National Airlines y National Air Cargo llevan materiales para combatir los efectos del ciclón Idai en Mozambique

Publicado 29/03/2019 18:03:43 CET

- National Airlines y National Air Cargo llevan los primeros materiales para combatir los efectos del ciclón Idai en Mozambique

ORLANDO, Florida, 29 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- El B747-400F de National Airlines voló desde Toronto (Canadá) y Ámsterdam (Países Bajos) a Mozambique con 70.000 kilos de materiales de ayuda humanitaria de la Sociedad Canadiense de la Cruz Roja para combatir los efectos del ciclón Idai.

https://mma.prnewswire.com/media/843153/National_Airlines_Relief.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/843153/National_Airlines_Relief.jpg]

El ciclón Idai azotó Mozambique el 14 de marzo, causando la muerte y el desplazamiento de miles de personas y provocando daños en todo el país. Las organizaciones humanitarias confían en National Air Cargo para el suministro de ayuda a la ciudad, accesible prácticamente solo por mar y aire debido a los casi 3000 kilómetros cuadrados de terreno inundado.

National respondió inmediatamente a la petición de Air Charter Service (ACS) de poner en marcha una misión urgente de suministro de ayuda humanitaria. National Air Cargo, Inc. garantiza a las agencias de ayuda que los materiales de apoyo llegarán lo antes posible a las personas y está trabajando actualmente en otros movimientos de asistencia humanitaria. Los gobiernos de todo el mundo han ofrecido ayuda para combatir los estragos del ciclón en Mozambique.

National está especializada en llegar a los lugares más difíciles y exigentes, ya sea en operaciones de ayuda o en apoyo de tropas, y siempre ha desempeñado un papel fundamental a la hora de realizar movimientos de asistencia humanitaria a países afectados por desastres naturales.

Los agentes de carga y aerolíneas de National han sido muy importantes en situaciones que han requerido asistencia humanitaria, como el brote de Ébola en Liberia, el terremoto de Nepal, las inundaciones de Filipinas, el huracán de Puerto Rico y el supertifón Yutu que afectó a las Islas Marianas del Norte.

Christopher (Chris) Alf, presidente del Consejo de Administración de National, dijo: "Nuestros corazones y oraciones están con las personas afectadas de Mozambique. National Airlines está y siempre estará comprometida con anteponer las misiones de ayuda humanitaria a nuestras operaciones comerciales. La petición de la misión a Mozambique se recibió y activó en 24 horas".

Acerca de National Air Cargo Holdings, Inc. National Air Cargo Holdings, Inc., con sede en Orlando (Florida), es propietaria de National Airlines y National Air Cargo. Los servicios globales de National Airlines como transportista de carga y operador de vuelos chárter para pasajeros complementan los servicios como agente de carga de sus empresas hermanas. Juntas, ofrecen transporte multimodal por mar y aire, y soluciones logísticas para hacer llegar los cargamentos difíciles de desplazar allí donde se necesiten de forma rápida y segura. Establecida en 1990, el alcance global de National Air Cargo Holdings, Inc. se consigue gracias a sus oficinas localizadas de forma estratégica en todo el mundo, centralizadas en la sede estadounidense de Orlando (Florida) y con centros de calidad en Alemania, Japón, Malasia, Países Bajos y Emiratos Árabes Unidos. Para obtener más información, visite: www.GoNational.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2418130-1&h=2474202154&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2418130-1%26h%3D2089482322%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gonational.com%252F%26a%3Dwww.GoNational.com&a=www.GoNational.com].

https://mma.prnewswire.com/media/843154/National_Airlines_Toronto.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/843154/National_Airlines_Toronto.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/843170/National_Airlines_Mozambique.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/843170/National_Airlines_Mozambique.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/843156/National_Airlines_Canadian_Red_Cross.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/843156/National_Airlines_Canadian_Red_Cross.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/57215/national_airlines_logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/57215/national_airlines_logo.jpg]

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/843153/National_Airlines_Relief.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2418130-1&h=3992374503&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2418130-1%26h%3D4081752161%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F843153%252FNational_Airlines_Relief.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F843153%252FNational_Airlines_Relief.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F843153%2FNational_Airlines_Relief.jpg]

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/843154/National_Airlines_Toronto.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2418130-1&h=1221723725&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2418130-1%26h%3D3677538919%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F843154%252FNational_Airlines_Toronto.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F843154%252FNational_Airlines_Toronto.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F843154%2FNational_Airlines_Toronto.jpg]

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/843170/National_Airlines_Mozambique.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2418130-1&h=4206787420&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2418130-1%26h%3D3833876235%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F843170%252FNational_Airlines_Mozambique.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F843170%252FNational_Airlines_Mozambique.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F843170%2FNational_Airlines_Mozambique.jpg]

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/843156/National_Airlines_Canadian_Red_Cross.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2418130-1&h=1875806218&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2418130-1%26h%3D2175085622%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F843156%252FNational_Airlines_Canadian_Red_Cross.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F843156%252FNational_Airlines_Canadian_Red_Cross.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F843156%2FNational_Airlines_Canadian_Red_Cross.jpg]

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/57215/national_airlines_logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2418130-1&h=592976371&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2418130-1%26h%3D1338788778%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F57215%252Fnational_airlines_logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F57215%252Fnational_airlines_logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F57215%2Fnational_airlines_logo.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Para obtener más información:jchacko@nationalaircargo.com