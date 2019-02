Primer consenso sobre el tratamiento del estreñimiento inducido por opioides publicado en UEG

Publicado 06/02/2019 1:02:36 CET

LONDRES, February 6, 2019 /PRNewswire/ --

Por primera vez, los médicos de Europa dispondrán de acceso a unas prácticas clínicas del día a día con guía pragmática revisadas por similares dentro del reconocimiento y tratamiento del estreñimiento inducido por opioides (OIC)

El nuevo algoritmo de tratamiento está previsto que cambie el tratamiento del estreñimiento inducido por opioides y mejore los resultados para los pacientes

Kyowa Kirin International PLC anunció hoy la publicación de Pathophysiology and Management of Opioid-Induced Constipation: European Expert Consensus Statement en la publicación United European Gastroenterology (UEG).[1]

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/816711/Kyowa_Kirin_Logo.jpg )

La European Consensus Statement se inició para hacer frente a las barreras de la diagnosis del estreñimiento inducido por opioides (OIC) y para desarrollar una aproximación pragmática y gradual hacia el tratamiento del OIC. El OIC está infra-reconocido actualmente y es una condición con falta de tratamiento sobre la terapia de opioides, y se produce entre un 51% y un 87% de los pacientes que reciben opioides para el cáncer y en torno a la mitad (41%-57%) de los pacientes que reciben opioides para dolor crónico no relacionado con el cáncer.[1],[2],[3]

El doctor Adam Farmer, principal autor del informe y gastroenterólogo consultor de los hospitales universitarios del North Midlands NHS Trust, destacó: "La declaración de consenso es un paso adelante real de nuestro conocimiento del estreñimiento inducido por opioides. Por primera vez hemos dispuesto de un documento clínicamente relevante que reúne las múltiples variantes del conocimiento, y esperamos que cambie las prácticas clínicas en los años venideros".

El doctor Farmer añadió: "La declaración de consenso es importante por tres motivos: en primer lugar, por la identificación del estreñimiento inducido por los opioides, en segundo lugar por evaluar y gestionar el problema, y en tercer lugar por guiar hacia el tratamiento adecuado".

El tratamiento eficaz del OIC necesita de un reconocimiento primario, pero la reticencia de los pacientes a informar acerca de los síntomas significa que la condición a menudo no es reconocida como tal.[4] El OIC está causado específicamente por los opioides vinculados a los receptores mu en el intestino, y necesita de un tratamiento diferente al de otros tipos de estreñimiento ya que la más de la mitad (54%) de los pacientes con OIC no responden a los laxantes.[4],[5] A pesar de la disponibilidad de otras opciones de tratamiento, a menudo no se utiliza el tratamiento eficaz, y como resultado, cerca del 60% de los pacientes que padecen OIC reducen su medicamento contra el dolor debido al estreñimiento.[6]

Hablando acerca de lo que la publicación significa para los pacientes, el profesor Bart Morlion, anestesiólogo y director general de la European Pain Federation (EFIC), destacó: "El estreñimiento inducido por opioides ha supuesto un impacto considerable en la calidad de vida de los pacientes, aunque en muchos de los casos sigue siendo un efecto secundario no indicado".

"Como resultado, los pacientes a menudo intentan aliviar sus síntomas OIC al reducir la dosis o detener su medicamento contra el dolor completamente. Esperamos que la declaración de consenso lleve a un mejor reconocimiento del OIC, consiguiendo un impacto positivo en las vidas de los pacientes afectados por este tratamiento".

"La declaración de consenso mejorará el conocimiento de los médicos y por su parte, su conocimiento acerca de cómo tratar mejor la condición".

La European Consensus Statement y el desarrollo de un algoritmo de tratamiento del estreñimiento inducido por opioides (OIC) es el primero para hacer frente a las barreras de la diagnosis del OIC, incluyendo la falta de concienciación entre los médicos en relación al OIC en pacientes con una terapia de opioides, bajo uso del criterio de diagnosis universal y protocolos estándares limitados para el tratamiento del OIC.[4]

La iniciativa, que dispone del apoyo de Kyowa Kirin International PLC, se vio impulsada por un panel de expertos de Europa, en los campos de la neurogastroenterología, gastroenterología, medicina para el dolor, medicina paliativa y oncología, llevando a cabo una revisión centrada de la patopsicología y evaluación clínica del OIC, ayudado gracias a la declaración de consenso.[1]

La declaración de consenso lleva a cabo recomendaciones específicas para el tratamiento del OIC, incluyendo la formación de pacientes en relación a los efectos secundarios de los opioides, co-prescripción de un laxante, dieta y modificaciones en el estilo de vida, consulta a los pacientes acerca de los efectos secundarios (incluyendo el estreñimiento en cualquier revisión clínica), utilización de los antagonistas opioides y evaluación de la psicología gastrointestinal.

Notas de los redactores

Acerca de Kyowa Kirin International PLC

Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. es una empresa basada en investigación de ciencias de la vida, con especial fortaleza en biotecnologías. En las áreas terapéuticas de inmunología/alergia, nefrología y oncología, Kyowa Hakko Kirin aprovecha la biotecnología de vanguardia centrada en tecnologías de anticuerpos, para descubrir continuamente nuevos medicamentos innovadores y desarrollar y comercializar los medicamentos en todo el mundo. De esta manera, la compañía está trabajando para hacer realidad su visión de convertirse en una compañía farmacéutica de especialidad mundial basada en Japón que contribuye a la salud y el bienestar de personas de todo el mundo.

Kyowa Kirin International PLC es una filial de Kyowa Hakko Kirin y es una compañía farmacéutica de especialidad de rápido crecimiento dedicada al desarrollo y comercialización de medicamentos para el tratamiento de necesidades terapéuticas no cubiertas en Europa y Estados Unidos. Kyowa Kirin International tiene su sede en Escocia.

Puede aprender más acerca de los negocios a través de: http://www.kyowa-kirin.com.

Referencias:

Farmer A, Drewes AM, Chiarioni G, et al. Pathophysiology and management of opioid-induced constipation: European expert consensus statement. United European Gastroenterology Febrero 2019; 7: 7-20. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2050640618818305

Tuteja AK, Biskupiak J, Stoddard GJ, et al. Opioid-induced bowel disorders and narcotic bowel syndrome in patients with chronic non-cancer pain. Neurogastroenterol Motil 2010; 22: 424-430, e496. 2010/01/27. DOI: 10.1111/j.1365-2982.2009.01458.x.

Drewes AM, Munkholm P, Simren M, et al. Definition, diagnosis and treatment strategies for opioid-induced bowel dysfunction-Recommendations of the Nordic Working Group. Scand J Pain 2016; 11: 111-122. 2016/04/01. DOI: 10.1016/j.sjpain.2015.12.005.

Nelson AD, Camilleri M. Ther Adv Chronic Dis 2016;7:121-34

Pappagallo M. Incidence, prevalence, and management of opioid bowel dysfunction. The American Journal of Surgery. 2001;182(5A Suppl):11S-18S.

Epstein R, Cimen A, Benenson H, et al. Patient preferences for change in symptoms associated with opioid-induced constipation. Advances in Therapy. 2004;31(12):1263-1271.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/816711/Kyowa_Kirin_Logo.jpg

CONTACTO: Contacto: Relaciones con los medios, Emma Miller,Emma.miller@ketchum.com, 6 Feb. (0) - 20-3755-6449