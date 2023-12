Prospector Capital Corp. ofrece actualización sobre el estado del cierre de la combinación de negocios (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

LA JOLLA, Calif., 18 de diciembre de 2023 /PRNewswire/ -- Prospector Capital Corp. ("Prospector") (Nasdaq: PRSRU) (Nasdaq: PRSR) (Nasdaq: PRSRW) anunció que se cumplen las condiciones para cerrar la combinación de negocios propuesta (la "Combinación de Negocios") con LeddarTech Inc., una corporación existente bajo las leyes de Canadá ("LeddarTech"), y LeddarTech Holdings Inc., una compañía constituida bajo las leyes de Canadá y una filial de propiedad total de LeddarTech ("Newco"), aún no han quedado satisfechos y la combinación de negocios no se ha cerrado. Las partes están trabajando juntas para cumplir rápidamente dichas condiciones de cierre, incluida la obtención de la aprobación de Nasdaq para cotizar las acciones ordinarias y las garantías de Newco tras el cierre de la combinación de negocios. No se puede garantizar que la combinación de negocios se consumará dentro del período requerido por los documentos rectores de Prospector, que establecen que Prospector debe consumar su combinación de negocios inicial antes del 31 de diciembre de 2023. Si la Combinación de Negocios no se completa antes del 31 de diciembre de 2023, Prospector, entre otras cosas, cesará todas las operaciones excepto con el propósito de liquidación y, tan pronto como sea razonablemente posible pero no más de 10 días hábiles después, rescatará la acciones ordinarias de Clase A de Prospector (las "Acciones Clase A de Prospector"), a un precio por acción, pagaderas en efectivo, igual al importe total depositado en la cuenta fiduciaria de Prospector, incluidos los intereses devengados sobre los fondos mantenidos en la cuenta fiduciaria y no previamente entregada a Prospector (menos los impuestos a pagar y hasta 100.000 dólares de intereses para pagar los gastos de disolución), dividido por el número de Acciones Clase A de Prospector en emisión en ese momento.

Acerca de Prospector Capital Corp.

Prospector es una sociedad de adquisición de propósito especial constituida con el propósito de efectuar una fusión, canje de acciones, adquisición de activos, compra de acciones, reorganización o combinación de negocios similar con uno o más negocios con enfoque en empresas con soluciones avanzadas y altamente diferenciadas para el sector tecnológico. La empresa está dirigida por un equipo de inversores y ejecutivos experimentados centrados en identificar e invertir en empresas de alto crecimiento con sólidos equipos de gestión y atractivas oportunidades de mercado. Los valores de Prospector cotizan en Nasdaq bajo los símbolos de cotización "PRSR", "PRSRU" y "PRSRW".

Acerca de LeddarTech

LeddarTech, una empresa global de software fundada en 2007 y con sede en la ciudad de Quebec y centros de I+D adicionales en Montreal, Toronto y Tel Aviv, Israel, desarrolla y proporciona soluciones integrales de software de percepción y fusión de sensores de bajo nivel basadas en IA que permiten la implementación de ADAS y aplicaciones de conducción autónoma (AD). El software de grado automotriz de LeddarTech aplica algoritmos avanzados de visión por computadora e inteligencia artificial para generar modelos 3D precisos del entorno para lograr una mejor toma de decisiones y una navegación más segura. Esta tecnología rentable, escalable y de alto rendimiento está disponible para que los OEM y los proveedores de nivel 1-2 implementen de manera eficiente soluciones ADAS para automóviles y vehículos todoterreno.

LeddarTech es responsable de varias innovaciones en teledetección, con más de 150 solicitudes de patentes (80 concedidas) que mejoran las capacidades de ADAS y AD. Una mayor conciencia sobre el vehículo es fundamental para hacer que la movilidad global sea más segura, eficiente, sostenible y asequible: esto es lo que impulsa a LeddarTech a buscar convertirse en la solución de software de percepción y fusión de sensores más adoptada.

Se puede acceder a información adicional sobre LeddarTech en www.leddartech.com y en LinkedIn, Twitter, Facebook y YouTube.

Declaraciones Prospectivas

Ciertas declaraciones contenidas en esta comunicación pueden considerarse declaraciones prospectivas dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de EE.UU. de 1995, la Sección 27A de la Ley de Valores y la Sección 21E de la Ley de Bolsa, incluidas declaraciones sobre la combinación de negocios que involucra a Prospector, LeddarTech y Newco, y la capacidad de consumar la Combinación de Negocios. Las declaraciones prospectivas generalmente incluyen declaraciones que son de naturaleza predictiva y dependen o se refieren a eventos o condiciones futuros, e incluyen palabras como "puede", "podrá", "debería", "esperar", "anticipar", "planear", "probable", "creer", "estimar", "proyectar", "pretender", y otras expresiones similares, entre otras. Las declaraciones que no son hechos históricos son declaraciones de futuro. Las declaraciones prospectivas se basan en creencias y suposiciones actuales que están sujetas a riesgos e incertidumbres y no son garantías de desempeño futuro. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva como resultado de varios factores, incluidos, entre otros: (i) el riesgo de que no se cumplan las condiciones para el cierre de la Combinación de Negocios, incluida la falta de cumplimiento oportuno o en absoluto obtener la aprobación de los accionistas para la Combinación de Negocios o la falta de obtención oportuna o en absoluto de las autorizaciones reglamentarias requeridas, incluso en virtud de la Ley HSR o del Tribunal Superior de Quebec; (ii) incertidumbres en cuanto al momento de la consumación de la Combinación de Negocios y la capacidad de cada uno de Prospector, LeddarTech y Newco para consumar la Combinación de Negocios; (iii) la posibilidad de que otros beneficios previstos de la Combinación de Negocios no se materialicen, y el tratamiento fiscal previsto de la Combinación de Negocios; (iv) la ocurrencia de cualquier evento que pueda dar lugar a la terminación de la Combinación de Negocios; (v) el riesgo de que los litigios de los accionistas en relación con la Combinación de Negocios u otros acuerdos o investigaciones puedan afectar el momento o la ocurrencia de la Combinación de Negocios o resultar en costes significativos de defensa, indemnización y responsabilidad; (vi) cambios en las condiciones económicas generales y/o específicas de la industria; (vii) posibles interrupciones derivadas de la Combinación de Negocios que podrían dañar el negocio de LeddarTech; (viii) la capacidad de LeddarTech para retener, atraer y contratar personal clave; (ix) posibles reacciones adversas o cambios en las relaciones con clientes, empleados, proveedores u otras partes resultantes del anuncio o finalización de la Combinación de Negocios; (x) posible incertidumbre comercial, incluidos cambios en las relaciones comerciales existentes, durante la tramitación de la Combinación de Negocios que podrían afectar el desempeño financiero de LeddarTech; (xi) novedades legislativas, regulatorias y económicas; (xii) imprevisibilidad y gravedad de eventos catastróficos, incluidos, entre otros, actos de terrorismo, brotes de guerra u hostilidades y cualquier epidemia, pandemia o brote de enfermedad (incluida la COVID-19), así como la respuesta de la administración a cualquiera de los factores antes mencionados; y (xiii) otros factores de riesgo que se detallan periódicamente en los informes de Prospector presentados ante la SEC, incluido el Informe anual de Prospector en el Formulario 10-K, los Informes trimestrales periódicos en el Formulario 10-Q, los Informes actuales periódicos en el Formulario 8-K y otros documentos. presentado ante la SEC. La lista anterior de factores importantes no es exhaustiva. Ni Prospector ni LeddarTech pueden ofrecer ninguna garantía de que se cumplirán las condiciones de la combinación de negocios. Excepto que lo exija la ley aplicable, ni Prospector ni LeddarTech asumen ninguna obligación de revisar o actualizar ninguna declaración prospectiva, ni de realizar ninguna otra declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo.

