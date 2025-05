Phenomenex presenta un nuevo conector de columna LC para separaciones optimizadas de LC y bajo flujo

(Información remitida por la empresa firmante)

Proporciona conectividad de columna LC de alta precisión para lograr resultados cromatográficos consistentes

TORRANCE, Calif., 28 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- Phenomenex Inc., líder mundial en la investigación y fabricación de tecnologías avanzadas para las ciencias de la separación, anuncia con orgullo la introducción de SecurityLink™ ET, un conector de columna LC compatible con UHPLC/HPLC para todas las aplicaciones LC, incluyendo análisis micro y nanométricos. Como la más reciente incorporación a la línea de productos Phenomenex SecurityLink, SecurityLink ET emplea una avanzada tecnología de sellado de puntas que permite que el conector se autoajuste a prácticamente cualquier entrada de columna y puerto de instrumento, garantizando un volumen muerto cero para obtener resultados cromatográficos superiores. Además, soporta presiones de hasta 19.000 psi (1.310 bar), lo que lo hace compatible con instrumentos UHPLC y HPLC.

Los laboratorios que realizan análisis de LC se pueden enfrentar a dificultades en sus resultados debido a conexiones de columna poco fiables, afirmó Maryam Sayeed, gerente de producto de Phenomenex. "SecurityLink ET ofrece una solución fiable para una conectividad constante de las columnas de LC a los sistemas de LC, minimizando el riesgo de inactividad del sistema y reforzando la confianza en los flujos de trabajo del laboratorio".

Este nuevo conector de alto rendimiento utiliza una herramienta de apriete especialmente diseñada con tecnología de limitación de par de "clic" sensorial. Esto garantiza una conexión de alta precisión, evitando daños en los puertos, colas de pico y fugas que podrían comprometer los resultados cromatográficos. El diseño más pequeño del conector y la herramienta externa facilitan una instalación fácil y segura en zonas de difícil acceso. El nuevo conector está codificado por colores para indicar el material del tubo (PEEKsil™ o acero inoxidable) y su diámetro interno (DI), lo que simplifica el proceso de pedido, la identificación y la organización en el laboratorio.

El conector de columna SecurityLink ET LC es una valiosa incorporación a la cartera de Phenomenex, ya que ofrece mayor compatibilidad, flexibilidad y amplía las opciones para los laboratorios, incluidos aquellos que realizan microanálisis y nanoanálisis.

Acerca de Phenomenex

Phenomenex es un líder tecnológico global comprometido con el desarrollo de novedosas soluciones de química analítica que resuelven los desafíos de separación y purificación de investigadores en laboratorios académicos, farmacéuticos, biotecnológicos, ambientales, de investigación clínica, gubernamentales e industriales. Desde el descubrimiento de fármacos y el desarrollo farmacéutico hasta la seguridad alimentaria y el análisis ambiental, las soluciones de cromatografía de Phenomenex impulsan la ciencia y ayudan a los investigadores a mejorar la salud y el bienestar humanos. Phenomenex es una empresa operativa dentro del grupo de Ciencias de la Vida de Danaher Corporation.

