Pasivo corriente: Porción actual de la deuda a corto plazo y pagarés $ 1.742.373 1.203.683 Cuentas por pagar y gastos devengados 1.523.866 1.451.672 --- Total pasivo corriente 3.266.239 2.655.355 Deuda a largo plazo, menos porción corriente 1.515.601 1.559.895 Pasivos por impuesto diferido y otros pasivos a largo plazo 877.224 783.131 --- Total pasivo 5.659.064 4.998.381 --- Intereses minoritarios amortizables 29.463 --- Total patrimonio neto 7.440.059 7.067.009 --- Total patrimonio neto y pasivo $ 13.099.123 12.094.853 --- Información por segmentos Tres meses finalizados a Durante o para los doce meses finalizados a (Cantidades en miles) 31 de diciembre de 2018 31 de diciembre de 2017 31 de diciembre de 2018 31 de diciembre de 2017 Ventas netas: Cerámica Internacional $861.238 824.062 3.552.856 3.405.100 Suelos Norteamérica 973.680 999.290 4.029.148 4.010.858 Suelos Resto del Mundo 613.700 545.865 2.401.630 2.075.452 Ventas entre segmentos (120) (120) --- Ventas netas consolidadas $ 2.448.618 2.369.097 9.983.634 9.491.290 --- Ingresos de explotación (pérdidas): Cerámica Internacional $76.005 113.440 442.898 525.401 Suelos Norteamérica 79.158 157.219 347.937 540.337 Suelos Resto del Mundo 72.467 83.865 345.801 329.054 Compensaciones corporativas y entre segmentos (14.254) (11.058) (41.310) (40.619) --- Ingresos de explotación consolidados $213.376 343.466 1.095.326 1.354.173 --- Activos: Cerámica Internacional $ 5.194.030 4.838.310 Suelos Norteamérica 3.938.639 3.702.137 Suelos Resto del Mundo 3.666.617 3.245.424 Compensaciones corporativas y entre segmentos 299.837 308.982 --- Activos consolidados $ 13.099.123 12.094.853 ---

