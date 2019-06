Publicado 26/06/2019 5:44:13 CET

- Perspectiva de las oficinas familiares: objetivo en la 9th Global Family Office Investment Summit de Anthony Ritossa bajo el patrocinio de SAS el Príncipe Alberto II de Mónaco

MONTE CARLO, Mónaco, 26 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- La 9(th) Global Family Office Summit [http://www.monacosummit.org/] celebrada por Anthony Ritossa concluyó en Mónaco esta semana como un foro global para más de 400 oficinas familiares y personas con rentas muy elevadas que representan más de 4 billones de dólares en riqueza de inversores. Celebrada del 18 al 20 de junio y bajo el lema "The Rise and Rise of Family Offices", la Cumbre superó a eventos anteriores en términos de calidad de los participantes familiares y 600 delegados en total.

Para mantener la tradición de Ritossa, las oficinas familiares de élite, los prominentes propietarios de empresas, jeques, familiares reales, compañías de inversión privadas, ejecutivos empresariales internacionales, fondos de riqueza soberanos y profesionales de la industria de Europa, Oriente Medio y de todo el mundo se reunieron en el Fairmont Monte-Carlo bajo el Alto Patrocinio de S.A.S. el Príncipe Alberto II de Mónaco.

Una agradable charla multitudinaria del campeón mundial de la Fórmula 1 y residente en Mónaco Nico Rosberg [https://en.wikipedia.org/wiki/Nico_Rosberg] demostró ser un punto destacado y recibió una destacada ovación por sus comentarios en la transición de campeón mundial de F1 en 2016 con Mercedes AMG Petronas, Mónaco, a director de la Nico Rosberg Family Office dedicada a mejorar el mundo mediante actividades como su Greentech Festival [https://greentechfestival.com/] en Berlín. Su presentación fue parte de la sesión titulada "Iconic Monaco Family Offices At Work" moderada por el Honorable Cónsul de SVG Giuseppe Ambrosio, director general de la Monaco Single & Multi Family Office Association.

Significativamente, The Knights Society of Elviña [https://manuelfreiregarabal.com/KnightsSocietyofElvina/about...], se formó para exaltar los valores caballerescos británicos y españoles que favorecieron el triunfo de la Batalla de Elviña durante la Guerra de la Independencia Española, que nombró a Sir Anthony Ritossa como Caballero. Él es ahora uno de los 55 únicos miembros de la sociedad limitada que reconoce el selecto grupo de clase política, nobleza, realeza así como fantásticos escritores y empresarios bajo el Patrocinio Real de S.A. Mahmoud Salah Al Din Assaf.

El Honorable Cónsul de SVG Giuseppe Ambrosio, presidente de la Monaco Single & Multi Family Office Association y filántropo compañero, entregó siete prestigiosos premios para honrar a los receptores elegidos por sus contribuciones a nuestra sociedad global y la comunidad de oficinas familiares.

Family Office Lifetime Achievement in Philanthropy 2019 Award - Entregado a S.A.S. el Príncipe Alberto II de Mónaco para reconocer a su Prince Albert II of Monaco Foundation [https://www.fpa2.org/about-us.html]que aborda la alarmante situación medioambiental de nuestro planeta apoyando iniciativas de organizaciones públicas y privadas en los campos de la investigación y estudios, innovación tecnológica y prácticas de concienciación social. Este prestigioso premio se entregó a Sir Stelios Haji-Ioannou en 2018 y está enfocado a homenajear los logros filantrópicos estelares a escala mundial.

Family Office Shipping and Yachting 2019 Award - Entregado a Manfredi Lefrevre d'Ovidio, presidente de Heritage Group y Silversea Cruises, Mónaco.

Family Office Private Debt 2019 Award - Entregado a Evgene Denisenko, director gerente de Apolis, Mónaco.

Family Office Social Responsibility 2019 Award - Entregado a Kerry E. Adler. Como fundador, director general y consejero delegado de SkyPower, el desarrollador, propietario y operador global líder de proyectos solares de escala servicio con una presencia activa en más de 36 países y contratos eléctricos multimillonarios, es reconocido como uno de los pioneros en energía solar y la principal autoridad en energía renovable en todo el mundo. (El premio de 2018 se entregó a Guido Giannotta de Ferrero.) Fue entregado a Ferrero y recogido por Guido Giannotta.

Family Office Innovation in Private Equity with Impact 2019 Award - Entregado a Mungo Parks, presidente de Innovator Capital y cofundador de CleanEquity, Mónaco.

Family Office Enlightened Governance 2019 Award - Entregado a Mohamed Al Ali, consejero delegado y asesor de Sheikh Ahmed Al Maktoum International Investments Enterprise, EAU.

Family Office Asset Manager 2019 Award - Entregado a Michael S. Young, consejero delegado de Mediatrix Capital, Inc., The Bahamas, por segundo año consecutivo.

"Estoy asombrado por el tremendo éxito que nuestras Cumbres siguen disfrutando. Es un honor poder seguir la cooperación y colaboración entre las familias europeas y sus homólogas en Oriente Medio, Estados Unidos, Asia y Latinoamérica presentando una oportunidad para que las principales oficinas familiares se reúnan en un entorno privado, solo por invitación, confidencial y a puerta cerrada", dijo Anthony Ritossa, presidente de Ritossa Family Office, una empresa familiar que se remonta a 600 años del Imperio Veneciano en Europa.

"Esta es la tercera vez que Mónaco ha alojado esta importante Cumbre y la novena vez que esta Cumbre se ha celebrado en todo el mundo. Cada vez es mayor y la calidad de los asistentes, mejor. Este año hemos tenido al menos cinco continentes representados y todos los asistentes van a ser elogiados por sus enormes logros, incluyendo la visión compartida, valores y pasión por el medio ambiente y la sostenibilidad. El mayor éxito de este evento es la calidad de las oficinas familiares asistentes y Anthony, yo mismo y nuestro Summit Advisory Board se comprometen a proteger estos activos para el futuro", dijo el Honorable Cónsul de SVG Giuseppe Ambrosio, director general de la Monaco Single & Multi Family Office Association.

"La Cumbre es una buena combinación de familias, productos y servicios. Esta puesta en común de actividades actual y tendencias futuras es muy importante en dichos encuentros como vehículo para avanzar en 2019", dijo S.A.R. el príncipe Michel de Yougoslavie, nieto del rey Umberto de Italia y el príncipe Paul de Yugoslavia, Mónaco [https://www.visitmonaco.com/us].

"La 9th Global Family Office Summit en Monaco fue un gran logro de Anthony Ritossa, socios locales e internacionales y todos los que participaron. Los asistentes viajaron de todo el mundo para mantener conversaciones de alto nivel en cuanto a asociaciones estratégicas que están cambiando el mundo. Fueron días estupendos en los que se firmaron acuerdos multimillonarios. El Este se reúne con el Oeste es un tema que continuará para las futuras Cumbres y esperamos recibir a un grupo en Dubái en noviembre", dijo Mohamed Al Ali, consejero delegado y asesor de Sheikh Ahmed Al Maktoum International Investments Enterprise, EAU.

"La Ritossa Family Office Summit superó enormemente mis expectativas. Anthony y su equipo presentaron una agenda repleta de temas oportunos y que hacen pensar combinados con panelistas destacados. Fue una increible manera de conocerse y conectar con personas tan interesantes y de tanto éxito, y al mismo tiempo hacer nuevos amigos", dijo S.A.R. el príncipe Hermann zu Leiningen, nieto del rey Boris III de Bulgaria y la duquesa Maria de Rusia y director general de Family Office Investments of Royal Bank of Canada.

Entre los eventos y temas principales destacan los siguientes:

