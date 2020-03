Preply recauda 10 millones de dólares mientras el aprendizaje online se consolida

LONDRES, 30 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- La plataforma de aprendizaje online Preply [https://preply.com/] ha anunciado hoy una financiación adicional de 10 millones de dólares estadounidenses, duplicando el total recaudado en sus rondas anteriores. La financiación se invertirá para hacer crecer la red de Preply de 10.000 tutores verificados que enseñan 50 idiomas a decenas de miles de estudiantes en 190 países de todo el mundo. La ronda fue dirigida por la londinense Hoxton Ventures, con la participación de los inversores europeos Point Nine Capital, All Iron Ventures, The Family, EduCapital y Diligent Capital. Una serie de inversores ángel particulares también participaron, entre ellos Arthur Kosten de Booking.com; Gary Swart, exconsejero delegado de Upwork; David Helgason, fundador de Unity technologies, y Daniel Hoffer, fundador de Couchsurfing.

La vida es cada vez más digital para las personas de todo el mundo, por lo que profesores y estudiantes se han volcado globalmente en el aprendizaje de idiomas online. La compañía registró un número récord de horas diarias registradas en la plataforma esta semana. El número de tutores registrados en Preply ha subido vertiginosamente en regiones como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España. En los últimos siete días, algunos países han visto el número de registros de tutores triplicarse, en comparación con el mismo periodo de febrero, y el número de horas que los estudiantes están reservando en la plataforma se ha duplicado en muchas partes del mundo.

Preply se fundó en 2013 por el equipo ucraniano de Kirill Bigai (consejero delegado), Serge Lukyanov (director de Diseño) y Dmytro Voloshyn (director de Tecnología). La compañía cuenta ahora con una plantilla de 125 personas de 25 nacionalidades en Kiev y Barcelona con unos ingresos que se han multiplicado por 10 en los últimos tres años. La innovación pionera de Preply fue utilizar el aprendizaje basado en máquinas para aumentar la eficiencia de emparejar tutores con estudiante, estén donde estén en el mundo, realizando conexiones más inteligentes y descifrando el código del aprendizaje del idioma efectivo.

Hasta hoy, se han impartido dos millones de clases con profesores de 160 nacionalidades. La amplia mayoría de estudiantes están utilizando Preply para fines profesionales como salir al extranjero o avanzar sus vidas profesionales. Otros la utilizan con fines recreativos: ayudar a sus hijos a aprender un nuevo idioma, por ejemplo, o fomentar la pasión por dominar una nueva destreza. A través de Preply, el suministro global sin precedentes de tutores significa que si están en Berlín, por ejemplo, y quieres aprender japonés, puedes encontrar un experto en el idioma en un horario y precio cómodos para ti. Esto resuelve el problema de "la hora punta" que se produce con el aprendizaje en vivo: la mayoría de los estudiantes prefiere tomar las clases antes o después del trabajo, lo que supone que hay un número limitado de huecos o tutores disponibles.

El precio medio de una lección en Preply es de 15 a 20 dólares por hora. Para los tutores, Preply es una manera flexible y segura de generar ingresos sin estar limitado por un local. Sin necesidad de alojar a estudiantes en casa o perder tiempo viajando, los tutores pueden operar con una eficiencia máxima desde cualquier parte del mundo.

Dado que la educación es cada vez más digital, muchos de nuestros tutores han notificado una nueva serie de destrezas, como basarse menos en el lenguaje no verbal y ajustarse totalmente a una conexión humana online. En cuanto al pago, una ventaja definitiva de la plataforma para los tutores es que siempre reciben el pago tras cada lección, y no tienen que perder tiempo reclamando los pagos o correr el riesgo de no recibirlos. Los estudiantes introducen los datos de su cuenta bancaria cuando se registran y los tutores pueden sacar el dinero de su cuenta Preply en cualquier momento. Todas las ganancias se desglosan en un completo panel de desempeño personal en el que los tutores pueden analizar su cuenta de manera significativa.

Con la nueva financiación, la compañía planea escalar el mercado, principalmente en Norteamérica, Francia, Alemania, España, Italia y Reino Unido. También hay planes para lanza un nuevo abanico de nuevas herramientas, evaluaciones y deberes. Gracias al gran aprendizaje basado en datos de Preply, los tutores podrán seguir de manera inteligente el progreso y ayudar a los estudiantes a alcanzar sus objetivos de manera rápida y exhaustiva. Preply quiere implicar a los tutores y permitirles desarrollarse en la plataforma, dándoles la oportunidad de explorar los planes de prácticas y lecciones para que puedan racionalizar sus ingresos y maximizar sus clases. La nueva financiación también dará a Preply la oportunidad de desarrollar su oferta móvil, racionalizando la app Android e iOS para hacerla más eficiente y sencilla para el usuario. Además, la compañía quiere profundizar las raíces en Estados Unidos y abrir una oficina americana para finales de año. La génesis europea de Preply y el suministro de tutores global desempeñan un papel clave en su capacidad para competir en esta región estratégica.

Kirill Bigai, consejero delegado de Preply, comentó las ambiciones de la compañía: "La nueva financiación nos permite ofrecer una experiencia más profunda, inmersiva y cómoda a tutores y estudiantes de todo el mundo. Hoy, estamos enfocados al aprendizaje del idioma, pero también imagino un futuro donde todo el mundo pueda aprender cualquier cosa a través de Preply".

Rob Kniaz de Hoxton Ventures, comentó: "Tras conocer a Kirill y al equipo de Preply lo que más nos impresionó fue el enorme crecimiento ya registrado en el mercado estadounidense así como la cuota de mercado global en la enseñanza del idioma online. Creemos que el equipo tiene una amplia oportunidad ante él, especialmente en el segmento de habla inglesa del mercado, donde Preply ya muestra un claro liderazgo".

