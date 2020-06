La primera vacuna tetravalente adyuvada frente a la gripe de Seqirus recibe la aprobación de la UE

MAIDENHEAD, Inglaterra, 8 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- La Comisión Europea ha dado hoy su aprobación regulatoria a la primera vacuna tetravalente adyuvada frente a la gripe que estará disponible en toda Europa. Esta nueva vacuna se basa en la consolidada tecnología que se utiliza en una vacuna trivalente adyuvada (aTIV) frente a la gripe ya disponible en varios países europeos. La vacuna aTIV ha demostrado una mayor eficacia en personas mayores de 65 años en comparación con las vacunas trivalentes estándar no adyuvadas frente a la gripe.([1]) La nueva vacuna tetravalente adyuvada está diseñada específicamente para proteger a los adultos de 65 años o más frente a cuatro cepas de la gripe estacional: dos cepas A junto con dos cepas B, a diferencia de las dos cepas A y una sola cepa B de la vacuna actual.([2])

La nueva vacuna tetravalente adyuvada (aQIV) será fabricada en Liverpool (Reino Unido), por Seqirus, uno de los mayores productores europeos de vacunas frente a la gripe y líder mundial en la prevención de la gripe. En la temporada 2018/19, cuando la vacuna aTIV fue la más recomendada en el grupo de edad de 65 años o más en el Reino Unido, un análisis de la agencia de Salud Pública de Inglaterra([3]) mostró que la efectividad global de la vacuna frente a la gripe aTIV confirmada por laboratorio fue del 62% (3.4%, 85.0%). En las últimas temporadas anteriores a 2018/19, cuando todos los grupos de edad mayores de 18 años recibieron vacunas antigripales no adyuvadas en el Reino Unido, la eficacia de las vacunas en el grupo de edad mayor de 65 años tendió a ser menor en comparación con el grupo de edad de 18 a 64 años.([4],[5],[6])

Añadir la cepa B adicional a la nueva vacuna puede proporcionar una cobertura adicional, en particular en las temporadas de gripe en las que las cepas B son más dominantes, como en la de 2017/18. En esa temporada, casi la mitad de todas las muertes por gripe en las unidades de cuidados intensivos que comunicaron datos al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), se debieron a los virus de la cepa B.([7])

Las personas mayores experimentan un declive natural de su sistema inmunológico con la edad, lo que las hace más vulnerables a enfermar gravemente de gripe. El envejecimiento también puede reducir la respuesta inmunológica del cuerpo a la vacunación frente a la gripe. El adyuvante añadido a la vacuna aQIV está diseñado para aumentar la respuesta inmunológica en los adultos mayores, y para ayudar a compensar este efecto.([2],[8])

"En estos momentos, incluso más que nunca, es importante tener vacunas adecuadas para la gente mayor para ayudar a protegerse frente a la gripe", señala el Dr. Raja Rajaram, Jefe de Asuntos Médicos de la región EMEA para Seqirus. "Sabemos que la gente que se vacuna tiene menos probabilidades de enfermarse de gripe. Esto ayudará potencialmente a reducir la carga de los sistemas de salud durante la continuada preocupación por la COVID-19. Como empresa, estamos muy centrados en el desarrollo de vacunas que ofrezcan una mejor protección a las personas que son particularmente vulnerables a la gripe. Estamos encantados de poder llevar esta vacuna a Europa, que ofrece a los profesionales de la salud una herramienta adicional a la vanguardia de la prevención frente a la gripe".

La concesión de la autorización de comercialización por parte de la Comisión Europea es el primer paso en el proceso para que la vacuna aQIV esté disponible para su uso en la campaña 2021/22.

Sobre la gripe estacional

La gripe estacional es una enfermedad infecciosa común y altamente contagiosa que puede causar una dolencia grave y complicaciones que ponen en peligro la vida de muchas personas. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) estima que entre 15.000 y 70.000 personas mueren cada año en Europa por complicaciones relacionadas con la gripe, y recomienda la vacunación anual como la forma más eficaz de prevenirla.([9])

Sobre Seqirus

Seqirus es parte de CSL Limited , con sede en Melbourne, Australia. El grupo de empresas de CSL emplea a más de 20.000 personas y opera en más de 60 países.

Seqirus se fundó el 31 de julio de 2015 tras la adquisición por parte de CSL del negocio de vacunas de la gripe de Novartis y su posterior integración con bioCSL. Como uno de los mayores proveedores de vacunas frente a la gripe del mundo, Seqirus es uno de los principales contribuyentes a la prevención de la gripe a nivel mundial y un socio transcontinental en la preparación para una pandemia.

Seqirus cuenta con instalaciones de producción de última generación en el Reino Unido, los Estados Unidos y Australia, y fabrica vacunas de la gripe utilizando tanto tecnologías basadas en huevo, como en células. Tiene una capacidad de investigación y desarrollo líder, una amplia cartera de productos diferenciados y una presencia comercial en más de 20 países.

Para obtener más información, visite www.csl.com [http://www.csl.com/].

