(Información remitida por la empresa firmante)

-PATEO se asocia con Xunce Technology y Saimo Technology para definir un nuevo paradigma para el intercambio de valor de IA en vehículos

SHANGHAI, 8 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El 8 de junio, PATEO (02889.HK) hizo un anuncio voluntario, anunciando que había firmado un acuerdo marco de cooperación estratégica tripartita con Xunce Technology y Saimo Technology. Las tres partes integrarán sus capacidades principales en terminales de vehículos, pruebas de simulación, liquidación de datos y grandes modelos de IA para desarrollar conjuntamente un modelo mundial físico de IA basado en tokens. Además, ampliarán la alianza del modelo mundial basado en tokens para construir un sistema industrial de circuito cerrado que abarque "hardware de borde + pruebas de simulación + infraestructura de datos + liquidación de tokens + operaciones comerciales".

Enfrentando los desafíos del circuito cerrado comercial de IA en vehículos a través de la colaboración tripartita

Actualmente, la integración de grandes modelos de IA en vehículos se ha convertido en una tendencia definitoria en la industria de los vehículos inteligentes; sin embargo, la forma en que los servicios de IA en escenarios a bordo de vehículos pueden lograr un circuito cerrado comercial sostenible aún se encuentra en una etapa exploratoria para la industria en su conjunto. Esta cooperación tiene como objetivo precisamente resolver esta propuesta.

Esta vez, las tres partes llevarán a cabo una cooperación de cadena completa en torno a la economía de tokens en vehículos: desde la construcción conjunta de infraestructura de tokens en el borde, la extensión de los modelos de fijación de precios de tokens a escenarios en vehículos, hasta la construcción de un centro unificado de liquidación y compensación de tokens, la promoción de una integración profunda con los sistemas operativos y el desarrollo conjunto de TokenOS y un modelo mundial físico de IA. Los módulos técnicos desarrollados conjuntamente se denominan de manera uniforme "Módulos de mejora TokenOS PATEO-Xunce-Saimo", y las marcas relevantes, los derechos de propiedad intelectual y los derechos e intereses comerciales son de propiedad conjunta, operados y compartidos por las tres partes.

Desde una perspectiva técnica, las capacidades de las tres partes cooperantes son altamente complementarias. Como proveedor de soluciones de inteligencia artificial que ofrece "software, hardware, chip e integración en la nube", PATEO contribuirá con terminales en vehículos, sistemas de cabina y capacidades de sinergia en la nube; como proveedor de servicios de infraestructura de datos en tiempo real, Xunce Technology, aprovechando sus capacidades de infraestructura de datos de IA de cadena completa y confiando en el sistema operativo TokenOS, proporcionará servicios centrales que integran la medición del valor de los tokens, la liquidación dinámica y la facturación estandarizada; Saimo Technology posee una gran cantidad de datos de escenarios de alto valor, una cadena de herramientas de pruebas de simulación completa y recursos de sitios de pruebas a nivel nacional, y proporcionará un entorno de validación de simulación para el entrenamiento de modelos y la implementación de verificación de algoritmos.

Además, las tres partes también han construido conjuntamente la primera alianza de ciclo cerrado de valor completo dentro del ecosistema NVIDIA: PATEO es responsable del soporte de potencia informática en vehículos y la implementación del modelo mundial basado en la plataforma informática NVIDIA; Xunce Technology permite la potencia informática de GPU y la medición de tokens de servicio de IA, así como la circulación de valor de toda la cadena; Saimo Technology proporciona validación del cumplimiento de la simulación. Este diseño conecta completamente la cadena desde la base informática y la validación de la simulación hasta la liquidación de tokens y la monetización comercial.

Creación de módulos de mejora de TokenOS para remodelar la infraestructura de intercambio de valor subyacente

Este acuerdo especifica nueve direcciones de cooperación, que giran en torno al intercambio de valor de cadena completa y el circuito cerrado comercial de la economía de tokens en vehículos y, en última instancia, convergen en los "Módulos de mejora TokenOS PATEO-Xunce-Saimo", una infraestructura de economía de tokens de borde orientada a escenarios en vehículos.

El principal avance de este sistema radica en romper el modelo tradicional de ganancias por compra única basado en hardware, reemplazándolo con un paradigma de negocios completamente nuevo caracterizado por facturación basada en tokens, pago por uso real y distribución de ingresos entre múltiples partes, construyendo así un sistema de circulación de valor simbólico, activando el valor de los activos de los datos, la tecnología, los escenarios y similares en el vehículo, siendo pioneros en canales de ganancias completamente nuevos y optimizando la estructura general de ingresos.

Esta transformación no se produce de forma aislada. Según la señal política de la Administración Nacional de Datos en marzo de 2026, que designó oficialmente a los tokens como "ciyuan" (elementos denominativos), la economía de los tokens ha pasado de ser un concepto técnico a una visión estratégica nacional. A medida que se sigue implementando la economía simbólica, un mercado de servicios emergente de nivel de un billón está tomando forma a un ritmo acelerado. El hecho de que las tres partes unieran fuerzas en este momento para diseñar la economía de tokens en vehículos coincide perfectamente con el punto de inflexión de la industria desde la verificación técnica hasta el uso comercial a gran escala.

PATEO ha lanzado previamente un diseño con visión de futuro en torno al "modelo de economía simbólica". Anteriormente, la compañía celebró una asociación profunda con NVIDIA para implementar AI Box basada en la plataforma informática acelerada NVIDIA DRIVE AGX Thor, explorando modos comerciales innovadores como la carga de energía informática y la facturación de tokens en el vehículo. Esta profunda cooperación con Xunce Technology y Saimo Technology es precisamente la continuación y actualización de la estrategia antes mencionada, que abrirá aún más el circuito cerrado de cadena completa.

Esta cooperación es un diseño clave para que la empresa implemente su estrategia de integración de "software, hardware, chip y nube". La compañía está avanzando con toda su fuerza en la investigación y el desarrollo conjuntos del modelo mundial de IA física en vehículos, mientras se asocia con varias partes para expandir la alianza del modelo mundial basado en tokens para reunir poder industrial, y así construir conjuntamente un ecosistema tecnológico. Basándose en el diseño completo de la interconexión óptica, la potencia informática de la IA, las aplicaciones inteligentes y la liquidación de valores, se mejorará aún más la competitividad integral de la empresa, sentando una base sólida para su desarrollo a medio y largo plazo.

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