Mural nombra a Omar Ayub director de Tecnología

- Con el nombramiento de Omar Ayub como director de Tecnología, Mural busca ampliar su ventaja en inteligencia artificial y liderazgo técnico

Mural fortalece su equipo de liderazgo ejecutivo con el nombramiento de un nuevo director de Tecnología

SAN FRANCISCO, 11 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Mural , la plataforma líder de colaboración visual, anunció hoy el nombramiento de Omar Ayub como su nuevo director de Tecnología. Aporta casi dos décadas de experiencia en ingeniería, desarrollo de software e IA en empresas tecnológicas de rápido crecimiento. Como director de Tecnología, Omar liderará la estrategia tecnológica de Mural e impulsará su ambiciosa visión de IA, empoderando a sus clientes para lograr una mayor alineación y una comercialización más rápida.

"He visto de primera mano cómo una sólida alineación y equipos unidos generan resultados excepcionales", indicó Ayub. "Mural cuenta con una sólida base de capacidades avanzadas de IA, y seguiremos aprovechándola para optimizar la forma en que atendemos a nuestros clientes y ayudarlos a lograr resultados más rápido que nunca. Estoy encantado de unirme en este momento crucial y ayudar a nuestros clientes a redefinir lo que es posible".

Ayub aporta una mentalidad centrada en el cliente y una trayectoria demostrada en el crecimiento de organizaciones tecnológicas de primer nivel. Anteriormente, ocupó puestos de liderazgo en Capital One, Zepz y Sendwave, donde lideró iniciativas de productos y tecnología, lanzó nuevos productos, se expandió a nuevos mercados e incrementó el volumen de transacciones a más de 8.000 millones de dólares anuales, culminando con una salida de 500 millones de dólares. Su experiencia abarca la experiencia del usuario, la analítica, la IA y el aprendizaje automático, la tecnología de consumo y el crecimiento impulsado por el producto, ofreciendo software que ayuda a las organizaciones a innovar, alinearse más rápido y lograr resultados comerciales extraordinarios.

"Mural se embarca en una nueva y emocionante etapa al impulsar nuestras iniciativas de IA y nuestro liderazgo técnico", afirmó Leigh-Margaret Stull, consejera delegada de Mural. "Omar aporta una capacidad única para conectar la tecnología con el potencial humano y crear soluciones que impulsarán el crecimiento tanto de Mural como de nuestros clientes".

Con este nombramiento estratégico, Mural refuerza su compromiso con la innovación tecnológica y la excelencia de sus productos. La compañía está preparada para acelerar la evolución de su plataforma y liderar el mercado con experiencias fluidas basadas en IA que generan resultados para clientes de todo el mundo.

‍Acerca de Mural‍Mural es la plataforma líder de trabajo visual, diseñada para ayudar a los equipos a trabajar mejor juntos de forma creativa e innovadora. Al combinar su plataforma de colaboración visual con investigaciones y metodologías líderes en la industria sobre trabajo en equipo, Mural ayuda a los equipos a trabajar mejor y más rápido. Su espacio de trabajo intuitivo permite a los equipos colaborar fluidamente utilizando métodos de design thinking establecidos, cumpliendo con los más altos estándares de TI y regulatorios. Con la confianza de la mitad de las empresas de Fortune 100, Mural une a los equipos para realizar el trabajo que más importa, sin importar dónde se encuentren. Obtenga más información y pruébelo gratis en mural.co .

