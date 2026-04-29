PT Vale obtiene una línea de crédito sindicada vinculada a criterios ESG de 750 millones de dólares

(Información remitida por la empresa firmante)

- Reforzando su estrategia de finanzas sostenibles, PT Vale obtiene una línea de crédito sindicada vinculada a criterios ESG por valor de 750 millones de dólares

YAKARTA, Indonesia, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- PT Vale Indonesia Tbk ("PT Vale" o la "Compañía") ha obtenido un préstamo vinculado a la sostenibilidad (SLL) de 750 millones de dólares, que incluye una opción de sobreasignación de 250 millones de dólares, lo que marca su debut en el mercado de préstamos sindicados y refuerza su estrategia de financiación sostenible. Respaldado por 14 bancos internacionales y con una sobredemanda de 1,7 veces, este préstamo refleja la gran confianza de los prestamistas en el perfil crediticio de PT Vale, su cartera de proyectos estratégicos y su trayectoria de crecimiento vinculada a criterios ESG.

Estructurado bajo el Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad de PT Vale, el financiamiento está vinculado a dos indicadores clave de rendimiento: la reducción de la intensidad de las emisiones de carbono y el aumento del consumo de energía renovable. Ambos indicadores recibieron una calificación de "sólida" por parte de un proveedor independiente de Opinión de Segunda Parte, en consonancia con la trayectoria de 1,5 °C del Acuerdo de París y las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional de Indonesia.

A medida que crece la demanda de níquel producido de manera responsable, impulsada por la electrificación, el almacenamiento de energía y la descarbonización global, PT Vale se posiciona como un productor con emisiones de carbono relativamente bajas, respaldado por operaciones basadas en energía hidroeléctrica.

Bernardus Irmanto, presidente director y consejero delegado de PT Vale, declaró: "Esta operación representa un paso importante en nuestro camino para alinear nuestra estrategia financiera con nuestra agenda de descarbonización y nuestras ambiciones de crecimiento a largo plazo. Mantenemos nuestro compromiso de ofrecer níquel de alta calidad con una menor huella de carbono, al tiempo que apoyamos la agenda de transformación de Indonesia y contribuimos significativamente a la transición energética global".

Harapman Kasan, director de Banca Mayorista de UOB Indonesia, afirmó: "A medida que el sector del níquel en el sudeste asiático continúa evolucionando, el papel de una financiación de transición bien estructurada se vuelve cada vez más crucial. Esta transacción refleja nuestro compromiso de alinear las estructuras financieras con objetivos de sostenibilidad medibles, al tiempo que apoyamos las prioridades más amplias de Indonesia en materia de transición industrial y energética".

Mike Zhang, director global de Metales y Minería de Banca Institucional en DBS Bank, añadió que el sector de metales y minería desempeña un papel fundamental en la transición energética y debe demostrar un progreso creíble y medible en materia de sostenibilidad.

Ken Matsuo, presidente director de PT Bank Mizuho Indonesia, comentó: "El sector energético es un pilar de la economía indonesia, y nos complace apoyar el primer préstamo sindicado de PT Vale. A pesar de la volatilidad del mercado, la fuerte participación y la sobredemanda demuestran la confianza en el modelo de negocio de PT Vale. Consideramos que la integración de criterios ESG en estructuras de financiación como esta es un factor clave para una transición energética sostenible".

PT Vale también destinará los beneficios financieros derivados de los ajustes de margen vinculados a la sostenibilidad a programas de desarrollo comunitario, extendiendo así el impacto ESG más allá de las operaciones.

Contacto para medios:Vanda Kusumaningrum Responsable de Comunicaciones CorporativasPT Vale Indonesia Tbk. Vanda.Kusumaningrum@vale.com

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