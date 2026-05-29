Nocpix lanza la mira térmica de alta definición BOLT H50R para la caza nocturna

HEFEI, China, 29 de mayo de 2026/PRNewswire/ -- Nocpix, empresa especializada en el desarrollo de imágenes electroópticas para exteriores, anunció hoy el lanzamiento de la mira térmicaBOLT H50R. Diseñada para la caza nocturna y la observación de la fauna, esta mira integra un sensor térmico de 640 512 píxeles con una diferencia de temperatura equivalente al ruido (NETD) de ≤18 mK para mejorar la detección de objetivos en entornos de bajo contraste.
Como nueva incorporación a la gama BOLT, H50R ofrece una combinación equilibrada de imágenes de alta resolución y un funcionamiento sencillo, lo que lo convierte en una opción versátil tanto para cazadores aficionados como para profesionales experimentados en actividades al aire libre.
Imágenes mejoradas para una mejor detección nocturna
BOLT H50R incorpora un sensor térmico de 640 512 píxeles con un NETD de ≤18 mK, uno de los niveles de ruido más bajos de su categoría. Esto permite una mayor sensibilidad y una reproducción de imagen más nítida en entornos de bajo contraste, donde las pequeñas diferencias de temperatura son cruciales para la detección de objetivos.
La mira está equipada con una lente objetivo de 50 mm F1.0 y ofrece un alcance de detección de hasta 2.600 metros. Esta configuración óptica garantiza la observación a larga distancia, lo que permite a los usuarios identificar con precisión las especies de caza y evaluar las estructuras corporales a partir de la vegetación circundante para tomar decisiones más acertadas en el campo.
Diseño intuitivo para uso nocturno prolongado
La mira térmica BOLT H50R está diseñada para un uso práctico en diversos escenarios de caza nocturna, incluyendo la exploración de terrenos abiertos, la identificación de objetivos en condiciones de poca luz y el mantenimiento de la conciencia situacional durante largas jornadas nocturnas. Ofrece hasta 9 horas de funcionamiento, lo que permite un uso prolongado en el campo con menos interrupciones.
El sistema cuenta con un diseño de controles simplificado y una interfaz optimizada, lo que facilita su manejo en el campo. Este diseño hace que la mira térmica sea accesible para usuarios principiantes, a la vez que resulta adecuada para cazadores experimentados que necesitan una óptica secundaria fiable.
Al combinar una capacidad de imagen mejorada, facilidad de uso y una excelente relación calidad-precio, la BOLT H50R amplía aún más la gama de la serie BOLT. Este modelo está diseñado para ofrecer una detección y observación de objetivos consistentes en escenarios típicos de caza nocturna, proporcionando una opción práctica para usuarios que requieren un rendimiento fiable en el uso diario sobre el terreno.
Acerca de Nocpix | Un paso por delante
Nocpix se dedica al desarrollo de óptica térmica de última generación para cazadores y profesionales de actividades al aire libre, combinando tecnología de sensores avanzada con un diseño orientado al trabajo de campo para ofrecer una calidad de imagen y una experiencia de usuario superiores y constantes.
