Nordic Semiconductor lleva el desarrollo asistido por IA a todo el ciclo de vida del producto

(Información remitida por la empresa firmante)

Combinando el desarrollo de firmware con datos reales de campo en una conversación asistida por IA, desde el primer prototipo hasta la flota desplegada

ÁMSTERDAM, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Nordic Semiconductor (OSE: NOD), líder mundial en soluciones de conectividad inalámbrica de bajo consumo, incorpora hoy el desarrollo asistido por IA a todas las fases del ciclo de vida de los dispositivos IoT. La solución integral de Nordic, desde el chip hasta la nube, es la primera en el sector de IoT inalámbrica que permite flujos de trabajo asistidos por IA en cada etapa, desde el primer prototipo hasta la flota desplegada.

Para los desarrolladores, las capacidades de IA de Nordic ofrecen tres ventajas concretas a la hora de crear soluciones inalámbricas de IoT. Con un kit de desarrollo de Nordic, los desarrolladores pueden crear prototipos más rápidamente, desde la idea inicial hasta la prueba de concepto. Cualquier asistente de IA genera resultados precisos en menos iteraciones, lo que reduce el coste de los tokens y mejora la fiabilidad del código. Además, una vez implementados los dispositivos IoT, el análisis de la causa raíz y la depuración de dispositivos, asistidos por IA, se integran en el mismo flujo de trabajo de desarrollo.

La mayoría de las soluciones de IA para el desarrollo de sistemas embebidos se limitan al editor de código. En Nordic, el hardware, el software y los servicios en la nube están interconectados de forma única, lo que permite el desarrollo asistido por IA en toda la solución. Estas capacidades combinadas son las que distinguen a Nordic, extendiéndolas a través del kit de desarrollo de software (SDK), la transferencia a producción y la flota desplegada.

"Nuestra ambición es dar forma a la próxima generación de experiencia de desarrollo en IoT inalámbrico de bajo consumo", declaró Vegard Wollan, consejero delegado de Nordic Semiconductor. "Nordic pretende liderar esta transformación impulsando el desarrollo asistido por IA a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, desde el primer prototipo hasta la flota desplegada. No estamos sustituyendo la experiencia de los desarrolladores, sino potenciándola. Así es como se define el liderazgo en IoT inalámbrico de bajo consumo de próxima generación".

Esta funcionalidad es compatible con cualquier asistente de IA que prefieran los desarrolladores, y se ofrece a través de los servidores Nordic MCP.

"Pregúntenle a cualquier desarrollador de sistemas embebidos sobre la migración de versiones del SDK, la puesta en marcha de placas personalizadas o el diagnóstico de fallos en un dispositivo implementado. Esos son los días que recuerdan, y no precisamente con cariño", afirmó Jo Uthus, vicepresidente ejecutivo de Marketing y Experiencia del Desarrollador en Nordic Semiconductor. "El desarrollo asistido por IA con Nordic integra todo esto en una sola conversación, con el asistente de IA que los desarrolladores ya utilizan y el contexto de Nordic que necesitan para ser realmente útiles. Este es el primer paso de un compromiso a largo plazo"

Disponibilidad

La capacidad de desarrollo asistido por IA de Nordic ya está disponible. Más información en nordicsemi.com/aidev.

Acerca de Nordic Semiconductor

Nordic Semiconductor (OSE:NOD) es líder mundial en soluciones de conectividad inalámbrica de bajo consumo, proporcionando la plataforma esencial de chip a la nube y las tecnologías inalámbricas que conectan los dispositivos IoT de todo el mundo. Nordic ofrece hardware de primera clase, software embebido, herramientas de desarrollo, gestión de energía, soporte y servicios de ciclo de vida en la nube, todo lo cual simplifica el desarrollo y permite a los desarrolladores crear productos conectados fiables, escalables y preparados para el futuro con mayor rapidez. www.nordicsemi.com

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