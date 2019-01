Las principales preocupaciones de los consejeros delegados para 2019 son los talentos y una recesión (1)

Publicado 17/01/2019 15:48:03 CET

NUEVA YORK, 17 de enero de 2019 /PRNewswire/ -- Una nueva encuesta internacional revela que los consejeros delegados consideran una recesión como su mayor preocupación externa para 2019. A nivel interno, han mencionado la captación y retención de talento como su principal preocupación.

Los resultados del C-Suite Challenge 2019(TM), realizado anualmente por The Conference Board, también señalan que los consejeros delegados se sienten especialmente inquietos en lo referente a asuntos que incluyen la inestabilidad política internacional, el desarrollo de líderes y el comercio. El informe se basa en una encuesta realizada a más de 800 consejeros delegados y más de 600 ejecutivos de altos cargos, principalmente procedentes de Estados Unidos, Asia y Europa. Los participantes sopesaron los principales retos empresariales a los que sus organizaciones se enfrentan tanto en el año que empieza como de cara al futuro, así como sus estrategias para abordar esos retos.

Preocupaciones externas de los consejeros delegados para 2019 La encuesta preguntó a consejeros delegados y otros ejecutivos de altos cargos sobre sus preocupaciones externas para 2019.

Los principales resultados incluyen:

Resurge el miedo a una recesión

-- A nivel mundial, los consejeros delegados consideran que una recesión es su preocupación externa número 1 para 2019. -- Hace tan solo un año, en 2018, una recesión surgía entre ellos como una reflexión tardía y ocupaba el puesto 19 en su lista de preocupaciones.

Las amenazas al comercio son una preocupación destacada

-- A nivel mundial, las amenazas al comercio internacional fueron consideradas la segunda mayor preocupación externa entre los consejeros delegados. -- Los consejeros delegados de EE. UU. colocan este asunto en el cuarto puesto, mientras que los de China lo posicionan en el segundo.

La inestabilidad política internacional es una prioridad para los ejecutivos europeos

-- Los consejeros delegados europeos consideran que la inestabilidad política internacional es su preocupación externa número 1. A nivel mundial, ocupa el tercer puesto.

La ciberseguridad incomoda a los consejeros delegados norteamericanos... mucho más que a los de China

-- Los consejeros delegados de Estados Unidos consideran que la ciberseguridad es su preocupación externa número 1 para 2019. Los consejeros delegados de China la colocan en el décimo puesto.

Preocupaciones internas de los consejeros delegados para 2019 La encuesta también preguntó a consejeros delegados y otros ejecutivos de altos cargos sobre sus preocupaciones internas para 2019. Los principales resultados incluyen:

La calidad del talento y el desarrollo de líderes son preocupaciones internas destacadas

-- A nivel mundial, en todas las regiones, los consejeros delegados consideran que la captación y retención de grandes talentos es su preocupación interna número 1. -- El desarrollo de la próxima generación de líderes ocupa el tercer puesto en la lista de preocupaciones internas de los consejeros delegados a nivel internacional.

La ansiedad en torno a las tecnologías digitales es palpable

-- A nivel mundial, los consejeros delegados afirman que su segunda mayor preocupación interna es la creación de nuevos modelos empresariales con motivo de la tecnología revolucionaria. -- El cumplimiento de las normativas de privacidad de datos puntúa relativamente alto en Europa, en el octavo puesto, en comparación con el décimo puesto a nivel internacional.

Los ejecutivos de China observan asuntos empresariales diferentes más allá de los retos de capital humano

-- A medida que aumenta la presión salarial, una mejor alineación de la compensación y los incentivos con el rendimiento empresarial se vuelven cada vez más importante en China. Se trata de su segunda principal preocupación interna para 2019, mientras que ocupa el cuarto puesto a nivel internacional. -- La volatilidad del flujo de caja en el cuarto puesto de los desafíos internos para las empresas chinas refleja los rápidos cambios en financiación empresarial a medida que el gobierno restringe su aportación financiera.

"Pese a que los consejeros delegados están bastante inquietos ante los retos externos que la economía internacional plantea para sus empresas en la actualidad, los resultados de la encuesta sugieren que son conscientes de que es necesario mantenerse concentrados en las fuerzas disruptivas a largo plazo que afectan a sus planes futuros de lanzamiento al mercado", dijo el Dr. Bart van Ark, uno de los autores del informe y economista jefe de The Conference Board. "Esta concienciación refuerza la necesidad de continuar con el desarrollo de nuevos modelos empresariales, una estrategia que podría verse desatendida en el momento en el que la economía pueda comenzar a ralentizarse".

"A medida que la competición internacional aumenta mientras que la reserva de trabajadores disponibles disminuye, no resulta sorprendente que los ejecutivos mencionen el talento como uno de los principales asuntos que no les dejan pegar ojo en 2019", dijo la Dr. Rebecca Ray, una de las autoras del informe y vicepresidenta ejecutiva de Capital Humano de The Conference Board. "Lo que es más; opinan que la escasez de talento se intensificará más allá de 2019, lo que subraya la razón por la que las organizaciones deberían revisar de forma constante la manera en que captan y retienen a sus mejores empleados".

La organización del futuro: cómo los consejeros delegados planean tener éxito en 2025Además de evaluar sus preocupaciones para 2019, la encuesta también preguntó a los consejeros delegados y ejecutivos de altos cargos su opinión sobre el aspecto que tendrá la organización del futuro y la forma en que tienen previsto tener éxito. Los principales resultados incluyen:

Los consejeros delegados se muestran seguros de que sus organizaciones serán capaces de prosperar en 2025

-- A nivel mundial: Los consejeros delegados tienen la mayor confianza de que cuentan con la cultura adecuada para tener éxito en 2025. -- Estados Unidos: Los consejeros delegados norteamericanos poseen el mayor nivel de confianza en su cultura en comparación con cualquier otra región del mundo. -- China: En comparación con sus homólogos a nivel mundial, los consejeros delegados de China cuentan con la mayor confianza en general. Presentan la mayor confianza en cuanto a líderes y talentos frente a cualquier otro país o región.

Los consejeros delegados reconocen que la experiencia de cliente está empezando a sobrepasar al producto mismo

-- En todo el mundo, los consejeros delegados coinciden en que necesitan abordar el cambiante panorama de los clientes. El cliente del futuro otorgará más valor a la experiencia al utilizar un producto o servicio que al producto o servicio en sí mismo. -- A nivel mundial, dos terceras partes de los consejeros delegados dicen que necesitarán poner énfasis en la "servitización", es decir, ofrecer los servicios y productos que complementan la oferta de productos tradicional.

