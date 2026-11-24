(Información remitida por la empresa firmante)

GUANGZHOU, China, 24 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- En la feria Piscine Global 2026, celebrada del 17 al 20 de noviembre en Eurexpo Lyon (Francia), PHNIX presentó diversas innovaciones, entre ellas su solución AI PV Drive pionera en el sector, un sistema de tratamiento de agua basado en inteligencia artificial y un ecosistema integral para piscinas gestionado por IA. Estas propuestas demuestran cómo la inteligencia artificial permite reducir los costes de climatización de las piscinas, mejorar el confort y simplificar su gestión. Durante el evento, la empresa recibió además la primera evaluación global de bajo riesgo en materia de IA otorgada por TÜV SÜD para su gama de bombas de calor, que abarca tanto soluciones para piscinas como sistemas de climatización de calefacción y refrigeración para uso residencial. Esta evaluación voluntaria ofrece una garantía independiente sobre la gobernanza y la gestión de riesgos de la inteligencia artificial empleada.

La solución AI PV Drive combina la energía solar con una gestión inteligente de la energía, permitiendo un ahorro de hasta el 100 % en los costes de electricidad destinados a la climatización de piscinas, siempre que se den condiciones solares óptimas. El dispositivo iDrive Box suministra energía solar en corriente continua (CC) directamente a la bomba de calor, mientras que la inteligencia artificial ajusta el rendimiento en función de la generación solar, la temperatura del agua, las condiciones meteorológicas y las tarifas eléctricas, recurriendo a la red eléctrica como respaldo cuando es necesario.

PHNIX ha extendido también el uso de la IA al tratamiento del agua mediante un sistema de baja salinidad que emplea un control adaptativo para la producción de cloro y la regulación del pH, lo que garantiza una calidad del agua estable con una menor intervención manual. Su controlador funciona, además, como un centro neurálgico que unifica la gestión de bombas de calor, bombas de circulación e iluminación de piscinas compatibles, tanto para los propietarios como para los socios comerciales.

"Desde el principio vimos que la IA podía aumentar la eficiencia de las bombas de calor y reducir los costes operativos, por lo que hemos lanzado estas soluciones en 2025", afirmó Andrew Zong, presidente de PHNIX. "La colaboración estrecha con socios locales es fundamental; nuestro objetivo es ayudarles a llevar esta experiencia conectada a sus respectivos mercados".

PHNIX seguirá colaborando con marcas y distribuidores a nivel mundial en el desarrollo de soluciones adaptadas localmente para la climatización de piscinas, el tratamiento del agua y el control inteligente.

Acerca de PHNIX

Fundada en 2002, PHNIX es un fabricante líder de bombas de calor que impulsa soluciones energéticas basadas en inteligencia artificial para la climatización de piscinas, la calefacción y refrigeración de espacios residenciales y comerciales, y la producción de agua caliente sanitaria. Con presencia en más de 100 países y regiones, PHNIX colabora con marcas y distribuidores a nivel mundial mediante acuerdos flexibles de tipo OEM/ODM. Más información en www.phnix-e.com.

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