El N5 Pro de MINISFORUM gana el premio a la innovación en IFA 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

- El N5 Pro de MINISFORUM, con tecnología de IA, gana el premio a la innovación en tecnología de almacenamiento con IA en IFA 2025

BERLÍN, 8 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- MINISFORUM, un innovador global en soluciones informáticas compactas, su N5 Pro impulsado por IA ha sido galardonado con el Premio a la Innovación en Tecnología de Almacenamiento de IA en IFA 2025. El reconocimiento destaca el papel pionero de AI NAS N5 Pro como el primer NAS del mundo que aplica la computación de IA al almacenamiento de alto rendimiento, estableciendo un nuevo punto de referencia para el almacenamiento de datos inteligente.

El AI NAS N5 Pro cuenta con una CPU de IA de alto rendimiento de hasta 80 TOPS, capaz de ejecutar LLM y tareas de generación de IA localmente en el dispositivo, garantizando así la seguridad de los datos. Gracias a la compatibilidad con ECC, garantiza la estabilidad operativa. El AI NAS N5 Pro incorpora el sistema operativo MinisCloud, desarrollado por nosotros, que permite el almacenamiento compartido a la vez que protege los datos privados, lo que lo hace más intuitivo. Su exclusivo diseño de estructura deslizable permite una expansión flexible con ranuras PCIe Gen4 integradas, lo que permite un mayor volumen de trabajo.

A diferencia de los dispositivos NAS tradicionales, limitados al almacenamiento, el N5 Pro integra procesamiento basado en IA con mejoras en el almacenamiento, la gestión y el uso de datos, abarcando tanto el rendimiento empresarial como la facilidad de uso para el consumidor. Diseñado para uso personal avanzado, pymes y entornos profesionales, el NAS con IA N5 Pro combina rendimiento profesional con la comodidad del día a día.

AI NAS N5 Pro es compatible con una amplia gama de aplicaciones más allá del almacenamiento, demostrando su capacidad para funcionar como un PC con IA de alto rendimiento y capacidad de almacenamiento. AI NAS N5 Pro funciona como un centro de hogar inteligente con clasificación de fotos y videos con IA, compatibilidad con una conectividad fluida de dispositivos y un diseño silencioso para entornos domésticos. Para pequeñas y medianas empresas, garantiza el intercambio de archivos y una implementación de servidores ligeros en diferentes sistemas. Los estudios creativos se benefician de la colaboración de baja latencia en edición de vídeo, diseño 3D y otros flujos de trabajo intensivos. Los desarrolladores pueden usar la NPU integrada y la compatibilidad multisistema para crear una plataforma rentable para el entrenamiento de modelos y la prueba de algoritmos. AI NAS N5 Pro también funciona como un centro de monitoreo de seguridad, lo que permite el análisis de video en tiempo real, la detección de anomalías y el almacenamiento a largo plazo de videos de vigilancia de alta definición con acceso remoto.

"Ganar este premio a la innovación es un hito para MINISFORUM y para la industria", afirmó Roy Jiang, presidente de MINISFORUM. "AI NAS N5 Pro libera la inteligencia de los propios datos. Al integrar la IA con el NAS, creamos entornos digitales más inteligentes, conectados y productivos para usuarios de todo el mundo".

Acerca de MINISFORUM

MINISFORUM se fundó en 2018 y se dedica a "Incorporar la tecnología a la vida cotidiana". La marca ofrece soluciones informáticas de alto rendimiento en PC con IA, NAS, estaciones de trabajo, PC para juegos y accesorios. Para más información, visite: https://www.minisforum.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2765769...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/el-n5-pro-de-minisforum-gana-el-premio-a-la-innovacion-en-ifa-2025-302549609.html