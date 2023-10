(Información remitida por la empresa firmante)

- PureSoftware nombra al veterano de la industria Steve Rosenberg como asesor de la junta directiva para fortalecer su vertical de ciencias biológicas y atención médica

NUEVA YORK y NOIDA, India, 19 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- PureSoftware, un proveedor global de software y servicios, se enorgullece de anunciar el nombramiento de Steve Rosenberg, un líder distinguido en la industria de tecnología de ciencias biológicas y atención médica, como miembro de su consejo asesor. Con una carrera que abarca más de 40 años, Steve aporta una gran experiencia en impulsar la innovación y enfoques integrados para la gestión de ensayos centrados en el paciente.

Actualmente, Steve se desempeña como consejero delegado y miembro de la junta directiva de uMotif, una plataforma eClinical líder que se especializa en la captura de datos centrados en el paciente para ensayos clínicos. Durante su mandato como vicepresidente sénior y director general de Oracle Health Sciences, Steve jugó un papel decisivo en el desarrollo y la implementación de soluciones basadas en la nube que han remodelado el enfoque de la industria hacia la gestión de ensayos centrada en el paciente. Antes de eso, fue el visionario detrás del conjunto de tecnología clínica integrada presentado por Phase Forward, que fue adquirido por Oracle en 2010.

"Al proporcionar una cálida bienvenida a Steve a nuestro consejo asesor, PureSoftware obtiene la experiencia de un líder cuyas contribuciones a la industria de la tecnología de ciencias biológicas son ejemplares", explicó Anil Baid, fundador y director de estrategia de PureSoftware. "La amplia experiencia de Steve y su enfoque con visión de futuro se alinean perfectamente con nuestro compromiso de transformar la cadena de valor de las ciencias biológicas y la atención médica. Sus conocimientos serán fundamentales para abordar los desafíos más complejos que enfrentan nuestros clientes en esta industria dinámica".

Steve expresó su entusiasmo y afirmó: "Es un honor para mí unirme al Consejo Asesor de PureSoftware y contribuir a su visión de reinventar el panorama de las ciencias biológicas y la atención médica. Al aprovechar las tecnologías digitales, podemos capacitar a las organizaciones para que brinden resultados y atención al paciente superiores. Estamos ansiosos por ser parte de este emocionante viaje".

Aparte de sus actividades profesionales, Steve disfruta pasar los veranos en Cape Cod con su familia. También demuestra un fuerte compromiso con la responsabilidad social al formar parte de las juntas directivas de dos hogares residenciales para niños maltratados y al fundar The One By One Project, una organización sin ánimo de lucro dedicada a ayudar a los necesitados en el área de Boston.

Acerca de PureSoftware:

PureSoftware es una empresa global de productos de software y servicios digitales que ha estado impulsando la transformación de las principales organizaciones del mundo en múltiples verticales, como servicios bancarios y financieros, telecomunicaciones, ciencias biológicas y atención médica, juegos y entretenimiento. Arttha Banking, de PureSoftware, es una plataforma de tecnología financiera fiable a nivel mundial. Ayuda a las empresas a adoptar soluciones digitales en las áreas de banca de consumo y MIPYME, banca de agencias/sin sucursales, préstamos digitales, pagos, BNPL y gestión de comerciantes. Arttha5G es una plataforma 5G compatible con ORAN que permite a las empresas implementar soluciones frontales de RF digitales para mejorar la conectividad.

Para obtener más información sobre PureSoftware y sus soluciones de ciencias biológicas, visite www.puresoftware.com

