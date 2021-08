Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya abre sus puertas para las mejores vacaciones en familia (1)

Únase a Bob Esponja y sus amigos en el primer complejo de suites frente al mar que cuenta con el parque acuático de seis hectáreas Aqua Nick®, comida Gourmet® de primera clase, delicias y experiencias con personajes en abundancia.

MIAMI, 3 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Como dice Bob Esponja SquarePants: "¡Estoy listo!". El muy esperado Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya , de cinco estrellas y todo incluido, despliega hoy la Alfombra Naranja al abrir sus puertas el destino familiar por excelencia. Aquí, las renombradas Experiencias de Esbeltez y Personajes de Nickelodeon se combinan con la inigualable hospitalidad de Karisma Hotels & Resorts y Grupo Lomas , con el primer resort de la marca todo frente al mar y con suites Swim-Up, que cuenta con un enorme parque acuático de seis acres Aqua Nick®, nuevas suites penthouse temáticas de las Tortugas Ninja Adolescentes Mutantes, cenas Gourmet Inclusive® de clase mundial con los favoritos de los fans Good Burger y Piazza y un sinfín de entretenimiento durante todo el día. Durante este exclusivo periodo de apertura en otoño, las tarifas comienzan a partir de 259 dólares por persona y noche y pueden reservarse desde ahora hasta el 31 de agosto de 2021 para viajar desde ahora hasta el 4 de enero de 2022.

"Como el primer y único resort de Nickelodeon en México, Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya transporta a niños y adultos por igual a los mundos que expanden la imaginación de los queridos shows de la marca de entretenimiento", dijo Mario Mathieu Vicepresidente Senior de Desarrollo de Negocios, Diseño y Construcción de Karisma Hotels & Resorts. "Desde las interacciones de sorpresa y deleite con un elenco ampliado de 20 personajes y una de las atracciones acuáticas más grandes del país, hasta los alojamientos temáticos de la firma, como la primera Suite Lair y más, hay una experiencia única en su tipo esperando para encender la chispa del juego para todos los huéspedes."

"En medio de un año desafiante, estamos encantados de abrir las puertas del nuevo Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya. Los fans de Nickelodeon de todas las edades pueden ahora disfrutar de la mejor escapada familiar en el primer Nickelodeon Resort de México, que cuenta con el parque acuático de Nickelodeon más grande del mundo, un sinfín de opciones de entretenimiento y todas las suites swim-up frente al mar", dijo Kevin Suh, Presidente de Entretenimiento Temático de ViacomCBS.

Cada habitación es una suite frente al mar con capacidad para una familia de cinco personasCon 280 suites frente al mar diseñadas de forma caprichosa, cada una de las habitaciones de 1 metro cuadrado puede alojar cómodamente a familias de cinco miembros, con dos baños completos y una vista espectacular del mar Caribe desde el balcón de gran tamaño, que cuenta con acceso a una piscina infinita. Además de un amplio espacio para que las familias se dispersen, las suites cuentan con elementos de diseño lúdico que incluyen piezas de arte extraídas de los archivos de los programas más queridos y muebles inspirados en los colores y personajes icónicos de Nickelodeon, de los programas más queridos, como Teenage Mutant Ninja Turtles, SpongeBob SquarePants y Dora the Explorer.

Para disfrutar al máximo de la experiencia Nickelodeon, los huéspedes también pueden elegir entre tres suites especiales, que incluyen:

Una oda a Nickelodeon en The Big Kahuna SuiteLa Big KahunaSuite, de 3.000 pies cuadrados y dos dormitorios, está decorada con elementos únicos que evocan la nostalgia de Nickelodeon. Entre las piezas personalizadas se incluye un aparador inspirado en las características gafas moradas de Chuckie de Rugrats y una ilustración de neón con la frase "Happy Happy Joy Joy", la exitosa canción de The Ren & Stimpy Show. Los niños pueden disfrutar de un dormitorio totalmente inmersivo con la temática de Loud House, todo ello complementado con un cuarto de baño con una bañera independiente y una ducha de lluvia. Incluso hay una terraza frente al mar de 710 pies cuadrados para disfrutar de un espacio exterior privado con muebles de salón y una piscina infinita que fluye a lo largo de la suite.

La nueva suite Lair lleva a los huéspedes a una aventura subterránea con alojamientos temáticos de las Tortugas Ninja Adolescentes MutantesPara los fans de Nickelodeon que quieran presumir al máximo, está la flamante Lair Suite, un ático en la azotea que rinde homenaje a las Tortugas Ninja Adolescentes Mutantes y que puede alojar hasta siete huéspedes. Este nuevo y lujoso alojamiento, único en el complejo, nunca ha sido tan genial, ya que cada iteración de las Tortugas a lo largo de los años aparece en la decoración. Con una superficie de 1.000 metros cuadrados, la suite incluye zonas de estar y comedor interiores y exteriores, una suite principal con un baño inspirado en un spa y dos dormitorios adicionales. Los huéspedes disfrutarán de la terraza frente al océano de 2.000 metros cuadrados con vistas al agua turquesa, que cuenta con una piscina infinita y un salón. Además, los mayordomos de la suite pueden organizar una serie de experiencias privadas, como una cena en la suite o en la playa a la luz de la luna, el té de la tarde diario, una cata de vinos privada, selecciones de menús de aromaterapia, selecciones de menús de almohadas, baños aromáticos y mucho más.

La Suite Piña, favorita de los fans, lleva a los viajeros a Fondo de BikiniA petición del público, la Suite Piña, que también se encuentra en la primera propiedad de Nickelodeon Hotels & Resorts en Punta Cana, es la vivienda emblemática del complejo. Inspirada en el hogar submarino de Bob Esponja, el ático combina un alojamiento de lujo y modernas comodidades, con todos los elementos de fantasía de Fondo de Bikini, para que los huéspedes puedan experimentar realmente la vida en una piña bajo el mar. Los huéspedes de la Suite Piña, al igual que los huéspedes de la Guarida, disfrutarán además de las ofertas de vacaciones decadentes que son exclusivas de las suites del ático de la firma, incluyendo 3.000 pies cuadrados de zonas de estar interiores y exteriores, una terraza frente al mar con impresionantes vistas, y mayordomos privados para mantener a las familias mimadas durante su estancia.

Las experiencias gastronómicas de primera clase transportan a los huéspedes a los años 90 y bajo el marEn Nickelodeon Hotels & Resorts, tanto los niños como los adultos pueden disfrutar de cenas en las habitaciones las 24 horas del día, así como de comida y bebida de primera clase servida en seis restaurantes distintos. Las familias pueden cenar en el Nick Bistro, degustar la comida favorita de las Tortugas Ninja Mutantes con auténticas pizzas en Piazza, tomar un sabroso bocado en el restaurante Good Burger, de inspiración retro, donde reina la nostalgia, o cenar al estilo del mercado en Le Spatula, donde las paredes están adornadas con arte temático del espectáculo y la cocina viene directamente de Fondo de Bikini. Los padres pueden disfrutar de algunas bebidas para adultos en los tres bares del complejo, incluyendo el Bar Fondo de Bikini y el Rincón Gourmet, que ofrece bocados saludables y bebidas de autor bajo el colorido resplandor de las lámparas de medusas, además de dos bares de natación, Cosmo & Wanda, que sirven una amplia selección de bebidas con zumos frescos, cócteles premium con y sin alcohol, y mucho más.

Disfruta de uno de los mayores parques acuáticos de México, Aqua Nick®.En el corazón del complejo se encuentra la diversión sin límites en el epicentro del entretenimiento, Aqua Nick®, uno de los parques acuáticos temáticos más grandes de México. Con 2.000 pies cuadrados de toboganes, 1.820 pies cuadrados de paseos por el río y mucho más, las familias estarán encantadas mientras exploran las sorpresas, y Slimings, que les esperan. Las características incluyen:

Piscina de actividades: Una enorme piscina adecuada para el juego acuático aventurero que cuenta con un programa completo de entretenimiento y actividades.

Una enorme piscina adecuada para el juego acuático aventurero que cuenta con un programa completo de entretenimiento y actividades. Torre principal de Soak Summit: Una torre de 59 pies de altura, Soak Summit abarca emocionantes toboganes y amplias vistas. Elija entre el bucle horizontal "The Big Plunge", las entradas cerradas de "Riptide Rush" o una de las atracciones más rápidas, "Tubular Twist".

Una torre de 59 pies de altura, Soak Summit abarca emocionantes toboganes y amplias vistas. Elija entre el bucle horizontal "The Big Plunge", las entradas cerradas de "Riptide Rush" o una de las atracciones más rápidas, "Tubular Twist". Bahía de la Aventura de la Patrulla Canina: Cuenta con toboganes más pequeños y divertidos para que los niños más pequeños disfruten, como el "Hero Half Pipe", el "Rescue Racers" y el gigantesco cubo basculante para refrescarse con 16 galones de agua.

Cuenta con toboganes más pequeños y divertidos para que los niños más pequeños disfruten, como el "Hero Half Pipe", el "Rescue Racers" y el gigantesco cubo basculante para refrescarse con 16 galones de agua. Playa de Fondo de Bikini: Esta zona de juegos acuáticos de varios niveles está equipada con numerosos toboganes, pistolas y chorros de agua, cubos basculantes y mucho más - ¡las familias pueden incluso ver a Bob Esponja y sus amigos aquí!

Esta zona de juegos acuáticos de varios niveles está equipada con numerosos toboganes, pistolas y chorros de agua, cubos basculantes y mucho más - ¡las familias pueden incluso ver a Bob Esponja y sus amigos aquí! Super Slimings diarios: Ningún día en Aqua Nick estaría completo sin un Super Sliming, el máximo honor de Nickelodeon.

La primera ronda de experiencias de firma cargadas de diversión para toda la familia

Además de la amplia oferta de Aqua Nick®, también está Nickelodeon Place™, el centro de muchas de las actividades de entretenimiento del complejo, que ofrece actividades adicionales llenas de diversión para todas las edades. Los niños estarán encantados cuando exploren el complejo con encuentros sorpresa con personajes, cenas con personajes, fiestas de baile Splash Mob y búsquedas del tesoro para encontrar a los icónicos personajes de Nickelodeon. Además, las actividades diarias incluirán yoga junto a la playa, clases de cocina en Fondo de Bikini, competiciones de voleibol de playa y entretenimiento nocturno en vivo.

"Tras el gran éxito del resort de Punta Cana, quisimos traer la experiencia Nickelodeon a México, construyendo uno de los hoteles más esperados en Riviera Maya para las familias", dijo Dolores López Lira, presidenta y fundadora de Grupo Lomas. "Con estándares que marcan la industria, como habitaciones construidas para familias de cinco personas, junto con las inigualables inmersiones de personajes creadas aquí, todo subrayado por la hospitalidad de cinco estrellas de Karisma Hotels& Resorts, este destino favorito de los fans realmente eleva el nivel. Es increíble ver las sonrisas en las caras de los niños desde el momento en que entran en el vestíbulo y son transportados al cautivador mundo de Nickelodeon".

Aún más emoción por venirMás allá de la apertura de hoy, estamos ultimando otros servicios para asegurarnos de que disfrutes del Slime de tu vida, como el Náay Spa, el gimnasio frente al mar y las actividades diarias y ofertas de entretenimiento, que debutarán en octubre de 2021. Los huéspedes también pueden esperar la adición del Club Nick, la zona de juego libre definitiva, con días temáticos, un laboratorio de artesanía, visitas sorpresa de los personajes favoritos de los fans y mucho más. Incluso tendrán la oportunidad de relajarse en el icónico Gran Sofá Naranja en el SNICK Lounge, una zona de descanso orientada a los niños mayores. La famosa Alfombra Naranja de Nickelodeon también se desplegará pronto para que los visitantes puedan sentirse como una estrella mientras se pavonean junto a sus personajes favoritos. ¡Además, podrán codearse con Dora la Exploradora, Bob Esponja y Patricio, Los padrinos mágicos y La Patrulla Canina en los próximos desayunos Pijama Jam! Desayunos con personajes. ¡Por último, próximamente Aqua Nick® incorporará los adelgazamientos personales y Nick Live! Poolside, que contará con actuaciones de personajes en directo en las que los fans serán sacados directamente del agua para competir en extravagantes y emocionantes juegos de Nickelodeon - ¡los ganadores incluso serán bañados en Nickelodeon Slime!

Para garantizar un enfoque holístico de la seguridad y el bienestar de los huéspedes, Karisma Hotels & Resorts creó un programa de bienestar integral llamado Karisma Peace of Mind ™ , que incluye una prueba de antígenos gratuita in situ para los huéspedes que viajen a Estados Unidos según los requisitos de los CDC .

Acerca de Grupo Lomas Grupo Lomas es una empresa turística líder en México, fundada hace 40 años por Dolores López Lira y su esposo José Luis Martínez Alday, con el objetivo de crear experiencias inolvidables para visitantes de todo el mundo. En la actualidad, la marca turística cuenta con más de 3.000 empleados en diversas unidades de negocio, incluyendo una selecta colección de hoteles con un promedio de 2.000 suites en las regiones del Caribe mexicano y Baja California Norte, así como una agencia de viajes, una empresa de transporte, un centro de aventura y un club de playa. Grupo Lomas se ha ganado el reconocimiento como una de las mejores empresas mexicanas para trabajar y recientemente fue incluida en el ranking de Súper Empresa para Mujeres 2021 de la revista mexicana Expansión y Top Companies Consulting.

Acerca de Karisma Hotels & Resorts Karisma Hotels & Resorts es una galardonada colección de hoteles de lujo que posee y gestiona una impresionante cartera de propiedades en América Latina, el Caribe y Europa. Las marcas de propiedades incluyen Margaritaville Island Reserve by Karisma; El Dorado Spa Resorts by Karisma; Azul Beach Resorts by Karisma; Generations Resorts by Karisma; Karisma Villas; Allure Hotels by Karisma; Hidden Beach Resort by Karisma; Nickelodeon Hotels & Resorts; Sensatori Resorts; Sensimar Resorts; y Karisma Hotels Adriatic. Las propiedades han sido galardonadas con los principales reconocimientos de la industria, incluyendo el "Top 100 Hotels in the World" de Conde Nast Traveler, el "Top 30 Hotels in Cancun" de Conde Nast Traveler, el "Best Hotels for Romance" de TripAdvisor® Traveler's Choice, y el "Five Diamond Award'' y el "Four Diamond Award" de AAA. Karisma Hotels & Resorts está comprometida con el apoyo a los empleados y a la comunidad al tiempo que ofrece experiencias auténticas a los huéspedes, recibiendo el reconocimiento mundial por su enfoque compasivo y creativo en la gestión de la hospitalidad y las innovaciones de productos.

Acerca de Nickelodeon International Nickelodeon, que cumple 41 años, es la marca de entretenimiento número uno para los niños. Ha construido un negocio diverso y global poniendo a los niños en primer lugar en todo lo que hace. La marca incluye programación y producción televisiva en Estados Unidos y en todo el mundo, además de productos de consumo, digitales, experiencias basadas en la localización, publicaciones y largometrajes. Nickelodeon es una de las marcas de entretenimiento multimedia para niños y familias más reconocidas y distribuidas a nivel mundial, disponible en más de 400 millones de hogares en más de 170 países y territorios, a través de más de 100 canales programados localmente y bloques de marca. Fuera de Estados Unidos, Nickelodeon forma parte de ViacomCBS Networks International, una división de ViacomCBS Inc. (Nasdaq: VIACA, VIAC). Para más información o material gráfico, visite http://www.nickpress.com . Nickelodeon y todos los títulos, personajes y logotipos relacionados son marcas comerciales de ViacomCBS Inc.