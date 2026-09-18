Perú esencial a la mesa: una experiencia gastronómica que conecta los sabores de la costa, la sierra y la Amazonía

(Información remitida por la empresa firmante)

Los hoteles de Marriott International en Peru JW Marriott Lima & JW Marriott El Convento Cusco presentan en Madrid un menú degustación que explora la conexión entre la cocina peruana, los pueblos originarios y los territorios que dan forma a la identidad del Perú

MADRID, 18 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Una experiencia gastronómica que invita a recorrer la costa, la sierra y la selva del Perú tendrá lugar el próximo 24 de septiembre en The Palace, a Luxury Collection Hotel, Madrid, a través de un menú degustación diseñado para celebrar no solo la extraordinaria diversidad culinaria del país, sino también la cosmovisión que ha dado forma a su identidad durante siglos. La cita, que se celebrará exclusivamente durante una noche en el restaurante La Cúpula, supone además el regreso del chef Rafael Casin de la Torre al hotel, con el que ya ha colaborado en anteriores ocasiones.

Esta propuesta busca conectar a los comensales con los tres grandes territorios que dan vida al Perú a través de ingredientes de origen y técnicas autóctonas, tomando como hilo conductor las creencias ancestrales, donde el mar, las montañas y la selva forman parte de un mismo equilibrio. Inspirado en figuras como los Apus, guardianes de las montañas; Mama Cocha, protectora del mar; Illapa, el señor de la lluvia; y Amaru, la serpiente sagrada que conecta los mundos y las tierras a través de los ríos, el menú propone un viaje que trasciende la cocina para convertirse en una inmersión en la verdadera esencia del Perú.

Con una trayectoria internacional en Perú y Europa, Rafael Casin de la Torre, chef ejecutivo de JW Marriott Lima, ha creado esta travesía gastronómica a través del Perú específicamente para esta cena en el corazón de Madrid. Reconocido por un estilo que combina lujo, refinamiento contemporáneo y productos locales, el Chef Casin presenta este concepto en representación de JW Marriott Hotel Lima y JW Marriott El Convento Cusco.

La cena tendrá como escenario La Cúpula, el restaurante de The Palace, a Luxury Collection Hotel, Madrid, situado bajo la emblemática cúpula de cristal que da nombre al espacio. Un entorno histórico que hoy reúne la propuesta gastronómica del hotel, combinando el histórico legado de The Palace Hotel Madrid con una mirada contemporánea.

Entre los platos más destacados del menú se encuentran un Ceviche de rocoto ahumado con cushuros y flor de culantro, un Tiradito de róbalo con salsa de ají amarillo y vieiras rostizadas, una Causa de papa amarilla con mariscos y, como plato principal, un Rocoto relleno acompañado de quinoto tricolor, mashua negra y tucupi amazónico. El recorrido culmina con una reinterpretación moderna de algunos de los postres más tradicionales del Perú.

"La gastronomía peruana es mucho más que una suma de ingredientes excepcionales; es la expresión viva de una historia ancestral y de una cosmovisión que sigue presente en la cultura peruana actual. A través de estos sabores, buscamos acercar al público español a esa conexión única entre gastronomía, tradición y territorio, en un momento en que cada vez más viajeros buscan descubrir el Perú de una manera auténtica y significativa que pueden disfrutar en los restaurantes de nuestros hoteles", comenta el Chef Casin.

La experiencia coincide con un momento clave para Marriott International, tras el anuncio del cambio de marca del actual JW Marriott Hotel Lima, que se convertirá en The Ritz-Carlton, Lima, en lo que será el estreno de la icónica marca de lujo al Perú, e ingresa por primera vez en la Selección Oficial de Hoteles de la Guía Michelin 2026, junto a JW Marriott El Convento Cusco.

Los comensales tendrán la oportunidad de disfrutar de este exclusivo menú degustación en el restaurante La Cúpula del Palace el próximo 24 de septiembre a partir de las 20 h. La velada contará con plazas limitadas y un precio de 90 € sin bebida y 120 €, maridaje incluido por persona. Las reservas podrán realizarse a través de nuestra página web en el siguiente enlace Reservation at La Cúpula Restaurant & Bar o en el número tel: +34 913 60 76 67

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