Nueva función CAD EYE(TM) de Fujifilm para detección y caracterización de pólipo de colon en tiempo real (1)

DÜSSELDORF, Alemania, 28 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- FUJIFILM Europe GmbH ha anunciado hoy que CAD EYE(TM) está ya disponible comercialmente en Europa. CAD EYE(TM) es un nuevo software con dos funciones para detección y caracterización de pólipo de colon utilizando Inteligencia Artificial (IA) en aprendizaje profundo. La presentación oficial tendrá lugar durante un Simposio Satélite ESGE Connect 2020, el lunes 21 de septiembre de 2020, a las 5:00 pm.

La función de caracterización junto con la función de detección de pólipos está disponible con el software EW10-EC02 y la unidad de expansión compatible EX-1 en combinación con el sistema ELUXEO 7000 de Fujifilm y los colonoscopios de la serie 700.

CAD EYE se desarrolló originalmente para apoyar la detección en tiempo real de los pólipos de colon utilizando tecnología IA. Cuando un pólipo sospechoso se detecta dentro de la imagen endoscópica, una Box indica el área donde el pólipo sospechoso se ha detectado acompañado por una señal sonora. El módulo CAD EYE Characterisation ayudará a los médicos a generar una predicción histológica sugerida mostrando si el pólipo sospechoso en la imagen es hiperplástico o neoplástico.

CAD EYE funciona mientras la imagen endoscópica en movimiento se está observando y no requiere técnicas u operaciones complicadas, como la magnificación y la captura de imagen.

Antes de CAD EYE, Fujifilm ha desarrollado dos tipos distintos de tecnologías de mejora de imagen llamadas LCI (Linked Color Imaging) y BLI (Blue Light Imaging) para apoyar la detección y caracterización respectivamente debido a sus características de longitude de onda ligera utilizada (2*). Fujifilm ha aplicado esta idea para el desarrollo de CAD EYE, y las funcionalidades de CAD EYE se activan automáticamente dependiendo del actual modo de observación.

CAD EYE Detection se activa cuando los médicos están observando en White Light Mode o LCI Mode, y pasa automáticamente a CAD EYE Characterisation cuando el modo de observación cambia a BLI Mode. CAD EYE puede activarse o desactivarse simplemente con un clic del conmutador de alcance, que también se considera importante cuando las funciones ya no son necesarias, como durante los procedimientos terapéuticos.

La Interfaz Gráfica del Usuario (GUI) fue diseñada para minimizar los movimientos oculares de los endoscopistas durante un procedimiento, mostrando el resultado de caracterización y el Visual Assist Circle en torno a la circunferencia de la imagen endoscópica. El mapa de posición se coloca directamente junto al lado de la imagen clínica para mostrar en qué área de la imagen de vídeo se está centrando CAD EYE.

"Aumentar el número de endoscopistas que pueden detectar y caracterizar adecuadamente los pólipos de colon es uno de los problemas críticos en el campo de la gastroenterología", dijo el profesor Helmut Neumann, profesor de Medicina y director del Interdisciplinary Endoscopy Center del University Medical Center Mainz. "Con la combinación de CAD EYE Detection and Characterisation, la curva de aprendizaje de las colonoscopias pueden mejorarse enormemente. Con la asistencia de CAD EYE Detection, podemos ver posiblemente un aumento en la tasa de detección de pólipos (PDR), e incluso los que no son expertos en endoscopia podrían acercarse considerablemente más cerca de este nivel. CAD EYE Characterisation tiene el potencial de reducir el coste de la histopatología reduciendo biopsias innecesarias tomadas durante las endoscopias. Es útil que CAD EYE esté disponible con cualquier colonoscopio de serie 700 que ya esté en el mercado, y no requiere ninguna operación adicional para activarse, como la magnificación. Los endoscopistas pueden utilizar simplemente el alcance normal, proporcionándonos instantáneamente esta potente herramienta de apoyo".

En cuanto a la información detallada relativa a las instrucciones de uso, advertencias y precauciones, consulte el manual de operaciones. Para más consultas, póngase en contacto con filiales o distribuidores autorizados de Fujifilm en cada país o región.

Para descubrir las ventajas de CAD EYE durante la práctica endoscópica colorrectal, contacte con nosotros en ESGE Connect Satellite Symposium: Lunes, 21 de septiembre de 2020, 5.00 pm para un webinar gratis.

El webinar consiste en conferencias registradas previamente con preguntas y respuestas en vivo, con la participación del profesor Pradeep Bhandari, University of Portsmouth, Solent centre for Digestive Diseases, Queen Alexandra Hospital, Portsmouth, Reino Unido; el profesor y doctor Emmanuel Coron Digestive Diseases Institute University Hospital of Nantes, Francia; el doctor Emanuele Rondonotti Gastroenterology Unit, Hospital Valduce, Como, Italia

El cáncer colorectal es el tercer cáncer más común después del cáncer de pulmón y el cáncer de mama en cuanto a número de casos, y la segunda causa más común de muerte por cáncer después del cáncer de pulmón (*3). Y para reducir la incidencia de cáncer, la colonoscopia está ampliamente considerada como el estándar gold para la detección de la neoplasia colónica. Además, se cree ampliamente que el diagnóstico endoscópico preciso de los pólipos colónicos podría reducir el número de polipectomías innecesarias, lo que puede conducir a la reducción de gastos médicos. Sin embargo, existe un vacío en la capacidad de diagnóstico de pólipos de colon entre los especialistas y no especialistas en endoscopia, y llenar ese vacío ha sido una de las principales cuestiones en la colonoscopia. (4*, 5*)

Fujifilm está trabajando para desarrollar una colección única de tecnologías de procesamiento de imágenes y continúa desarrollando la aplicación práctica de tecnología IA y seguirá desarrollando y suministrando un amplio rango de productos y servicios que cubren las necesidades de la medicina de primera línea en varios campos, contribuyendo a racionalizar el trabajo clínico, mejorando la calidad de los cuidados médicos y manteniendo y reforzando la salud de las personas.

