Un nuevo estudio tranquiliza y aconseja a los usuarios de lentes de contacto durante la pandemia del COVID-19 (1)

- Un nuevo estudio tranquiliza y aconseja a los usuarios de lentes de contacto durante la pandemia del coronavirus o COVID-19; ofrece hechos contrastados y consejos de higiene

El artículo revisado por científicos destacados refuerza la necesidad del lavado de manos y alerta de que llevar gafas o lentes no reduce el riesgo de infección

WATERLOO, Ontario, 13 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Avanzando rápidamente para abordar y corregir los perjudiciales mitos y la información errónea, un nuevo estudio arbitrado por cinco de los científicos oculares más destacados del mundo tranquiliza a los usuarios de lentes de contacto durante la pandemia del coronavirus o COVID 19. Publicado en Contact Lens & Anterior Eye, "The COVID-19 Pandemic: Important Considerations for Contact Lens Practitioners" [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2774526-1&h=2118765546&u...] (La pandemia del COVID-19: consideraciones importantes para los usuarios de lentes de contacto) ofrece cinco datos importantes [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2774526-1&h=1268941858&u...] para aquellas personas que dependen del uso de lentes de contacto, gafas o lentes:

https://mma.prnewswire.com/media/1153965/CORE_Contact_Lens_I... [https://mma.prnewswire.com/media/1153965/CORE_Contact_Lens_I...]

1. Puede seguir utilizando lentes de contacto. Actualmente no existe evidencia científica que afirme que los usuarios de lentes de contacto tengan un mayor riesgo de contraer el COVID-19 en comparación con los usuarios de gafas o lentes. Consulte todas las preguntas a su oftalmólogo. 2. Los buenos hábitos de higiene son fundamentales. Es fundamental lavarse y secarse bien las manos, así como usar y cuidar las lentes de contacto de forma adecuada, garantizando una buena higiene del estuche de las lentes de contacto, y limpiando con agua y jabón las gafas o lentes con regularidad. Estos hábitos pueden ayudarle a permanecer sano y sin tener que acudir al hospital o a la consulta de su médico. 3. Las gafas o lentes corrientes no ofrecen protección. No existe evidencia científica que respalde los rumores de que llevar gafas o lentes todos los días ofrezca una barrera de protección contra el COVID-19. 4. Mantenga las manos sin lavar lejos de su cara. De acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, evite tocarse la nariz, la boca y los ojos con las manos sin lavar, tanto si lleva lentes de contacto, gafas o lentes como si no necesita ninguna corrección visual. 5. Si está enfermo, deje de usar sus lentes de contacto de forma temporal. Los usuarios de lentes de contacto que estén enfermos, deberán dejar de usar de forma temporal las gafas o lentes. Puede reanudar su uso tras haber recuperado la salud y habiendo hablado previamente con su oftalmólogo, pero asegurándose de utilizar lentes de contacto nuevas, así como un nuevo estuche de lentes.

El 8 de abril, los CDC emitieron una guía actualizada sobre el uso de lentes de contacto [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2774526-1&h=1575022160&u...] durante la pandemia del COVID-19, respaldando así los hallazgos clave del artículo Contact Lens & Anterior Eye. Los CDC también destacan que las gafas o las lentes de contacto personales no son aptas como equipos de protección individual [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2774526-1&h=2697723182&u...] (EPI).

"Millones de personas se preguntan cómo afecta el COVID-19 al cuidado de los ojos, teniendo en cuenta que aproximadamente dos de cada tres adultos en el mundo llevan lentes de contacto, gafas o lentes. Desafortunadamente, hay información errónea que se ha divulgado en los últimos días, por lo que nuestro objetivo es garantizar que las verdades respaldadas por la ciencia se entienden y se comparten, reemplazando miedos con hechos", señaló el Dr. Lyndon Jones [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2774526-1&h=1342701875&u...], director del centro Centro de Investigación y Educación Ocular (CORE) de la Universidad de Waterloo [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2774526-1&h=1079176687&u...(CORE)%2Bat%2Bthe%2BUniversity%2Bof%2BWaterloo&a=Centro+de+Investigaci%C3%B3n+y+Educaci%C3%B3n+Ocular+(CORE)+de+la+Universidad+de+Waterloo] (Ontario, Canadá) y principal autor del artículo. "Nuestros hallazgos indican que las lentes de contacto continúan siendo una forma perfectamente aceptable de corrección de la vista durante la pandemia del coronavirus, siempre y cuando las personas practiquen una buena higiene de manos y sigan las instrucciones apropiadas de uso y cuidado".

El artículo completo incorpora hallazgos de más de 100 fuentes de referencia, y profundiza en múltiples aspectos de la salud ocular en medio de la pandemia, incluidos consejos prácticos para los oftalmólogos. El artículo y otros recursos para un buen uso y cuidado se pueden descargar de COVIDEyeFacts.org [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2774526-1&h=1703467460&u...].

Esta nueva revisión basada en investigaciones complementa y amplía significativamente las recomendaciones de CORE sobre el lavado de manos y el uso seguro de las lentes de contacto [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2774526-1&h=4163304783&u...], publicadas a mediados de marzo 2020.

