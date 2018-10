COMUNICADO: Piramal Pharma Solutions reconocida "Socio de la Industria del Año"

Publicado 17/10/2018 22:08:16 CET

-- Piramal Pharma Solutions reconocida "Socio de la Industria del Año" en los Global Generics & Biosimilars Awards 2018

Piramal Pharma Solutions (PPS) ha sido reconocida como "Socio de la Industria del Año" en los prestigiosos Global Generics & Biosimilars Awards 2018, celebrados recientemente en Madrid, España. Este es el segundo año consecutivo que PPS ha obtenido este codiciado premio. PPS compitió con varios homólogos globales por este reconocimiento en una categoría que resuena con la principal creencia del Grupo Piramal de construir sólidas colaboraciones con sus socios estratégicos.

Vivek Sharma, consejero delegado de Piramal Pharma Solutions, dijo: "Estamos orgullosos de recibir este premio y felicito al equipo de Piramal Pharma Solutions que hizo esta victoria posible mediante su colaboración y esfuerzo colectivo. En Piramal, nos centramos en el enfoque al cliente, calidad e innovación como la base para sólidas colaboraciones, mientras luchamos por convertirnos en el "socio de elección" para nuestros clientes. Uno de nuestros objetivos establecidos es trabajar con nuestros socios para mejorar la asequibilidad, acelerar los plazos y aumentar la accesibilidad a los medicamentos que salvan vidas que afectan a las vidas humanas. Este reconocimiento sirve como prueba al progreso que hemos realizado, y me gustaría agradecer a nuestros socios su confianza en nosotros, y a nuestros homólogos sus esfuerzos por mejorar el cuidado de la salud. Es gratificante que todos nosotros trabajemos en una industria que marca un impacto en mejorar la vida humana. Este reconocimiento nos motiva a mejorarnos a nosotros mismos al suministrar soluciones innovadoras a nuestros clientes y pacientes finales".

Los Global Generics & Biosimilars Awards se encuentran entre los reconocimientos más codiciados en la industria farmacéutica, premiando los esfuerzos realizados por los sectores globales de los genéricos y los biosimilares, y poniendo los medicamentos al alcance de más pacientes en todo el mundo.

Piramal Pharma Solutions es un líder global en la fabricación de farmacéuticos, con una gran cartera de ingredientes farmacéuticos activos (APIs, por sus siglas en inglés), productos intermedios y formulaciones. Desde su creación en 1995, el negocio API Genérico de Piramal ha sido el socio preferido de los clientes para proporcionar una amplia gama de calidad API. El negocio de API Genérico ha crecido constantemente a lo largo de los años basado en relaciones de cliente fuertes, un registro de calidad destacado, un énfasis en la innovación y una reputación estelar en entrega a tiempo y centrado en el cliente. Piramal lleva a cabo un registro del rendimiento de éxito de más de 20 años de suministrar API a los mercados de Estados Unidos y Europa desde instalaciones ubicadas en la India y el Reino Unido. Todas las instalaciones cumplen los requisitos mundiales reguladores, estándares de cumplimiento de cGMP y son inspeccionados y aprobados por la FDA.

Acerca de Piramal Enterprises Limited

Piramal Enterprises Ltd (PEL) es una de las compañías diversificadas más grandes de la India con operaciones en el sector farmacéutico, sanitario, análisis y servicios financieros. PEL generó ingresos consolidados de más de 1.600 millones de dólares estadounidenses en el ejercicio de 2018, con aproximadamente el 46 % de los ingresos procedentes de fuera de la India.

En el sector farmacéutico, a través de una capacidad de fabricación completa en 13 instalaciones globales y una gran red de distribución mundial a más de 100 países, PEL vende una cartera de productos farmacéuticos de nichos diferenciados y ofrece una gama completa de servicios farmacéuticos (incluyendo en el área de inyectables, HPAPI, etc.). La empresa también está fortaleciendo su presencia en el segmento de producto de consumo en la India.

El negocio de análisis y cuidado de la salud de PEL, es el principal proveedor de análisis sanitario, datos y visión de producto y servicios para las compañías líderes del mundo farmacéutico, biotecnología y tecnología médica y les permite tomar decisiones de negocios informadas.

En servicios financieros, Piramal Capital & Housing Finance Ltd. es una compañía financiera de bienes inmuebles registrada en el National Housing Bank (NHB) e implicada en varias empresas de servicios financieros. Ofrece oportunidades de financiación de venta al por mayor y comercio minorista en los sectores. En bienes inmuebles, la plataforma ofrece financiación de bienes inmuebles y otras soluciones financieras en toda la reserva de capital desde el capital privado de fase inicial, deuda estructurada, deuda asegurada sénior, finanzas de la construcción y descuentos de arrendamiento flexible. La empresa de ventas al por mayor en el sector estatal de los bienes no inmuebles incluye verticales separados: Corporate Finance Group (CFG) y Emerging Corporate Lending (ECL). CFG ofrece soluciones de financiación personalizadas en los sectores como infraestructura, energía renovable, carreteras, industrias y componentes de automoción, etc., mientras ECL se centra en el préstamo a pequeñas y medianas empresas (PYMES). PCHFL a través de sus compañías de grupo ofrece estrategias personalizadas para inversores institucionales y de comercio minorista como Mumbai Redevelopment Fund y Apartment Fund (a través de Piramal Fund Management) y asociaciones estratégicas con fondos de pensiones globales como CPPIB, APG y Ivanhoe Cambridge. La división también ha lanzado una plataforma Distressed Asset Investing con Bain Capital Credit - India Resurgence Fund que invertirá en capital y/o deuda en activos en los sectores (distintos de los bienes inmuebles) para impulsar la restructuración con la participación activa en el cambio. PEL también ha realizado inversiones de capital a largo plazo de unos 1.000 millones de dólares estadounidenses en Shriram Group, un conglomerado financiero líder en la India.

PEL cotiza en la BSE Limited y la National Stock Exchange of India Limited en la India.

