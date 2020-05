Moonbug acuerda una alianza estratégica con Joyn para para lanzar el primer canal infantil consagrado de la plataforma

Moonbug ofrece propiedad intelectual popular a la plataforma de retransmisión alemana.

LONDRES, 13 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- Moonbug [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2801992-1&h=603786434&u=...], una compañía global de ocio que desarrolla y distribuye contenido divertido y de valores para niños, ha anunciado hoy una alianza nueva con Joyn, la plataforma líder de retransmisión en Alemania, y una iniciativa conjunta entre ProSiebenSat.1 y Discovery. Gracias a esta alianza, la audiencia tendrá acceso a parte del contenido infantil más popular del mundo a través del canal infantil de Moonbug, el primer canal infantil consagrado y de programación no lineal que se lanzará en la plataforma. El canal estará disponible en Joyn a mediados de mayo.

"Nos alegra aliarnos con esta excelente plataforma. Estamos deseosos de fomentar esta alianza y ver hasta dónde llega. Lanzar el primer canal infantil consagrado de Joyn y ofrecer parte de nuestros programas apasionantes e inmensamente populares a Joyn es solo el principio", comentó Nicolas Eglau, jefe de EMEA Moonbug.

Los usuarios de Joyn pueden acceder al canal infantil de Moonbug desde cualquier dispositivo.

Se podrán emitir más de 500 episodios de queridos programas de Moonbug tales como Little Baby Bum, ARPO, Go Buster, My Magic Pet Morphle, Supa Strikas, KiiYii y Playtime with Twinkle, se presentará contenido adicional a finales de año. Los programas estarán disponibles sobre todo en alemán con algunos episodios en inglés.

Katja Hofem CCMO y directora de Joyn, comentó, "Nos alegra dar la bienvenida a Moonbug. Con esta alianza de contenido podemos añadir más formatos infantiles de valor a nuestra plataforma. En especial, en momentos como este, es importante ofrecer ocio a niños preescolares".

Acerca Moonbug Moonbug es una compañía de ocio ganadora de premios que ofrece contenido divertido con valores positivos para niños. Moonbug adquiere, crea y distribuye contenido para preescolares. La compañía, que es una de las principales dueñas de IP infantil digital del mundo, fue cofundada por los veteranos en medios de difusión René Rechtman, director ejecutivo, y John Robson, director de operaciones, con oficinas centrales en Londres y Los Ángeles.

La propiedad intelectual de Moonbug incluye programas globales tales como Little Baby Bum, My Magic Pet Morphle, Supa Strikas, Go Buster, Playtime with Twinkle, Gecko's Garage, Arpo y muchos más. Los programas de Moonbug están disponibles en plataformas globales tales como YouTube, Netflix, Hulu, Roku, Sky, Amazon Prime Video y muchas más.

Acerca de JoynJoyn GmbH, que ejerce su actividad desde 2019, está dirigida por Alexandar Vassilev, Katja Hofem y el Dr. Jochen Cassel. Joyn es una plataforma de retransmisión de ocio multicanal. Joyn, que ofrece 60 canales gratis de TV en retransmisión en directo y una biblioteca de contenido, agrupa el contenido de las cadenas gratis de ProSiebenSat.1 y Discovery, además del contenido de 15 socios de contenido en una plataforma y en una aplicación. Los usuarios pueden reproducir contenido sin costo y sin registrarse con dispositivos iOs y Android, también pueden ver contenido a través de un navegador y TV inteligentes. El objetivo es crear una plataforma OTT alemana de contenido multicanal. Un paso importante es el lanzamiento de Joyn PLUS+. La oferta especial incluye canales de TV en directo en HD, contenido original y exclusivo, además de las últimas películas y series. Se añadirán películas y contenido adicional de forma continua, incluido contenido deportivo exclusivo.

