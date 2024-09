PAN GLOBAL DUPLICA EL TAMAÑO DE LA ANOMALIA GEOQUIMICA DE SUELOS EN EL OBJETIVO BRAVO, PROYECTO ESCACENA (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

El área de la anomalía de suelos para plomo-zinc (Pb-Zn) se duplica a 1,7 km x 1,0 km en el objetivo de alta prioridad Bravo

Coincide con una fuerte anomalía gravimétrica de 2,0 km x 1,5 km

Se amplía la campaña de geoquímica de suelos para investigar el área entre el objetivo Bravo y La Romana

Bravo se encuentra alineado entre el descubrimiento de La Romana (cobre-estaño-plata) y los yacimientos de Grupo México de Aznalcóllar y Los Frailes.

VANCOUVER, CB, 4 de septiembre de 2024/PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. ("Pan Global" o la "Compañía") (TSX-V: PGZ; OTCQX: PGZFF; FRA: 2EU) se complace en anunciar resultados adicionales de las campañas de geoquímica de suelos y gravimetría dentro del programa inicial de exploración sobre el objetivo Bravo ("Bravo") dentro del Proyecto Escacena ("Escacena"), 100% propiedad de la Compañía, en la Faja Pirítica Ibérica, sur de España.

"Los nuevos resultados geoquímicos de las muestras de suelo y de la campaña de gravimetría respaldan nuestra idea de que el gran objetivo Bravo podría representar una mineralización oculta de sulfuro masivo volcanogénico (VMS) bajo una cobertera poco profunda, similar al descubrimiento cercano de cobre-estaño-plata de La Romana. Los resultados del nuevo estudio duplican el tamaño de la anomalía superficial de plomo y zinc tras el muestreo inicial de suelos comunicado el mes pasado y confirman la coincidencia con una gran anomalía gravimétrica", ha declarado Tim Moody, Presidente y CEO de Pan Global.

El Sr. Moody añadió: "Los elevados valores de geoquímica de suelos para plomo-zinc-plata y la anomalía gravimétrica superpuesta son fuertes indicadores de una posible mineralización subyacente de sulfuros. Ya está en marcha la modelización para ultimar las ubicaciones de la campaña inicial de sondeos de Bravo, y además se ha ampliado el muestreo geoquímico de suelos para comprobar el potencial de mineralización entre Bravo y La Romana al oeste."

El objetivo Bravo se encuentra a 1,5 km al este del descubrimiento de cobre-estaño-plata de La Romana (Pan Global), y a 4,5 km al suroeste de los yacimientos de sulfuros masivos volcanogénicos de Aznalcóllar y Los Frailes (Grupo México). El objetivo está cubierto en su mayor parte por rocas y sedimentos postminerales y nunca se ha sondeado.

En el marco de la campaña de muestreo ampliada en Bravo se recogieron 1.188 muestras de suelos, 57 de ellas duplicadas. Las muestras de suelos se recogieron espaciadas 40 metros a lo largo de líneas separadas 100 metros. Cada muestra se analizó utilizando un dispositivo manual de fluorescencia de rayos X ("pXRF"). La interpretación espacial de los resultados del pXRF confirma una anomalía de suelos de Pb con Zn que se extiende a lo largo de 1,7 km de este a oeste y hasta 1,2 km de norte a sur. Las muestras oscilan entre 300 ppm y 1.252 ppm de Pb+Zn combinados, incluyendo hasta 1.115 ppm de Pb y 886 ppm de Zn.

Se analizaron también un total de 67 muestras de suelo en dos líneas sobre el objetivo Bravo para geoquímica multielemental, por el laboratorio ALS, para validar y comparar la precisión de los resultados del pXRF. Los resultados confirman una estrecha correlación de los valores de ensayo de Pb y Zn con los resultados del pXRF y también muestran valores anómalos de Ag de hasta 5,2 g/t (no analizados por el pXRF) coincidentes con las anomalías de Pb+Zn y gravimétrica.

Se ha completado el estudio gravimétrico inicial de Bravo sobre el terreno, con resultados obtenidos en 788 estaciones según una cuadrícula de 100 m x 100 m, y de 100 m x 50 m sobre la zona principal del objetivo. Los resultados confirmaron una fuerte anomalía gravimétrica (>1,2 mGal) con dimensiones en superficie de aproximadamente 2,0 km x 1,5 km.

Los próximos pasos incluyen:

Sobre el proyecto Escacena

El proyecto Escacena comprende un extenso y contiguo terreno de 5.760 hectáreas controlado al 100% por Pan Global en el este de la Faja Pirítica Ibérica. El Proyecto Escacena está situado cerca de la mina en operación de Riotinto e inmediatamente adyacente a las antiguas minas de Aznalcóllar y Los Frailes, donde Minera Los Frailes/Grupo México se encuentra en la fase final de obtención de permisos para permitir el inicio de la construcción de la nueva mina. El proyecto Escacena alberga los descubrimientos de cobre-estaño-plata de La Romana y de cobre-oro de Cañada Honda, así como otros objetivos de prospección, como Bravo, Barbacena, El Pozo, Romana Norte, San Pablo, Zarcita, Hornitos, La Jarosa, Romana Deep y Cortijo.

Sobre Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. busca activamente yacimientos minerales ricos en cobre en España, dados los convincentes fundamentos de la oferta y la demanda de cobre y las perspectivas de fuertes precios a largo plazo como metal crítico para la electrificación global y la transición energética. El Proyecto Escacena, buque insignia de la Compañía, está situado en la prolífica Faja Pirítica Ibérica, en el sur de España, donde un historial favorable de permisos, excelentes infraestructuras, experiencia minera y profesional, y el apoyo al cobre como Materia Prima Estratégica por parte de la Comisión Europea definen colectivamente una jurisdicción de primer nivel y bajo riesgo para la inversión minera. El equipo de Pan Global está formado por profesionales de reconocido talento en exploración, descubrimiento, desarrollo y operación minera, todos ellos comprometidos a operar de forma segura y con el máximo respeto por el medio ambiente y las comunidades con las que colaboramos. La empresa es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y opera conforme a sus principios.

QA/QC

La campaña de geoquímica de suelos incluye muestras recogidas de los 20 cm superiores del terreno (sin tamizar, con un peso aproximado de 1 kg) en una cuadrícula de 100 m x 40 m en la zona del objetivo gravimétrico. Las muestras se recogen en bolsas de plástico, y se obtiene un análisis multielemental utilizando un dispositivo portátil de fluorescencia de rayos X Olympus Vanta ("pXRF"). Los análisis se repiten en 1 de cada 20 muestras, y se analizan los estándares para comprobar la desviación.

Se enviaron muestras adicionales al laboratorio ALS de Sevilla como comprobación adicional y comparación con los resultados del pXRF. Las muestras fueron trituradas y divididas (método CRU-31, SPL22Y), y pulverizadas utilizando (método PUL-31). El análisis multielemento se llevó a cabo mediante digestión multiácido y método de detección ultrabaja ICP-MS ME-ICP61).

Persona Cualificada

Álvaro Merino, Vicepresidente de Exploración de Pan Global Resources y persona cualificada según se define en el National Instrument 43-101, ha revisado y aprueba la información científica y técnica contenida en este comunicado de prensa. El Sr. Merino no es independiente de la Compañía.

Declaraciones de intenciones

Las declaraciones que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas, incluida cualquier declaración relativa a creencias, planes, expectativas o intenciones con respecto al futuro. Es importante tener en cuenta que los resultados reales y los resultados reales de la empresa podrían diferir sustancialmente de los de dichas declaraciones prospectivas. La empresa cree que las expectativas reflejadas en la información prospectiva incluida en este comunicado de prensa son razonables, pero no puede garantizarse que estas expectativas resulten ser correctas y no debe confiarse indebidamente en dicha información prospectiva. Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, factores económicos, competitivos, gubernamentales, medioambientales y tecnológicos que pueden afectar a las operaciones, mercados, productos y precios de la empresa. Los lectores deben consultar la información sobre riesgos contenida en el Informe de gestión y análisis de los estados financieros auditados de la empresa, presentados ante la Comisión de Valores de Columbia Británica.

La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se basa en la información de que dispone la empresa en la fecha de este comunicado de prensa. Salvo en la medida en que lo exija la legislación aplicable en materia de valores, la Sociedad no tiene intención de actualizar esta información prospectiva, ni asume obligación alguna de hacerlo.

NI TSX VENTURE EXCHANGE NI SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE REGULACIÓN (TAL Y COMO SE DEFINE ESTE TÉRMINO EN LAS POLÍTICAS DE TSX VENTURE EXCHANGE) ACEPTAN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LA ADECUACIÓN O EXACTITUD DE ESTE COMUNICADO.

