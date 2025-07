Los objetivos climáticos de Zentiva fueron validados por la Iniciativa Science Based Targets (SBTi)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Los objetivos climáticos de Zentiva fueron validados oficialmente por la Iniciativa Science Based Targets (SBTi)

PRAGA, 14 de julio de 2025 /PRNewswire/ -- Zentiva se enorgullece de anunciar un importante paso adelante en su estrategia de sostenibilidad con la validación oficial de sus objetivos por parte de la iniciativa Science Based Targets (SBTi).

Al establecer objetivos de reducción de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) a corto y largo plazo, en consonancia con la SBTi, este compromiso refuerza la dedicación de Zentiva a la sostenibilidad y alinea nuestra hoja de ruta de descarbonización con el objetivo de la Unión Europea de convertirnos en el primer continente climáticamente neutro para 2050.

Estos objetivos se basan en la metodología SBTi, que garantiza que los objetivos climáticos corporativos estén alineados con los últimos avances científicos sobre el clima y los objetivos del Acuerdo de París. A diferencia de las afirmaciones de neutralidad de carbono que pueden basarse en compensaciones, la SBTi exige a las empresas que prioricen reducciones significativas de emisiones de hasta el 90 %, antes de abordar las emisiones residuales mediante la eliminación de carbono.

Objetivo general de cero emisiones netas: Zentiva se compromete a alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en toda la cadena de valor para 2050.

Objetivos a corto plazo: Zentiva se compromete a reducir las emisiones absolutas de GEI de alcance 1 y 2 en un 63 % para 2034, a partir de 2021, y las emisiones de GEI de alcance 3 en un 63 % para 2034, a partir de 2024.

Objetivos a largo plazo: Zentiva se compromete a reducir las emisiones absolutas de GEI de alcance 1 y 2 en un 90 % para 2050, a partir de 2021, y las emisiones de GEI de alcance 3 en un 90 % para 2050, a partir de 2024.

Los objetivos climáticos de Zentiva están disponibles en Target dashboard - Science Based Targets Initiative

La SBTi cuenta con reconocimiento mundial y un marco ampliamente aceptado para los objetivos climáticos corporativos. Proporciona un marco riguroso con base científica que garantiza la transparencia, la credibilidad y la alineación con los objetivos climáticos internacionales.

La Estrategia de Sostenibilidad de Zentiva se basa en tres pilares fundamentales: Personas, Socios y Planeta. Esto refleja un compromiso holístico con las prácticas comerciales responsables y la creación de valor a largo plazo. Al cumplir con nuestro propósito de proporcionar salud y bienestar a todas las generaciones, reconocemos el impacto que tenemos en la sociedad y el medio ambiente. Nos esforzamos por operar de forma responsable, minimizando nuestra huella ambiental y contribuyendo a un futuro más saludable.

Los esfuerzos de sostenibilidad de Zentiva van más allá de la descarbonización e incluyen reducciones medibles en el consumo de energía, el consumo de agua y la cantidad de residuos generados en su producción, además de un enfoque en proyectos de restauración de la biodiversidad. El enfoque de Zentiva se basa en una sólida gobernanza.

Ines Windisch, responsable de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad, comentó:"Nos enorgullece que la SBTi haya validado nuestros objetivos climáticos. Europa se está calentando y el cambio climático ya no es una amenaza lejana, sino nuestra realidad actual. La ambición por sí sola no enfriará el planeta. Tenemos que convertir la ambición en acción, y nuestra estrategia de descarbonización es la piedra angular de ello. Gracias al compromiso de nuestro equipo y nuestros socios, podemos generar un impacto significativo en nuestras operaciones y comunidades. No podemos combatir el cambio climático solos. En Zentiva, cada pequeño paso cuenta, y estamos orgullosos de nuestros logros hasta la fecha."

Para obtener más información sobre la Estrategia de Sostenibilidad, los objetivos y los logros de Zentiva para el año fiscal 2024, consulte nuestro último Informe de Sostenibilidad, disponible en http://www.zentiva.com/sustainability.

Acerca de Zentiva

Zentiva ofrece salud y bienestar a todas las generaciones, centrándose en el desarrollo, la producción y la distribución de medicamentos asequibles y de alta calidad a más de 100 millones de personas en más de 30 países de Europa y el resto del mundo. Zentiva cuenta con cuatro plantas de fabricación propias y una amplia red de socios de fabricación externos para garantizar la seguridad del suministro. Zentiva emplea a más de 5.000 talentos únicos, unidos por el compromiso con las personas que dependen de nuestros medicamentos a diario. Zentiva es una empresa de capital privado que impulsa un crecimiento sostenible y cuenta con un ambicioso plan para los próximos años.

