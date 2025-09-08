Una nueva era en la vida inteligente: ECOVACS presenta el DEEBOT X11 con tecnología PowerBoost en IFA 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 8 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- ECOVACS, líder mundial en robótica de servicio, presentó hoy sus últimas innovaciones en IFA, sentando las bases para una nueva era en la vida inteligente. El protagonista de la presentación fue el revolucionario DEEBOT X11, el primer robot aspirador del mundo equipado con tecnología PowerBoost para un funcionamiento continuo, lo que subraya el audaz paso de ECOVACS hacia el futuro de la limpieza inteligente del hogar.

"Motivados por nuestra misión de 'Robótica para todos', seguimos lanzando tecnologías y productos que realmente mejoran la vida de las personas", afirmó David Cheng Qian. "Desde el DEEBOT hasta una gama más amplia de entornos domésticos, cada innovación se basa en las necesidades reales de los consumidores. Creemos que los hogares inteligentes del futuro deben ofrecer servicios proactivos con tecnología invisible. Basándonos en nuestra sólida cadena de suministro, seguiremos impulsando innovaciones tecnológicas para garantizar que 'lo que solo ECOVACS puede hacer' se traduzca en un valor real y duradero para nuestros clientes".

En la IFA de este año, ECOVACS presentó el DEEBOT X11, el primer robot aspirador con tecnología PowerBoost, que ofrece el rendimiento de limpieza más potente en la historia de la compañía.

La tecnología PowerBoost redefine la carga inteligente para robots aspiradores. Gracias a la recarga fragmentada y la programación inteligente de energía, puede restaurar el 6 % de la batería en tan solo tres minutos durante las pausas de fregado, marcando el comienzo de una nueva era de autonomía continua en la limpieza inteligente del hogar.

La tecnología mejorada OZMO ROLLER 2.0 con TruEdge 3.0 eleva aún más la precisión y la potencia de limpieza del X11. El rodillo de fregado de nailon de alta densidad mejorado, con 3.800 Pa de presión de fregado y TruEdge 3.0, garantiza una limpieza profunda y sin marcas, cubriendo todos los bordes y esquinas.

Junto con este lanzamiento revolucionario, DEEBOT continúa liderando el mercado con una escala inigualable y una seguridad comprobada. Ha sido el número uno en participación de mercado en el mercado de China de aspiradoras robóticas durante 10 años consecutivos. Tanto el DEEBOT X11 como el GOAT A3000 LiDAR han obtenido la certificación TÜV Rheinland EN 18031 RED-DA (Ley Delegada de la Directiva de Equipos de Radio), lo que subraya el compromiso de ECOVACS con una ciberseguridad robusta y la protección de datos de los usuarios.

ECOVACS presentará el DEEBOT X11, junto con las últimas series de DEEBOT, WINBOT y GOAT, en IFA 2025 en Berlín del 5 al 9 de septiembre. Visite ECOVACS en el Hall 9-114.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/una-nueva-era-en-la-vida-inteligente-ecovacs-presenta-el-deebot-x11-con-tecnologia-powerboost-en-ifa-2025-302549623.html